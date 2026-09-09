Apple sắp bước vào sân chơi mà Samsung mới là hãng tạo nên cuộc chơi

Chỉ còn chưa đầy 2 ngày nữa, sự kiện ra mắt iPhone thế hệ mới của Apple sẽ diễn ra, nhưng nhiều thông tin về các sản phẩm hiện đã được tiết lộ. Đáng chú ý trong số này là mẫu iPhone gập đầu tiên từ Apple, tạm gọi iPhone Ultra. Bên cạnh đó còn có dòng iPhone 18 Pro và thậm chí là AirPods mới tích hợp camera.

Dĩ nhiên, sự chú ý vẫn tập trung vào thiết kế màn hình gập trên iPhone Ultra, phân khúc mà Samsung luôn được gọi tên trong nhiều năm qua. Mặc dù các hãng Trung Quốc đang cạnh tranh mạnh mẽ với những sản phẩm smartphone gập có phần cứng xuất sắc, nhưng trên thị trường toàn cầu, Samsung vẫn là thương hiệu dẫn đầu trong lĩnh vực này.

Sự liên tưởng đến Samsung không phải là điều ngẫu nhiên, bởi Samsung là thương hiệu ra mắt smartphone gập đầu tiên vào năm 2019. Mặc dù không rõ thị trường phản ứng ra sao, nhưng chiếc Galaxy Fold đời đầu đã tạo nên cơn sốt trong ngành công nghệ. Kể từ đó, Samsung đã luôn tìm cách cải tiến công nghệ trên các sản phẩm màn hình gập, với nổi bật nhất là Galaxy Z Fold8 gần đây.

Sự khác biệt giữa Samsung và Apple

Trước khi Galaxy Note xuất hiện, Samsung từng thay đổi ngành công nghiệp di động với chiếc Galaxy Note, một sản phẩm có kích thước lớn ra mắt vào thời điểm nhiều người cho rằng “không thể chấp nhận”. Nhưng giờ đây, điện thoại có màn hình lớn đã trở thành tiêu chuẩn.

Sự sẵn sàng thử nghiệm của Samsung không chỉ bắt đầu từ những năm gần đây. Vào năm 2003, tức trước khi iPhone ra đời, Samsung đã phát hành i700, một chiếc smartphone màn hình cảm ứng chạy Windows Mobile. Tuy trải nghiệm phần mềm không thể so sánh với Apple, điều đó cho thấy Samsung luôn gắn liền với việc đổi mới phần cứng.

Ngược lại, Apple thường chờ đợi cho đến khi công nghệ hoàn thiện mới chịu gia nhập thị trường. Với lợi thế trong việc kết hợp phần cứng và phần mềm, Apple đã tạo ra những trải nghiệm mượt mà trên sản phẩm, tuy nhiên điều đó cũng khiến công ty Mỹ chậm chân hơn trong một số lĩnh vực.

8 thế hệ smartphone màn hình gập tạo lợi thế cho Samsung

Samsung hiện đã trải qua 8 thế hệ phát triển smartphone gập, từ Galaxy Fold đời đầu đến Galaxy Z Fold8, với nhiều cải tiến về phần cứng như màn hình, bản lề và độ bền. Những yếu tố này tạo ra một lợi thế lớn cho Samsung, khiến chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple khó có thể vượt qua trong một số khía cạnh quan trọng.

Tuy nhiên, Apple có thể sẽ tạo ra một sản phẩm ấn tượng nhờ vào khả năng tối ưu hóa phần mềm của mình. Quan trọng hơn, sự tham gia của Apple vào thị trường smartphone gập chắc chắn sẽ thúc đẩy ngành công nghiệp này phát triển, tạo thêm động lực cho Samsung hoàn thiện những gì họ đã xây dựng trong suốt thời gian qua.

Cuối cùng, dù Apple có thể ra mắt iPhone Ultra ấn tượng, nhưng không thể phủ nhận rằng Samsung là hãng tiên phong trong lĩnh vực smartphone gập. Chính vì lý do đó, sự kiện của Apple được tổ chức vào rạng sáng 10/9 theo giờ Việt Nam hứa hẹn sẽ rất thú vị.