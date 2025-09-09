TRỰC TIẾP: Sự kiện Apple ra mắt iPhone 17 series

Một tài liệu được cho là từ một nhà mạng Hàn Quốc trước đó đã tiết lộ một số chi tiết đáng chú ý về dòng iPhone 17 series, trong đó nổi bật là nâng cấp mạnh mẽ ở hệ thống camera và khả năng tản nhiệt.

Theo tài liệu này, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ được trang bị camera tele mới với khả năng zoom quang học 8x, cao hơn mức 5x trên iPhone 16 Pro. Đây được xem là bước nhảy vọt so với các tin đồn trước đây vốn chỉ đề cập đến zoom 7x hoặc 10x. Ngoài ra, Apple dự kiến sẽ áp dụng khung nhôm mới cho toàn bộ dòng iPhone 17, nhằm cải thiện hiệu quả dẫn nhiệt.

Điểm nhấn khác là hệ thống tản nhiệt buồng hơi, vốn đã xuất hiện trên nhiều smartphone Android cao cấp, sẽ được đưa lên iPhone 17 Pro và Pro Max. Công nghệ này giúp duy trì hiệu suất của CPU/GPU trong thời gian dài hơn, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu chơi game 3D hoặc quay video ProRes ngoài trời.

Tài liệu cũng nhắc đến khả năng quay video 8K – tính năng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc nâng cấp hệ thống tản nhiệt. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được xác thực từ Apple hay các kênh chính thức, do đó vẫn có thể chỉ là những thông tin mang tính dự đoán.

iPhone 17 series, đặc biệt là dòng Pro hứa hẹn sẽ mang tới đột phá mới cho thị trường smartphone.