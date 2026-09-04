Chiếc smartphone gập sắp ra mắt này còn đáng xem hơn cả iPhone Ultra?

Smartphone gập, đặc biệt là loại màn hình rộng, đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. Sự tăng trưởng này phần lớn nhờ vào sự ra mắt sắp tới của iPhone Ultra từ Apple và thành công ban đầu của Galaxy Z Fold8 từ Samsung. Trước đó, HUAWEI đã gây tiếng vang với các mẫu smartphone màn hình gập rộng. Giờ đây, Xiaomi cũng không đứng ngoài cuộc khi chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone gập rộng mang tên Xiaomi 18 Fold vào tuần tới.

Hình ảnh hé lộ Xiaomi 18 Fold.

Ông Lu Weibing, Chủ tịch bộ phận di động của Xiaomi, đã chia sẻ hình ảnh chính thức của Xiaomi 18 Fold trên Weibo và xác nhận rằng sản phẩm sẽ được giới thiệu tại Trung Quốc vào ngày 7/9/2026. Thời điểm ra mắt của Xiaomi không phải là ngẫu nhiên, khi Apple đã thông báo sự kiện ra mắt sản phẩm của mình vào ngày 9/9/2027, nơi công ty dự kiến sẽ giới thiệu iPhone màn hình gập đầu tiên. Với việc ra mắt chỉ hai ngày trước Apple, Xiaomi sẽ có cơ hội chiếm lĩnh thị trường smartphone màn hình gập rộng.

Mặc dù Xiaomi 18 Fold không phải là chiếc smartphone gập đầu tiên của Xiaomi, nhưng iPhone Ultra là sản phẩm đầu tiên của Apple trong phân khúc này. Tài khoản Weibo chính thức của Xiaomi đã chia sẻ một số hình ảnh và video về chiếc điện thoại này, cho thấy thiết kế và tính năng của nó trước khi công bố chính thức.

Xiaomi 18 Fold được mô tả là smartphone gập kiểu “mid-fold”, với màn hình ngoài 5,38 inch và màn hình trong 7,58 inch. Sản phẩm này có màu đỏ nổi bật và được trang bị cụm camera phía sau với ba camera, nhiều hơn so với hầu hết các smartphone gập rộng hiện có trên thị trường.

Xiaomi đã chọn thời điểm ra mắt ngay trước khi iPhone Ultra xuất hiện.

Ngoài ra, Xiaomi đã xác nhận rằng Xiaomi 18 Fold sẽ được trang bị chip xử lý XRing O3 mới. Theo thông tin rò rỉ từ Digital Chat Station, điện thoại này sẽ có cảm biến vân tay ở cạnh bên và hệ thống ba camera Leica Summilux, bao gồm camera chính f/1.7, camera tele f/2.8 với zoom quang 3.5x và camera siêu rộng 17mm.

Người tiêu dùng không phải chờ đợi lâu để khám phá thêm những tính năng bất ngờ từ Xiaomi 18 Fold. Đây là thời điểm lý tưởng cho những ai yêu thích điện thoại gập, khi mà thị trường đang chứng kiến sự cạnh tranh mạnh mẽ và sự chấp nhận ngày càng cao từ phía khách hàng. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ liệu Xiaomi có kế hoạch ra mắt sản phẩm này trên toàn cầu hay không, nhưng có thể chắc chắn rằng giá bán sẽ không hề rẻ.