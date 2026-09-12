Những smartphone thay thế xịn sò hơn iPhone Duo của Apple

Mới đây, Apple đã ra mắt chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên mang tên iPhone Duo. Việc ra mắt muộn hơn nhiều năm so với những chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên đồng nghĩa với việc iPhone Duo sẽ phải bước vào một thị trường đầy cạnh tranh khốc liệt. Liệu có thực sự là như vậy?

iPhone Duo.

iPhone Duo đại diện cho loại hình điện thoại màn hình gập thứ ba. Loại thứ nhất là kiểu gập dạng cuốn sách (book-style) với những cái tên tiên phong như Royole Flexpai và Galaxy Fold. Ngay sau đó là loại thứ hai – kiểu gập vỏ sò (flip phone) – được đại diện tiêu biểu bởi Motorola Razr. Còn iPhone Duo thuộc dòng điện thoại màn hình gập ngang với tỷ lệ màn hình rộng (wide foldable), một thiết kế xuất hiện gần đây.

Điều này đồng nghĩa với việc máy sở hữu màn hình ngoài nhỏ hơn (5,4 inch trên iPhone Duo) và màn hình trong có tỷ lệ khung hình gần với mức 4:3. iPhone Duo được trang bị màn hình trong kích thước 7,6 inch. Trong khi đó, các mẫu smartphone màn hình gập dạng cuốn sách thường có màn hình ngoài dài và màn hình trong gần như vuông (tỷ lệ 1:1), dòng smartphone màn hình gập vỏ sò lại có màn hình ngoài nhỏ cùng màn hình trong dài và hẹp.

Galaxy Z Fold8.

Hiện không có nhiều mẫu điện thoại màn hình gập ngang trên thị trường. Một ví dụ điển hình là chiếc Galaxy Z Fold8 mới ra mắt, sở hữu màn hình ngoài 5,5 inch và màn hình trong 7,8 inch với tỷ lệ khung hình xấp xỉ 4:3. Mẫu điện thoại của Samsung mỏng hơn (9,7mm so với 11,3mm của iPhone Duo) và nhẹ hơn đáng kể (201g so với 254g của iPhone Duo). Máy có viên pin dung lượng 4.800mAh. Bù lại, iPhone Duo lại hỗ trợ bút cảm ứng (stylus).

Xét về hệ thống camera sau, cả hai có nhiều điểm tương đồng. iPhone Duo sở hữu cảm biến chính lớn 48MP (kích thước 1/1,28 inch) đi kèm ống kính khẩu độ f/1.6 (chống rung OIS dịch chuyển cảm biến) và camera siêu rộng 48MP với góc nhìn 120 độ. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 có camera chính 50MP với cảm biến nhỏ hơn (1/1,56 inch) và ống kính khẩu độ f/1.8 (chống rung quang học OIS trên ống kính), cùng camera siêu rộng 50MP góc nhìn 120 độ.

iPhone Duo sẽ được bán ra vào cuối tháng 10, vì vậy phải mất hơn một tháng nữa mới các chuyên gia có thể tiến hành thử nghiệm thiết bị này. Điều này khiến việc giải đáp các thắc mắc về ưu và nhược điểm của máy so với các sản phẩm khác trở nên khó khăn hơn.

Xiaomi 18 Fold.

Xiaomi 18 Fold đã ra mắt đầu tuần này và cũng đáp ứng đúng các tiêu chí đó – với màn hình ngoài 5,38 inch và màn hình trong 7,58 inch có tỷ lệ khung hình 3:2. Mẫu smartphone này có độ dày 10,7 mm và trọng lượng 219 g. Máy sở hữu hệ thống camera ấn tượng hơn với cảm biến chính 200MP (kích thước 1/1.56 inch, hỗ trợ OIS), ống kính tele 50MP (zoom 3.5x/tiêu cự 80mm) và ống kính siêu rộng 50MP.

Ngoài ra, điện thoại Xiaomi còn được trang bị viên pin dung lượng cực lớn - 6.000mAh, hỗ trợ sạc có dây 67W và sạc không dây 50W. Để so sánh, Z Fold8 chỉ hỗ trợ sạc có dây 45W và sạc không dây 20W. Trong khi đó, iPhone Duo hỗ trợ sạc không dây (MagSafe) công suất 25W.

Huawei Pura X Max.

Huawei Pura X Max sở hữu màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,7 inch với tỷ lệ khung hình 4:3. Máy hoàn toàn phù hợp với định nghĩa về điện thoại màn hình gập dạng rộng; thực tế, Huawei là hãng tiên phong thử nghiệm kiểu dáng này với mẫu Pura X nhỏ hơn.

Chưa hết, Pura X Max còn nổi bật với ống kính tiềm vọng 50MP (zoom 3.5x/tiêu cự 81mm), kết hợp cùng camera chính 50MP (có khẩu độ biến thiên f/1.4-f/4.0) và camera siêu rộng 12,5MP. Điện thoại có pin 5.300mAh, hỗ trợ sạc có dây 66W và sạc không dây 50W. Máy dày 11,5mm và nặng 229g.

Apple đóng vai trò như người dẫn dắt xu hướng trong thế giới di động – chỉ cần nhìn vào số lượng smartphone ra mắt với tùy chọn màu đỏ tía (burgundy) trong vài tháng gần đây là đủ thấy. Điều tương tự cũng từng xảy ra vào năm ngoái với các mẫu điện thoại màu cam.

Không chỉ dừng lại ở việc lựa chọn màu sắc, các thiết kế của Apple còn có sức ảnh hưởng sâu rộng nói chung. Điều này đồng nghĩa với việc chúng ta có thể kỳ vọng sẽ thấy nhiều mẫu điện thoại màn hình gập rộng hơn nữa xuất hiện trên thị trường vào năm 2027.

Pixel 9 Pro Fold.

Cách đây không lâu, Pixel 9 Pro Fold mới nhất có màn hình ngoài 6,3 inch và màn hình trong 8 inch với tốc độ làm mới thích ứng 120Hz và tạo ra độ sáng tối đa lên tới 2.700 nit.. Oppo Find N6 cũng gây ấn tượng không kém khi sở hữu màn hình ngoài 6,62 inch và màn hình trong 8,12 inch. Đúng là các thông số này chưa hoàn toàn tối ưu nhưng chúng đã rất gần với mức lý tưởng.

Oppo Find N6.

Hiện tại, thị trường hiện đang dần chuyển hướng sang các mẫu điện thoại màn hình gập có màn hình rộng – giải pháp cân bằng hoàn hảo giữa dòng gập vỏ sò (flip) nhỏ gọn và dòng gập dạng cuốn sách cỡ lớn.

Mới đây, Samsung đã khoe về sự tăng trưởng doanh số của dòng Z Fold sau khi ra mắt loạt sản phẩm Z8, cũng như việc nhiều người dùng Z Flip đã chọn Z Fold8 làm chiếc điện thoại tiếp theo của họ. Dù không có số liệu chi tiết nhưng mẫu Z Fold8 Ultra cỡ lớn có thể không phải là phiên bản bán chạy nhất trong dòng Z8 thế hệ này.

Theo các chuyên gia công nghệ, chúng ta có thể sẽ thấy ngày càng nhiều mẫu điện thoại gập màn hình rộng xuất hiện trong tương lai, mang lại nhiều lựa chọn thay thế hơn.