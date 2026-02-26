5 smartphone Trung Quốc cấu hình hấp dẫn hơn iPhone 17

Với giá khởi điểm 24,99 triệu đồng tại Việt Nam, nhiều phiên bản rơi vào tình trạng khan hàng tại một số thị trường lớn đến tận cuối năm 2025. Tuy nhiên, nếu không bị ràng buộc bởi hệ điều hành, người dùng có thể tìm thấy nhiều điện thoại Android Trung Quốc ra mắt từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026 với thông số nổi trội về pin, camera và sạc nhanh.

OnePlus 15

Được bán với giá từ 23,5 triệu đồng cho mẫu RAM 12 GB/256 GB, OnePlus 15 là mẫu smartphone cận cao cấp vô cùng hấp dẫn. Máy dùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đạt 3.529 điểm đơn nhân và 10.623 điểm đa nhân trên Geekbench 6, tuy thấp hơn ở đơn nhân nhưng vượt đáng kể iPhone 17 ở đa nhân.

OnePlus 15 có màn hình 6,78 inch với tần số quét 165 Hz khi chơi game. Hệ thống ba camera 50 MP (góc rộng, siêu rộng, tele) mang lại lợi thế zoom quang so với iPhone 17 không có tele riêng. Camera trước 32 MP cũng có độ phân giải cao hơn.

Điểm đáng chú ý trên sản phẩm chính là pin 7.300mAh, sạc có dây 80W và không dây 50W. Thử nghiệm cho thấy máy có thể dùng hơn 2 ngày sau mỗi lần sạc, trong khi iPhone 17 thường trụ 1 ngày với pin 3.692 mAh.

Xiaomi 17

Ra mắt cuối tháng 9/2025, Xiaomi 17 có màn hình 6,3 inch tương đương iPhone 17 nhưng độ sáng cao hơn (3.500 nit). Máy bán tại Trung Quốc từ khoảng 649 USD (16,97 triệu đồng).

Xiaomi 17 dùng cùng nền tảng Snapdragon 8 Elite Gen 5 như OnePlus 15 nhưng đạt 3.714 điểm đơn nhân và 11.196 điểm đa nhân trên Geekbench 6 - những con số nhỉnh hơn iPhone 17. RAM tùy chọn 12 GB hoặc 16 GB, kết hợp bộ nhớ trong tối đa 1 TB.

Cụm ba camera 50 MP ở mặt sau của Xiaomi 17 được hỗ trợ bởi ống kính Leica và mang đến khả năng quay video 8K. Pin 7.000 mAh hỗ trợ sạc 100W có dây và 50W không dây, đồng thời hỗ trợ sạc ngược 22,5W.

Realme GT 8 Pro

Ra mắt tháng 10/2025, Realme GT 8 Pro sở hữu màn hình 6,79 inch, độ phân giải 3.136 x 1.440 pixel, tần số quét 144 Hz và độ sáng tối đa 7.000 nit. Sản phẩm có giá khởi điểm 999 EUR (khoảng 30,83 triệu đồng) tại Châu Âu.

Máy tiếp tục dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5 như các sản phẩm nói trên, RAM 12-16 GB và bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Điểm nổi bật là hệ thống tản nhiệt buồng hơi lớn và camera tele 200 MP hỗ trợ zoom quang 3x. Pin dung lượng 7.000 mAh hỗ trợ sạc 120W có dây và 50W không dây.

Nubia Z80 Ultra

Ra mắt tháng 10/2025, Nubia Z80 Ultra gây chú ý với camera selfie 16 MP ẩn dưới màn hình, một giải pháp hiếm gặp trong phân khúc giá mà một smartphone tầm trung mang lại.

Nubia Z80 Ultra có màn hình 6,85 inch cho tần số quét 144 Hz, cụm camera sau 50 MP + 50 MP + 64 MP, pin 7.200 mAh và hỗ trợ sạc 80 W (có dây và không dây). Giá khởi điểm tại Mỹ từ 649 USD, tương đương 16,97 triệu đồng.

Honor Magic 8 Pro

Trình làng cuối 2025 tại Trung Quốc và đầu 2026 tại thị trường quốc tế, Honor Magic 8 Pro có màn hình 6,71 inch với thiết kế “viên thuốc” hỗ trợ nhận diện khuôn mặt 3D mang đến trải nghiệm tương tự Face ID trên iPhone 17.

Honor Magic 8 Pro trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12-16 GB và tùy chọn bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Hệ thống camera gồm ba cảm biến 50 MP và một tele 200 MP (zoom quang 3.7x), tập trung vào chụp đêm và AI. Máy đi kèm pin dung lượng 7.100 mAh (bản Trung Quốc) hoặc 6.270 mAh (bản Châu Âu), hỗ trợ sạc 100W có dây và 80W không dây.

Nếu xét riêng hiệu năng, nhiều điện thoại Android Trung Quốc đã tiệm cận hoặc vượt iPhone 17 trong bài đo đa nhân. Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của nhóm này nằm ở pin dung lượng cao, sạc siêu nhanh và hệ thống camera tele độ phân giải lớn. Ở chiều ngược lại, iPhone 17 vẫn giữ thế mạnh về tối ưu phần mềm, hệ sinh thái và khả năng giữ giá. Lựa chọn cuối cùng phụ thuộc vào việc người dùng ưu tiên trải nghiệm iOS ổn định hay phần cứng “khủng” cùng công nghệ sạc và pin vượt trội.