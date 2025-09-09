TRỰC TIẾP: Sự kiện Apple ra mắt iPhone 17 series
Đúng 0h ngày 10/9 (giờ Việt Nam), Apple sẽ chính thức công bố phiên bản mới của iPhone, dự kiến là iPhone 17 series.
Hiện tại, Apple Store Online đã thông báo nâng cấp, chuẩn bị cho việc niêm yết bộ sản phẩm mới.
Tại thị trường Mỹ, iPhone 17 thường nhiều khả năng giữ mức giá khởi điểm 799 USD, không tăng so với iPhone 16. Mẫu iPhone 17 Air có thể được niêm yết khoảng 899 - 949 USD, có khả năng tăng nhẹ 50 USD so với Plus đời trước
iPhone 17 Pro được đồn đoán sẽ có mức khởi điểm khoảng 1.099 USD (tăng khoảng 100 USD), nhưng giá này đi kèm dung lượng cơ bản cao hơn (256GB). Còn iPhone 17 Pro Max có thể vẫn bắt đầu từ 1.199, tương tự như thế hệ trước.
Ở iPhone 17 series lần này, Apple được cho là sẽ mang đến thay đổi thiết kế lớn nhất kể từ thời iPhone X ra mắt năm 2017, đi kèm với những nâng cấp mạnh mẽ về phần cứng và tính năng. Theo đó, Apple sẽ giới thiệu bốn phiên bản: iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và mẫu hoàn toàn mới mang tên iPhone 17 Air, thay thế cho dòng Plus.
Các nguồn tin cho biết, điểm chung trên cả bốn mẫu iPhone 17 series là sử dụng phần khung nhôm nguyên khối, kết hợp màn hình OLED LTPO hỗ trợ công nghệ ProMotion với tần số quét 120Hz. Đáng chú ý, khu vực Dynamic Island sẽ được thu gọn nhờ công nghệ "metalens" áp dụng cho Face ID, theo phân tích của Jeff Pu thuộc GF Securities.
Ảnh mặt lưng rò rỉ của 4 phiên bản thuộc iPhone 17 series.
Một tài liệu được cho là từ một nhà mạng Hàn Quốc trước đó đã tiết lộ một số chi tiết đáng chú ý về dòng iPhone 17 series, trong đó nổi bật là nâng cấp mạnh mẽ ở hệ thống camera và khả năng tản nhiệt.
Theo tài liệu này, iPhone 17 Pro và Pro Max sẽ được trang bị camera tele mới với khả năng zoom quang học 8x, cao hơn mức 5x trên iPhone 16 Pro. Đây được xem là bước nhảy vọt so với các tin đồn trước đây vốn chỉ đề cập đến zoom 7x hoặc 10x. Ngoài ra, Apple dự kiến sẽ áp dụng khung nhôm mới cho toàn bộ dòng iPhone 17, nhằm cải thiện hiệu quả dẫn nhiệt.
Điểm nhấn khác là hệ thống tản nhiệt buồng hơi, vốn đã xuất hiện trên nhiều smartphone Android cao cấp, sẽ được đưa lên iPhone 17 Pro và Pro Max. Công nghệ này giúp duy trì hiệu suất của CPU/GPU trong thời gian dài hơn, từ đó hỗ trợ tốt hơn cho nhu cầu chơi game 3D hoặc quay video ProRes ngoài trời.
Tài liệu cũng nhắc đến khả năng quay video 8K – tính năng sẽ hưởng lợi trực tiếp từ việc nâng cấp hệ thống tản nhiệt. Tuy nhiên, nguồn tin này chưa được xác thực từ Apple hay các kênh chính thức, do đó vẫn có thể chỉ là những thông tin mang tính dự đoán.
iPhone 17 series, đặc biệt là dòng Pro hứa hẹn sẽ mang tới đột phá mới cho thị trường smartphone.
Trước "giờ G" ra mắt iPhone 17 series, Apple đang siết chặt các nhà bán lẻ tại Việt Nam trong việc phát ngôn liên quan siêu phẩm này. Trao đổi với PV, đại diện nhiều nhà bán lẻ cùng cho biết, họ không thể nói bất kỳ điều gì có liên quan tới từ khóa "iPhone 17 series". Nếu vi phạm, các nhà bán lẻ hoàn toàn có thể bị phạt, chẳng hạn là cắt hàng trong các đợt mở bán.
Hình ảnh rò rỉ cụm camera khác biệt trên iPhone 17 dòng Pro.
iPhone ra mắt lần đầu tiên vào năm 2007, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong ngành công nghệ di động. Steve Jobs giới thiệu thiết bị này như sự kết hợp giữa điện thoại, iPod và trình duyệt Internet, với màn hình cảm ứng đa điểm thay thế hoàn toàn bàn phím vật lý truyền thống. Cho tới nay, iPhone vẫn được xem là nền tảng định hình xu hướng smartphone hiện đại.
Sau gần 2 thập kỷ, mỗi thế hệ iPhone đều được iFan đón nhận nồng nhiệt. Và năm nay, giới công nghệ toàn cầu đang hướng sự chú ý vào iPhone 17 series - sự kiện ra mắt sắp diễn ra, hứa hẹn tiếp tục mang đến những thay đổi đáng kể cho thị trường smartphone.
Danh sách các thế hệ iPhone đã ra mắt theo thời gian.
Khi mới ra mắt, những mẫu iPhone Pro Max này từng trên 30 triệu đồng nhưng nay chỉ còn khoảng 14 triệu đồng.
