Samsung bất ngờ tăng giá hàng loạt smartphone và tablet

Samsung đã âm thầm điều chỉnh giá bán hàng loạt thiết bị Galaxy tại thị trường Mỹ, bao gồm cả smartphone và tablet. Đáng chú ý, một số thiết bị có mức tăng không nhỏ, đặc biệt ở dòng máy tính bảng, khiến chi phí sở hữu thiết bị mới trở nên cao hơn đáng kể so với thời điểm ra mắt.

Loạt smartphone Galaxy tăng giá

Theo thông tin từ website chính thức của Samsung tại Mỹ, một số mẫu smartphone đã được điều chỉnh giá bán, bao gồm: Galaxy Z Flip 7, Galaxy S25 FE, Galaxy S25 Edge.

Dù vậy, danh sách này vẫn chưa bao gồm toàn bộ dòng sản phẩm. Các mẫu Galaxy S26, Galaxy S26 Plus và Galaxy S26 Ultra không tăng giá thêm, chủ yếu do mức giá ban đầu đã cao hơn so với thế hệ trước. Điều này phần nào giúp giảm áp lực cho người dùng ở phân khúc cao cấp.

Ở chiều ngược lại, việc tăng giá đối với Galaxy S25 Edge – một sản phẩm vốn không quá thành công có thể khiến thiết bị này càng khó tiếp cận hơn với người dùng phổ thông. Ngoài ra, trước đó Samsung cũng đã điều chỉnh giá Galaxy Z Fold 7 ở các phiên bản dung lượng cao như 512GB và 1TB.

Tablet Galaxy chịu mức tăng mạnh trên diện rộng

Nếu mức tăng ở smartphone còn tương đối hạn chế thì dòng tablet Galaxy lại chứng kiến sự điều chỉnh mạnh hơn nhiều. Hầu như toàn bộ các mẫu máy tính bảng hiện có của Samsung tại Mỹ đều tăng giá, từ phân khúc phổ thông đến cao cấp.

Ngay cả Galaxy Tab S10 Plus – ra mắt từ năm 2024 cũng tăng giá tùy phiên bản. Việc tăng giá đồng loạt ở tất cả các phân khúc cho thấy xu hướng chi phí thiết bị đang leo thang, ảnh hưởng trực tiếp đến người dùng muốn nâng cấp hoặc mua mới.

Người dùng nên cân nhắc thời điểm mua và xu hướng giá tương lai

Ở mức giá mới, nhiều thiết bị Galaxy trở nên kém hấp dẫn hơn về mặt giá trị so với trước. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể tìm được các chương trình giảm giá tại một số thời điểm nhất định.

Chẳng hạn, Galaxy Z Flip 7 phiên bản 256GB vẫn đang được giảm giá, chỉ từ 23,99 triệu đồng cho bản 256GB. Galaxy S25 FE bản 128GB cũng có giá từ 13,79 triệu đồng. Trong khi đó, các mẫu tablet như Galaxy Tab S11 và Tab S11 Ultra cũng được giảm giá tới 2 triệu đồng.

Xu hướng tăng giá hiện tại cũng đặt ra dấu hỏi về các sản phẩm sắp ra mắt. Nhiều dự đoán cho rằng Galaxy Tab S12 Ultra sẽ có giá cao hơn.

Đối với dòng điện thoại màn hình gập, Galaxy Z Flip 8 có thể giữ giá khởi điểm nhưng phiên bản 512GB có khả năng tăng giá cao hơn so với thế hệ trước.

Những biến động này cho thấy thị trường thiết bị di động đang bước vào giai đoạn chi phí cao hơn, buộc người dùng phải cân nhắc kỹ hơn về nhu cầu thực tế, thời điểm mua và giá trị sử dụng lâu dài trước khi đưa ra quyết định.