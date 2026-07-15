Đây là cách Apple giữ ổn định giá cho iPhone 18 Series

Trước áp lực giá chip nhớ tăng mạnh trên toàn cầu, Apple đang tìm cách đa dạng hóa nguồn cung thay vì chỉ phụ thuộc vào Samsung, SK Hynix và Micron. Trong đó, hãng đã thử nghiệm hợp tác với CXMT và YMTC, hai nhà sản xuất bộ nhớ của Trung Quốc, nhằm đảm bảo đủ nguồn cung cho các thế hệ iPhone sắp tới.

Apple đang gặp khó

Tuy nhiên, theo các nguồn tin trong chuỗi cung ứng, kế hoạch này chưa thể áp dụng cho iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

iPhone 17 Pro.

Nguyên nhân không đến từ yếu tố chính trị hay mức độ tin cậy của nhà cung cấp mà nằm ở công nghệ đóng gói chip hoàn toàn mới trên bộ xử lý A20 Pro.

Apple sẽ chuyển sang sử dụng công nghệ Wafer-Level Multi-Chip Module (WMCM). Khác với thiết kế truyền thống, chip nhớ DRAM được đặt chồng lên bộ xử lý theo dạng Package on Package (PoP), WMCM bố trí DRAM nằm cạnh bộ xử lý trên cùng một mô-đun.

Cách thiết kế này giúp tối ưu hiệu năng truyền dữ liệu, cải thiện khả năng tản nhiệt và hỗ trợ các tác vụ AI tốt hơn. Tuy nhiên, chúng cũng đòi hỏi quá trình phối hợp rất chặt chẽ giữa đội ngũ phát triển vi xử lý của Apple với nhà cung cấp bộ nhớ trong nhiều tháng để hoàn thiện việc kiểm thử và xác nhận chất lượng.

Samsung và SK Hynix đã có nhiều năm hợp tác với Apple nên đáp ứng được yêu cầu này. Trong khi đó, CXMT mới chỉ tham gia thử nghiệm trên một số thiết bị bán tại thị trường Trung Quốc, khiến khoảng thời gian còn lại không đủ để hoàn tất quy trình chứng nhận.

Giá iPhone 18 Pro vẫn chịu áp lực, mẫu tiêu chuẩn có thể hưởng lợi sau

Việc chưa thể sử dụng nguồn chip nhớ mới đồng nghĩa Apple tiếp tục phụ thuộc vào Samsung và SK Hynix đối với dòng iPhone Pro.

Theo nhiều dự báo trước đó, đây là một trong những nguyên nhân khiến giá bán iPhone 18 Pro có thể tăng đáng kể. Một số ước tính cho rằng iPhone 18 Pro sẽ có giá khởi điểm 1.399 USD (khoảng 36,7 triệu đồng), cao hơn đáng kể so với thế hệ hiện tại.

Tin đồn về dòng iPhone 18 Pro.

Áp lực chi phí không chỉ xuất hiện với Apple. Samsung cũng đã điều chỉnh giá một số phiên bản dung lượng cao trên dòng Galaxy trong năm nay vì cùng nguyên nhân.

Thị trường chip nhớ đang chịu ảnh hưởng mạnh từ làn sóng đầu tư vào trung tâm dữ liệu AI. Các nhà sản xuất DRAM ưu tiên phân bổ năng lực sản xuất cho lĩnh vực AI do biên lợi nhuận cao hơn so với chip dành cho smartphone, khiến nguồn cung bộ nhớ cho thiết bị di động ngày càng hạn chế.

Việc Apple bổ sung thêm các nhà cung cấp mới chủ yếu nhằm đảm bảo đủ linh kiện để đáp ứng kế hoạch sản xuất, thay vì tạo ra lợi thế về giá bán.

Tuy nhiên, tình hình có thể khác đối với iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn.

Theo các nguồn tin, mẫu iPhone này sẽ ra mắt vào mùa xuân năm 2027, muộn hơn khoảng nửa năm so với dòng Pro. Khoảng thời gian bổ sung này giúp CXMT có thêm cơ hội hoàn tất các bước kiểm thử và chứng nhận.

Ngoài ra, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ tiếp tục sử dụng công nghệ đóng gói PoP truyền thống thay vì WMCM như trên A20 Pro. Điều này giúp việc tích hợp chip nhớ từ nhà cung cấp mới trở nên đơn giản hơn.

Nếu kế hoạch diễn ra thuận lợi, những mẫu iPhone 18 tiêu chuẩn có thể là sản phẩm đầu tiên sử dụng bộ nhớ từ CXMT.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng người dùng không nên kỳ vọng việc Apple mở rộng chuỗi cung ứng sẽ ngay lập tức giúp giá iPhone giảm xuống. Trong ngắn hạn, mục tiêu quan trọng nhất của hãng vẫn là đảm bảo đủ linh kiện để duy trì sản lượng.