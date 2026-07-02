Giá iPhone 11 Pro Max thấp kỷ lục, xứng danh iPhone '3 mắt' rẻ nhất Việt Nam, vẫn sang xịn hơn iPhone 17e mới

Giá iPhone 11 Pro Max cũ

iPhone 11 Pro Max

Dù ra mắt từ 2019 nhưng giá trị của iPhone 11 Pro Max vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nó vẫn đang là lựa chọn ngon, bổ, rẻ cho người dùng muốn trải nghiệm iPhone cao cấp đặc biệt là camera 3 mắt với giá rẻ nhất có thể. iPhone 11 Pro Max hiện vẫn đang là chiếc flagship có đẳng cấp cực cao về mặt phần cứng dù đã trải qua khá nhiều năm từ lúc ra mắt. Những chiếc iPhone bản thường hay có giá trị sử dụng cực ổn trong vòng 5 năm nhưng cao cấp như iPhone 11 Pro Max hoàn toàn có thể vượt xa con số đó.

Bảng giá iPhone 11 Pro Max cũ

iPhone 11 Pro Max - 64GB: 6.390.000 đồng

iPhone 11 Pro Max - 256GB: 7.190.000 đồng

Đánh giá iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro Max tuy không có màn 120Hz hay chip đã không còn mạnh nhưng về tổng thể, vua iPhone 3 mắt giá rẻ vẫn đang làm tốt mọi tác vụ và đặc biệt tỏ ra xuất sắc về khả năng chụp ảnh ăn đứt iPhone 17e mới.

Vì ra mắt từ năm 2019 nên người dùng cần biết rằng iPhone 11 Pro Max với màn 60Hz thay vì 120 Hz như iPhone 15 Pro Max. Nhưng màn OLED 60Hz này vẫn rất cao cấp và ngang ngửa với khả năng của iPhone 16 thường và iPhone 16 Plus.

Màn hình của iPhone 11 Pro Max vẫn là màn hình cao cấp với tấm nền OLED Super Retina XDR kích thước 6.5 inch với khả năng hiển thị khác biệt rất lớn với công nghệ LCD thông thường trên iPhone 11 thường.

Màn hình của iPhone 11 Pro Max vẫn là màn hình cao cấp

Màn hình của iPhone 11 Pro Max có khả năng đạt độ tương phản lên đến 2,000,000:1 kèm theo đó là dải màu rộng hơn và độ sáng tối đa lên đến 1200 nits vẫn là một trang bị thuộc loại xịn vào năm 2025. Điều này mang đến khả năng điều chỉnh ánh sáng màn hình phù hợp trong hầu hết các điều kiện tốt hơn

Với không ít người dùng, tính năng màn hình 120Hz là không cần thiết bởi họ không chơi game. Vì vậy, iPhone 16 và iPhone 16 Plus mới ra mắt cũng không có màn hình 120Hz. Về mặt kỹ thuật, ngoại trừ vấn đề tai thỏ, màn hình này sẽ mang lại cảm nhận tương tự iPhone 15 Plus mới.

Ở bên trong, iPhone 11 Pro Max được trang bị con chip Apple A13 Bionic (7 nm+). Đây là con chip 6 lõi trong đó có 2 lõi 2.65 GHz với tốc độ cực cao và 4 lõi 1.8 GHz tiết kiệm năng lượng. Tuy không quá mạnh, nhưng nếu chỉ lướt mạng xã hội, chơi game nhẹ hay chỉnh sửa video đơn giản, nó vẫn hoàn thành tốt.

iPhone 11 Pro Max được trang bị con chip Apple A13 Bionic

Đi kèm là vi xử lý 4 lõi đem đến khả năng xử lý mượt mà mọi ứng dụng cũng như các loại game phổ biến nhất hiện nay mà hầu như không gặp vấn đề. Ít nhất trong 2 năm tới, cấu hình của iPhone 11 Pro Max vẫn đáp ứng tốt mọi nhu cầu người dùng. Nên nhớ chiếc iPad Gen 9 vẫn dùng con chip này và nó là một trong những thiết bị chơi game Mobile tốt nhất hiện nay trong tầm giá.

iPhone 11 Pro Max cũng là smartphone đầu tiên của Apple được trang bị tới ba camera cùng độ phân giải 12MP

iPhone 11 Pro Max cũng là smartphone đầu tiên của Apple được trang bị tới ba camera cùng độ phân giải 12MP với các tính năng ấn tượng như chụp đêm, chụp góc siêu rộng và telephoto zoom quang 2x. Cấu hình camera này tương tự về tính năng với iPhone 16 Plus mới nhưng camera của iPhone 11 Pro Max là zoom quang học riêng biệt cho ra chất lượng ảnh ổn hơn nhiều.

iPhone 11 Pro Max vẫn đủ mạnh để cho ra chất lượng ảnh rất khó đánh bại.

VỀ cơ bản iPhone 11 Pro Max vẫn đủ mạnh để cho ra chất lượng ảnh rất khó đánh bại. Độ sắc nét của ảnh vẫn rất cao trong các điều kiện thông thường và chỉ lép vế trong các điều kiện ánh sáng phức tạp.

Ngoài ra, iPhone 11 cũng được trang bị thêm tính năng Deep Fusion kết hợp 9 bức ảnh chụp để mang lại màu và độ sắc nét ấn tượng hơn. Nếu dùng với mục đích đăng lên mạng xã hội, người dùng khó có thể nhận biệt rõ ràng mức độ thua kém của iPhone 11 Pro Max với gã khổng lồ mới nổi Galaxy S23 Ultra.

Có nên mua iPhone 11 Pro Max cũ thời điểm này?

Xét về đẳng cấp, iPhone 11 Pro Max không thua Galaxy S23 Ultra, nó chỉ kém về công nghệ do ra mắt từ lâu. Nếu dùng với các mục địch thông thường, người dùng sẽ khó thấy được khác biệt giữa chúng. Tất nhiên điều này chỉ đúng khi bạn mua được một chiếc iPhone 11 Pro Max cũ nhưng đủ tốt với bảo hành rõ ràng từ nơi bán.

Khách Việt nên lựa chọn iPhone 11 Pro Max 256GB để có dung lượng lưu trữ nhiều hơn. Ngay cả iPhone 17 mới cũng có bộ nhớ tối thiểu 256GB.

Nếu so giữa giá bán và tính năng, iPhone 11 Pro Max thực sự vẫn còn khá ổn. Với mức giá dưới 10 triệu đồng nhưng nó vẫn có thể mang đến cho người dùng một chiếc smartphone hoạt động mượt mà, chụp ảnh đẹp.