4 ưu điểm cực mạnh của bộ đôi iPhone 18 Pro so với iPhone Ultra

Apple sắp ra mắt các mẫu iPhone chủ lực mới: iPhone 18 Pro/ iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra. Giá bán sẽ là lợi thế rõ ràng cho dòng iPhone Pro nhưng dưới đây là một số khía cạnh khác mà cặp iPhone 18 Pro sẽ chiếm ưu thế so với iPhone Ultra đắt đỏ hơn.

#1: Camera chính với khẩu độ biến thiên

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có những thay đổi lớn ở camera chính, bao gồm việc nâng cấp lên khẩu độ biến thiên. Và nhiều khả năng iPhone Ultra sẽ không được trang bị tính năng này.

Ảnh minh họa.

Công nghệ khẩu độ biến thiên đã được đồn đoán từ lâu. Tính năng này có thể mang lại những cải tiến lớn cho chế độ Chân dung (Portrait mode) và cung cấp khả năng kiểm soát độ sâu trường ảnh (depth of field) ở mức độ mới. Khả năng chụp ảnh thiếu sáng cũng có thể được cải thiện đáng kể.

Các linh kiện cần thiết để hỗ trợ khẩu độ biến thiên dự kiến ​​lớn hơn so với camera chính hiện tại. Do đó, iPhone Ultra siêu mỏng sẽ không được trang bị tính năng này.

#2: iPhone 18 Pro Max có thời lượng pin dài hơn

Theo các thông tin rò rỉ từ cơ quan quản lý, iPhone Ultra sẽ có thời lượng pin tốt. Tuy nhiên, dòng iPhone Pro—cụ thể là iPhone 18 Pro Max vẫn sẽ sở hữu thời lượng pin ấn tượng nhất trong số các mẫu iPhone.

iPhone 18 Pro Max sẽ có viên pin vật lý lớn hơn 10% so với iPhone 17 Pro Max. Máy cũng sẽ hưởng lợi từ hiệu suất năng lượng được cải thiện trên các con chip A20 Pro và C2. Kết quả là thời lượng pin của máy hứa hẹn sẽ đạt mức tốt nhất từ ​​trước đến nay trên iPhone.

Ảnh minh họa.

Với thiết kế màn hình gập độc đáo, rất khó để đánh giá thời lượng pin của iPhone Ultra chỉ dựa trên thông số kỹ thuật. Tuy nhiên, thiết kế siêu mỏng và viên pin vật lý nhỏ hơn chắc chắn sẽ khiến máy khó có thể sánh kịp với iPhone 18 Pro Max.

#3: Face ID

Lần đầu tiên sau nhiều năm, một mẫu iPhone chủ lực mới sẽ không được trang bị Face ID. Thay vào đó, iPhone Ultra sẽ chỉ sử dụng Touch ID.

Trong khi đó, bộ đôi iPhone 18 Pro vẫn sẽ tiếp tục sử dụng hệ thống Face ID vốn đã gắn bó với người dùng gần một thập kỷ qua.

Ảnh minh họa.

Được biết, Apple đã không thể bố trí đủ không gian trong thiết kế siêu mỏng của iPhone Ultra để chứa các linh kiện cần thiết cho Face ID. Việc hỗ trợ đúng cách cũng đòi hỏi số lượng linh kiện tăng gấp đôi: một bộ cho màn hình ngoài và một bộ cho màn hình trong. Do đó, xét về khía cạnh xác thực, cặp iPhone 18 Pro sẽ chiếm ưu thế rõ rệt.

#4: Camera tele

iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ tiếp tục là những mẫu iPhone được trang bị camera tele. Trong khi đó, iPhone Ultra sẽ có camera chính và camera góc siêu rộng (Ultra Wide) nhưng lại thiếu camera tele để hỗ trợ zoom quang học.

Ảnh minh họa.

Đây có thể là yếu tố tạo nên sự khác biệt lớn đối với nhiều người dùng thường xuyên sử dụng camera tele. Đặc biệt là khi có tin đồn Apple sẽ cải tiến camera tele tốt hơn nữa trong năm nay với khẩu độ lớn hơn.

Nếu bạn đang tìm kiếm hệ thống camera tốt nhất, iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là lựa chọn hiển nhiên và sáng suốt.

Trải nghiệm iPhone truyền thống

Về mặt kỹ thuật, đây không phải là một tính năng nhưng rất đáng để nhắc đến. Đối với nhiều người dùng, việc iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max mang lại trải nghiệm iPhone "truyền thống" sẽ là một lợi thế.

iPhone Ultra sẽ khác biệt hoàn toàn so với mọi mẫu iPhone. Kích thước và hình dáng của cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài sẽ tạo cảm giác hơi lạ lẫm so với chuẩn mực iPhone thông thường. Ngoài ra, thao tác gập và mở máy thay vì chỉ sử dụng một màn hình duy nhất cũng đòi hỏi người dùng phải mất thời gian làm quen.

Ảnh minh họa.

iPhone vốn là sản phẩm rất được yêu thích với kiểu dáng thiết kế hiện tại. Mặc dù các dòng smartphone màn hình gập chắc chắn có lượng người hâm mộ đông đảo nhưng đối với người dùng phổ thông thì thiết kế iPhone truyền thống của iPhone 18 Pro vẫn sẽ là một điểm cộng lớn.