Trung Quốc: Nữ TikToker tố bé trai 4 tuổi sàm sỡ, camera hé lộ diễn biến khác

Ngày 26/8 vừa qua, một nữ TikToker Trung Quốc cáo buộc một bé trai 4 tuổi chạm vào vòng ba của cô tại một nhà hàng ở Trường Sa, tỉnh Hồ Nam và yêu cầu bố mẹ cậu bé xin lỗi. Phía gia đình cho rằng bé trai còn quá nhỏ, hành động trên chỉ là một va chạm ngoài ý muốn, đồng thời cáo buộc nữ TikToker đã túm cổ áo khiến vùng cổ của cậu bé bị thương và yêu cầu cô xin lỗi.

Hai bên không tìm được tiếng nói chung, khiến vụ việc thu hút sự chú ý trên mạng. Sau khi video từ camera an ninh được công khai, nhiều tài khoản của nữ TikToker đã bị hạn chế hoặc cấm theo dõi.

Bé trai vô tình quẹt vào vòng ba của nữ TikToker

Theo camera an ninh ghi lại diễn biến tại nhà hàng. Do lối đi khá hẹp, cậu bé 4 tuổi chạy qua khu vực này rồi mất thăng bằng. Trong lúc di chuyển, bàn tay của cậu bé vô tình chạm vào vòng ba của một cô gái. Ngay sau đó, cô gái túm lấy cổ áo cậu bé và lớn tiếng hỏi: “Ai là bố mẹ của đứa trẻ?”.

Theo video, cô giữ cổ áo cậu bé trong khoảng 1 phút 50 giây, khiến bé hoảng sợ và bật khóc. Khi bố mẹ cậu bé có mặt, nữ TikToker yêu cầu họ xin lỗi. Phụ huynh giải thích con mình mới 4 tuổi, chưa đủ nhận thức để hiểu hành động “sờ vòng ba” mang ý nghĩa gì, đồng thời nhiều lần yêu cầu cô thả con ra.

Cổ bé trai bị thương do nữ TikToker tác động.

Sau đó, nữ TikToker mới buông tay. Tuy nhiên, gia đình cho biết vùng cổ của cậu bé đã bị thương do cổ áo bị kéo trong thời gian dài.

Ba lần hòa giải nhưng hai bên vẫn không đạt thỏa thuận

Do tranh cãi không thể giải quyết, nữ TikToker báo cảnh sát. Sau đó, phía cảnh sát địa phương sau đó ba lần đứng ra hòa giải giữa hai bên. Trong quá trình này, gia đình cậu bé đã xin lỗi nữ TikToker và chi trả chi phí y tế liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, cô tiếp tục yêu cầu bố mẹ cậu bé phải quay video xin lỗi hoặc đưa ra lời xin lỗi bằng văn bản.

Phía gia đình cho rằng họ có thể xin lỗi về hành động của con mình nhưng nữ TikToker cũng phải chịu trách nhiệm và xin lỗi vì đã kéo cổ áo khiến cậu bé bị thương. Thế nhưng, cô không đồng ý. Cô cho rằng thương tích ở cổ của cậu bé xuất phát từ việc chính đứa trẻ giãy giụa, chứ không phải do hành động kéo cổ áo của mình.

Sự việc ngày càng căng thẳng.

Đến nay, hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận. Nữ TikToker cho biết cô sẽ giải quyết vụ việc bằng pháp luật.

Sau khi vụ việc lan truyền, cách xử lý của cảnh sát cũng trở thành chủ đề tranh luận.

Dân mạng đặt câu hỏi: “Thật khó tin! Chuyện như vậy mà có thể tổ chức hòa giải tới ba lần?”, “Tại sao ngay cả đúng sai cũng không phân biệt được?”, “Một phụ nữ trưởng thành đối diện với một đứa trẻ 4 tuổi, chỉ cần có chút kiến thức và sự đồng cảm cũng có thể nhận ra đây có phải quấy rối tình dục hay không”.

Số khác cho rằng, mục tiêu của cảnh sát trước hết là giải quyết và hạ nhiệt tranh chấp, thay vì ngay lập tức đưa ra phán quyết về bên đúng hay bên sai.

Tài khoản của nữ blogger bị hạn chế theo dõi

Bên cạnh những tranh luận về hành vi của hai bên, dân mạng còn đặt nghi vấn nữ TikToker đang tận dụng các tranh chấp để thu hút sự chú ý trên MXH.

Dân mạng bình luận rằng: “Làm người nổi tiếng trên mạng thì mục đích cuối cùng vẫn là lượt xem”, “Người này trước đây cũng từng tranh cãi với tài xế taxi và nhân viên quản lý ký túc xá”, “Tài khoản Douyin của cô ấy chỉ có 9 video. Ngoài vụ việc với bé trai 4 tuổi, hai video khác ghi lại cảnh cô tranh cãi với nhân viên ký túc xá và tài xế xe công nghệ”.

Dựa trên hình ảnh camera, dân mạng cho rằng cậu bé dường như chỉ vô tình chạm vào người phụ nữ khi đang chạy, vì vậy việc đẩy sự việc thành một vụ quấy rối tình dục là quá mức.

Tài khoản của cô bị hạn chế theo dõi sau sự việc.

Khi tranh cãi tiếp tục lan rộng, tài khoản Douyin của cô hiện không còn cho phép người dùng theo dõi. Tài khoản Weibo của cô cũng bị hạn chế theo dõi với lý do “vi phạm quy ước cộng đồng”.

Vụ việc hiện vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.