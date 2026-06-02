Đây là cách làm của Xiaomi để nói không với việc tăng giá smartphone

Hành động này của Xiaomi nhằm thực hiện các nỗ lực mà công ty hướng đến do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng chất bán dẫn: không chuyển gánh nặng chi phí sang người tiêu dùng khi ra mắt thế hệ sản phẩm mới.

Xiaomi đã có cách nhằm bảo vệ túi tiền người dùng mua smartphone của hãng.

Cụ thể, trong ohát biểu tại buổi công bố kết quả kinh doanh mới nhất, Chủ tịch Tập đoàn Xiaomi Lu Weibing cho biết hệ điều hành HyperOS 4 dự kiến được giới thiệu vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8/2026. Đây sẽ là một trong những bản cập nhật quan trọng nhất của hãng trong những năm gần đây.

Theo ông Lu Weibing, dù chi phí sản xuất smartphone đang tăng lên do giá linh kiện leo thang, Xiaomi vẫn duy trì chiến lược giữ giá sản phẩm ổn định. Thay vì nâng cấp phần cứng theo hướng tốn kém hơn, công ty tập trung tối ưu hóa phần mềm nhằm khai thác hiệu quả tối đa phần cứng hiện có.

Để thực hiện mục tiêu này, Xiaomi đã xây dựng lại nền tảng phần mềm từ đầu, đồng thời áp dụng các công nghệ và ngôn ngữ lập trình hiện đại như Rust và Flutter cho các ứng dụng gốc. Cách tiếp cận mới được kỳ vọng giúp cải thiện hiệu suất hệ thống, kéo dài vòng đời phần cứng và duy trì trải nghiệm vận hành mượt mà trong thời gian dài.

Đó chính là tối ưu hóa trải nghiệm HyperOS 4 để hoạt động tốt với phần cứng hiện tại.

Trí tuệ nhân tạo (AI) cũng sẽ là một trong những trọng tâm của HyperOS 4. Xiaomi cho biết đang phát triển hệ sinh thái AI toàn diện, kết hợp giữa phần cứng, chip xử lý và các mô hình AI nhằm mang lại khả năng tối ưu tài nguyên tốt hơn. HyperOS 4 được thiết kế để quản lý năng lượng hiệu quả, tiết kiệm pin và tận dụng tối đa sức mạnh xử lý của thiết bị.

Nhờ vị thế tài chính ổn định cùng quy mô sản xuất lớn, Xiaomi cho rằng họ có đủ khả năng hấp thụ phần nào chi phí linh kiện tăng cao mà không cần điều chỉnh giá bán. Chiến lược này được đánh giá có thể giúp hãng gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế cũng như mở rộng hiện diện ở phân khúc cao cấp.

Theo kế hoạch, HyperOS 4 sẽ ra mắt cùng dòng smartphone Xiaomi 18. Sau đó, bản cập nhật sẽ được triển khai dần trên toàn bộ hệ sinh thái thiết bị của hãng trên toàn cầu, bao gồm cả các sản phẩm thuộc dòng Redmi và POCO.