Đây mới là thứ quyết định thành bại của iPhone 18 Pro và iPhone Ultra

Với việc sức mạnh chip xử lý liên tục được tăng tốc, chip A20 Pro mà Apple sắp ra mắt mang theo kỳ vọng của công ty về những cải tiến đối với hiệu suất và hiệu quả năng lượng.

Ngày ra mắt /iPhone 18 Pro và iPhone Ultra đang rất cận kề.

Sự kiện “Surprise and Shine” diễn ra tại Cupertino (Mỹ) trong tuần này sẽ thu hút sự chú ý của giới công nghệ, đặc biệt đối với hai mẫu iPhone mới: iPhone Ultra và iPhone 18 Pro Max. Một trong những điểm nhấn trên bộ đôi sản phẩm chính là việc chuyển sang sử dụng chip sản xuất trên quy trình 2nm từ TSMC, cho phép tạo ra những bước tiến vượt bậc trong hiệu suất và khả năng tản nhiệt, vốn là những yếu tố quan trọng cho sự xuất hiện của iPhone gập đầu tiên từ Apple.

Cả iPhone 18 Pro và 18 Pro Max đều dự kiến sẽ trang bị chip A20 Pro, nhưng mẫu flagship lớn hơn sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các đối thủ Android như Galaxy S26 Ultra và OnePlus 15, vốn là những thiết bị đã chứng minh sức mạnh vượt trội nhờ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5. Để A20 Pro khẳng định vị thế dẫn đầu, nó cần đạt được tốc độ xử lý đơn nhân vượt 4.500 và đa nhân trên 13.000, từ đó tạo áp lực lên Qualcomm trong việc phát triển chip xử lý cao cấp tiếp theo.

Về hiệu suất đồ họa, Qualcomm hiện đang dẫn đầu với Snapdragon 8 Elite Gen 5, trong khi iPhone 17 Pro Max đạt 26.637 điểm trên 3DMark. Để giành lại ngôi vương, iPhone 18 Pro Max và chip A20 Pro cần có những cải tiến đáng kể, trong đó buồng tản nhiệt bằng thép không gỉ có thể là yếu tố quyết định.

A20 Pro cần thể hiện sức mạnh để iPhone 18 Pro và iPhone Ultra có thể vượt trội so với các đối thủ Android.

Ngoài ra, chip A20 Pro còn đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển iPhone Ultra màn hình gập. Thiết bị này sẽ phải xử lý nhiều công nghệ phức tạp để mang lại trải nghiệm liền mạch giữa điện thoại và máy tính bảng. Với màn hình chính 7,8 inch, khả năng duy trì ứng dụng liền mạch sẽ là yếu tố quyết định sự thành bại của chiếc điện thoại gập này.

Không dừng lại ở đó, Apple cần đảm bảo rằng chip A20 Pro không chỉ mạnh mẽ mà còn hiệu quả năng lượng, nếu không, iPhone Ultra có thể gặp phải những vấn đề tương tự như các điện thoại gập Android hiện tại. Để thuyết phục người dùng chuyên nghiệp, trải nghiệm phần mềm phải hoàn hảo, với khả năng chia màn hình linh hoạt và chuyển đổi tức thì giữa các ứng dụng.

Xét cho cùng, sự ra mắt của chip A20 Pro không chỉ là một bước tiến trong công nghệ của Apple mà còn có thể định hình lại cuộc cạnh tranh trong ngành công nghiệp smartphone.