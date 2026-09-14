Các nhà khoa học đã tính được thời điểm vũ trụ diệt vong?

Dựa trên nghiên cứu đột phá từ các chuyên gia tại đại học Cornell (Mỹ) và đại học Giao thông Thượng Hải (Trung Quốc), vũ trụ được dự đoán sẽ co lại sau khi đạt độ giãn nở cực đại và sụp đổ hoàn toàn về một điểm duy nhất. Hiện tượng này được gọi là "Đại co rút" (Big Crunch), vốn là quá trình đảo ngược của Vụ nổ lớn (Big Bang) từng khai sinh ra vật chất, không gian và thời gian.

Các nhà khoa học tính toán ra được thời điểm diệt vong của vũ trụ.

Nhóm nghiên cứu tính toán hiện tượng Đại co rút sẽ diễn ra ở mốc khoảng 33,3 tỷ năm tính từ thời điểm vũ trụ hình thành. Do vũ trụ hiện đã đạt 13,8 tỷ năm tuổi, Trái Đất cùng toàn bộ các hành tinh còn khoảng 20 tỷ năm trước khi đi đến hồi kết và bị hủy diệt hoàn toàn.

Giả thuyết này ví sự giãn nở của vũ trụ như một sợi dây cao su bị kéo căng cho tới khi lực đàn hồi thắng thế, kéo ngược mọi vật chất co rút vào tâm. Yếu tố cốt lõi nằm ở năng lượng tối – lực lượng bí ẩn chiếm khoảng 70% vũ trụ – vốn từng được xem là hằng số thúc đẩy giãn nở nhưng những khám phá mới cho thấy lực này có thể không bất biến.

Theo mô hình lý thuyết mới, vũ trụ sẽ tiếp tục giãn nở với tốc độ chậm dần đều cho đến khi đạt kích thước lớn hơn hiện nay khoảng 69%. Sau khi chạm ngưỡng cực đại này, tiến trình co rút từ từ sẽ chính thức bắt đầu và đưa toàn bộ không gian sụp đổ trở lại điểm xuất phát ban đầu.

Hình minh họa sự diệt vong của một hành tinh.

Dù vậy, Trái Đất khó có cơ hội chứng kiến khoảnh khắc sụp đổ cuối cùng của vũ trụ. Theo các dự đoán thiên văn riêng biệt, trong 20 tỷ năm tới, Mặt Trời của chúng ta sẽ cạn kiệt năng lượng và tắt lịm, đồng thời dải Ngân Hà cũng sẽ va chạm và sáp nhập với thiên hà láng giềng Andromeda.