Dòng Galaxy chắc chắn tăng giá vào năm sau

Thị trường smartphone cao cấp đang bước vào giai đoạn giá bán ngày càng khó dự đoán. Sau nhiều năm linh kiện tăng giá, lạm phát kéo dài và chi phí sản xuất leo thang, việc dòng Galaxy S27 (dự kiến trình làng năm 2027) sẽ tăng giá đang được nhắc tới ngày càng nhiều.

Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra hiện vẫn giữ mức giá khá cao, từ 30,49 triệu đồng, bản Galaxy S26 tiêu chuẩn có giá bán chỉ từ 20.49 triệu đồng. Điều này khiến không ít người dùng cho rằng đây có thể là “thời điểm cuối” để mua flagship Samsung với mức giá chưa quá cao.

Tuy nhiên, việc nâng cấp ngay lập tức chỉ vì lo ngại giá tăng trong tương lai chưa chắc mang lại lợi ích thực tế cho mọi người dùng.

Smartphone cao cấp ngày càng đắt đỏ

Nhiều dấu hiệu cho thấy giá smartphone cao cấp sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới. Một trong những nguyên nhân lớn đến từ giá RAM và chip nhớ liên tục leo thang trong nhiều tháng qua.

Chi phí linh kiện tăng khiến các hãng khó duy trì mức giá cũ nếu vẫn muốn giữ lợi nhuận. Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia tin rằng Galaxy S27 Ultra có thể trở thành mẫu máy phá vỡ “trần giá” hiện tại của Samsung.

Tâm lý phổ biến của người dùng là mua sớm trước khi giá tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ thực sự hợp lý với nhóm người cần nâng cấp ngay hoặc đang sử dụng thiết bị đã quá cũ.

Với phần lớn người dùng hiện nay, đặc biệt là những ai đang dùng Galaxy S24, Galaxy S25 hoặc thậm chí các dòng Galaxy A cao cấp, nhu cầu nâng cấp chưa thực sự cấp thiết.

Samsung hiện cam kết hỗ trợ phần mềm lên tới 7 năm cho nhiều thiết bị Galaxy mới. Điều đó đồng nghĩa smartphone ra mắt từ năm 2024 vẫn có thể hoạt động ổn định tới tận 2028 hoặc lâu hơn mà không quá lỗi thời.

Galaxy S26 Ultra chưa tạo khác biệt quá lớn

Dù Galaxy S26 Ultra được đánh giá là flagship mạnh mẽ, nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm vẫn chưa tạo ra bước nhảy vọt thực sự so với thế hệ trước.

Samsung chủ yếu tập trung tinh chỉnh thiết kế, cải thiện hiệu năng và bổ sung một số tính năng AI mới thay vì thay đổi mạnh về phần cứng. Tính năng Privacy Display giúp hạn chế người khác nhìn trộm màn hình được xem là thú vị nhưng không phải nhu cầu phổ biến với mọi người dùng.

Một trong những điểm bị nhắc tới nhiều nhất là dung lượng pin. Samsung vẫn duy trì mức khoảng 5.000 mAh trong nhiều năm trong khi nhiều hãng Trung Quốc bắt đầu thử nghiệm pin silicon-carbon dung lượng lên tới 10.000 mAh cùng công nghệ sạc nhanh mạnh hơn.

Điều này khiến không ít người dùng cảm thấy các flagship Galaxy đang thiếu yếu tố đột phá về thời lượng pin và tốc độ sạc — hai yếu tố ngày càng quan trọng với smartphone cao cấp.

Ngoài ra, nhiều nâng cấp camera hiện nay chủ yếu dựa vào thuật toán AI và xử lý phần mềm thay vì thay đổi lớn về cảm biến phần cứng.

Theo nhiều dự đoán, nếu Galaxy S27 Ultra tăng giá, Samsung sẽ buộc phải nâng cấp mạnh hơn về camera tele, hệ thống tản nhiệt, tốc độ sạc hoặc pin để thuyết phục người dùng chi thêm tiền.

Người dùng phổ thông chưa cần nâng cấp quá sớm

Trong thực tế, không phải ai cũng cần flagship mới mỗi năm. Hiệu năng smartphone hiện đại đã đạt mức đủ mạnh cho hầu hết nhu cầu phổ biến như lướt mạng xã hội, xem video, chơi game hay chụp ảnh.

Khoảng cách hiệu năng giữa các thế hệ mới cũng ngày càng thu hẹp. Một chiếc flagship 2024 hoặc 2025 vẫn có thể hoạt động mượt mà trong nhiều năm tiếp theo.

Điều này khiến chiến lược “mua ngay trước khi tăng giá” không còn quá thuyết phục với người dùng phổ thông.

Nhóm có nhu cầu nâng cấp sớm thường là game thủ di động, người chỉnh sửa video trên điện thoại hoặc những người đam mê công nghệ muốn trải nghiệm tính năng mới nhất. Trong khi đó, phần lớn người dùng thông thường có thể tiếp tục sử dụng thiết bị hiện tại mà không gặp nhiều hạn chế đáng kể.

Ngoài yếu tố phần cứng, thị trường smartphone cũng thay đổi khá nhanh. Những tin đồn tăng giá hiện nay hoàn toàn có thể thay đổi nếu thị trường linh kiện hạ nhiệt hoặc cạnh tranh từ các hãng khác trở nên gay gắt hơn.

Một yếu tố khác được nhắc tới là vấn đề chi phí nhân sự tại Samsung. Theo nhiều nguồn tin, công ty vừa tránh được cuộc đình công lớn có thể lên tới hơn 48.000 người tham gia sau khi đạt được thỏa thuận mới với công đoàn về chế độ lương thưởng.

Các chuyên gia cho rằng những khoản chi phí tăng thêm sẽ được phản ánh vào giá sản phẩm. Điều này càng khiến khả năng smartphone Galaxy tăng giá trong tương lai trở nên rõ ràng hơn.