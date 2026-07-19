Dân mạng ngỡ ngàng kết quả trận Pháp - Anh, Mbappe đã ghi 10 bàn tại World Cup 2026

Trận tranh hạng ba giải World Cup 2026 rạng sáng nay giữa Pháp và Anh tại sân vận động Hard Rock (Florida) đã cống hiến một kịch bản không tưởng. Người hâm mộ toàn cầu vô cùng ngỡ ngàng trước cơn mưa 10 bàn thắng nghẹt thở được ghi. Đội tuyển Anh cuối cùng đã giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-4 đầy kịch tính để chính thức sở hữu vị trí thứ ba tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Một chia sẻ sau trận đấu của người dùng Facebook.

Điểm sáng lớn nhất phía Les Bleus thuộc về đội trưởng Kylian Mbappé khi anh xuất sắc lập một cú đúp ở các phút 48 và 66. Hai pha lập công này giúp siêu sao người Pháp chính thức chạm cột mốc 10 bàn thắng tại vòng chung kết World Cup 2026. Thành tích săn bàn ấn tượng này giúp anh độc chiếm vị trí dẫn đầu trong cuộc đua giành Vua phá lưới (Chiếc giày vàng) giải đấu năm nay.

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc của trận đấu đầy điên rồ vang lên, khắp cõi mạng xã hội tại Việt Nam đã lập tức "nổ tung". Có rất nhiều lượt chia sẻ, bình luận và dòng trạng thái bày tỏ sự kinh ngạc trước kịch bản 10 bàn thắng không tưởng xuất hiện liên tục trên các bảng tin.

Không chỉ phấn khích trước màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở của hai ông lớn bóng đá châu Âu, cư dân mạng còn vô cùng phấn khích trước khoảnh khắc Kylian Mbappé chính thức bước vào ngôi đền huyền thoại với cột mốc 10 bàn thắng đầy kiêu hãnh.

Dưới đây là những hình ảnh ghi lại không khí sục sôi, những bài đăng và bình luận thể hiện sự ngỡ ngàng xen lẫn thán phục của cộng đồng mạng Facebook ngay sau trận đại chiến lịch sử này:

“Mbappe vua phá lưới chăng?”

“Trận đấu ‘khùng’ nhất mình từng xem”.

Mãn nhãn vì lối đá đôi công nghẹt thở.

Một người dùng chia sẻ cảm giác tiếc nuối cho tuyển Pháp.

Hài hước bài đăng ví von trận đấu túc cầu như một màn rượt đuổi Pickleball.

Một bình luận đầy cảm xúc sau trận đấu.