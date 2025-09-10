iPhone 17 ra mắt với màn hình 120Hz, chip A19, màu sắc mới

Apple đã chính thức ra mắt mẫu iPhone 17 trong sự kiện "Awe Dropping" tại Cupertino. Sản phẩm mới này sẽ được cài sẵn hệ điều hành iOS 26 và có mặt tại các cửa hàng từ ngày 19/9, sau khi mở đặt hàng trước vào ngày 12/9.

Mặc dù thiết kế bên ngoài của iPhone 17 có vẻ quen thuộc, nhưng bên trong, sản phẩm này đã mang đến nhiều nâng cấp đáng chú ý. Trong nhiều năm qua, Apple thường đối xử với phiên bản tiêu chuẩn của iPhone như một sản phẩm hạng hai, với chip cũ từ các mẫu Pro, màn hình chậm hơn và chỉ thỉnh thoảng được làm mới màu sắc. Tuy nhiên, iPhone 17 đang nỗ lực thay đổi nhận thức này.

Mẫu cơ bản mới được trang bị chip A19, trước đây chỉ có trên các thiết bị Pro, hứa hẹn mang lại khả năng đa nhiệm nhanh hơn và hiệu suất năng lượng cải thiện. Mặc dù bộ nhớ vẫn ở mức 8 GB, thấp hơn so với 12 GB trên iPhone 17 Pro, điều này có thể không ảnh hưởng nhiều đến người dùng thông thường, nhưng những người dùng đa nhiệm nặng có thể sớm nhận thấy giới hạn này.

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 17 là màn hình OLED mới với tần số quét ProMotion lên đến 120Hz, tính năng này đã được Apple giới thiệu trên iPhone 13 Pro vào năm 2021. Việc nâng cấp này giúp thao tác cuộn mượt mà hơn, hình ảnh động sắc nét hơn và cải thiện trải nghiệm chơi game. Mặc dù Apple đã giữ viền mỏng hơn để tối ưu không gian màn hình, sự chậm trễ trong việc áp dụng công nghệ này vào mẫu tiêu chuẩn có thể là do chiến lược hơn là sơ suất.

Camera selfie cũng được nâng cấp lên 24 megapixel, gấp đôi so với cảm biến 12 megapixel của iPhone 16, với cải thiện đáng kể trong khả năng chụp ảnh chân dung và zoom 2x. Tuy nhiên, băng thông của người dùng vẫn là yếu tố hạn chế trong cuộc gọi video.

iPhone 17 được cài đặt iOS 26 với thiết kế " Liquid Glass" mới, bổ sung nhiều tính năng như lọc cuộc gọi, dịch trực tiếp và ứng dụng Trò chơi được thiết kế lại. Mặc dù những tính năng này cũng sẽ được áp dụng cho các thiết bị cũ hơn, Apple thường tối ưu hóa phiên bản mới nhất cho phần cứng mới nhất của mình.

Với sự tích hợp chặt chẽ giữa chip, hệ điều hành và hệ sinh thái, iPhone 17 hứa hẹn sẽ mang đến trải nghiệm hấp dẫn hơn bất kỳ tính năng phần cứng đơn lẻ nào.