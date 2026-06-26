Apple chính thức tăng giá trên diện rộng, có sản phẩm tăng đến 1.300 USD

Apple vừa công bố mức giá mới cho nhiều sản phẩm của mình, trong đó Mac Studio M3 Ultra chứng kiến mức tăng lớn nhất, lên tới 1.300 USD (34,2 triệu đồng). Các thiết bị khác như MacBook và iPad cũng ghi nhận sự tăng giá mạnh, trong khi MacBook Neo vẫn giữ vị trí trong phân khúc giá rẻ, mặc dù giá mẫu cơ bản đã tăng 100 USD, lên 699 USD (khoảng 18,4 triệu đồng).

Các sản phẩm Apple hiện đã đắt hơn...

Thông báo này được đưa ra sau khi CEO Tim Cook cho biết Apple không hoàn toàn miễn nhiễm với cuộc khủng hoảng bộ nhớ do nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu AI, dẫn đến chi phí tăng cao. Theo đó, MacBook và iPad đã tăng khoảng 20% trên toàn cầu, trong khi Apple TV hiện đắt hơn 50%. Các sản phẩm khác như HomePod, HomePod mini, iMac và Mac Studio cũng không nằm ngoài đợt tăng giá này.

Cụ thể, MacBook Air đã tăng từ 1.099 USD lên 1.299 USD, trong khi MacBook Pro 14 inch có giá mới là 1.999 USD, tăng từ 1.699 USD. Đặc biệt, Mac Studio với chip M3 Ultra đã tăng từ 3.999 USD lên 5.299 USD, đánh dấu mức tăng 32,5%, lớn nhất trong số các dòng máy Mac.

iPad Air hiện có giá khởi điểm 749 USD, tăng từ 599 USD, và iPad Pro có giá khởi điểm 1.199 USD, tăng từ 999 USD. Apple TV 4K cũng tăng từ 129 USD lên 199 USD, tương đương mức tăng 54%. Trong khi đó, HomePod mini có giá 129 USD và HomePod kích thước đầy đủ là 349 USD.

... ngoại trừ iPhone không bị ảnh hưởng bởi đợt tăng giá này.

Đáng chú ý, dòng iPhone vẫn chưa tăng giá, mặc dù có dự đoán rằng giá của các thiết bị này có thể tăng hơn 200 USD nếu Apple chuyển toàn bộ chi phí linh kiện cho người tiêu dùng. Tim Cook thừa nhận rằng việc tăng giá là điều không thể tránh khỏi trong năm nay do chi phí bộ nhớ liên tục gia tăng.

Apple cho biết: “Ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng đang đối mặt với một thách thức chưa từng có. Sự mở rộng nhanh chóng của các trung tâm dữ liệu AI đã tạo ra sự gia tăng đột biến về nhu cầu bộ nhớ và lưu trữ. Chúng tôi chưa từng thấy giá linh kiện nào tăng nhanh và mạnh như vậy”.

Mặc dù với mức giá mới 699 USD thay vì 599 USD như trước đó, MacBook Neo vẫn là một trong số ít những chiếc máy tính mới của Apple được bán với mức giá phải chăng.