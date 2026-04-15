Mua những smartphone này, xài 5 năm không sợ lỗi thời

Đối với những người có ngân sách hạn chế và không có kế hoạch mua điện thoại mới trong 2 hoặc 3 năm tới, việc đầu tư nhiều hơn vào một thiết bị cao cấp có thể là một quyết định thông minh. Điều này có thể bao gồm việc chọn một chiếc điện thoại cao cấp thay vì một mẫu giá rẻ, tăng dung lượng lưu trữ hoặc mua gói bảo hành cao cấp để bảo vệ khỏi các chi phí sửa chữa bất ngờ.

Dựa vào những yếu tố này, dưới đây là các mẫu smartphone mà người dùng có thể quan tâm nếu muốn sử dụng trong thời gian dài đến 5 năm mà không lo yếu kém.

iPhone 17 Pro Max

Với điểm số 3.743 và 9.790 trong bài kiểm tra Geekbench 6, iPhone 17 Pro Max được xem là lựa chọn tốt hơn cả Pixel 10 Pro XL cho những ai muốn sử dụng điện thoại ít nhất 5 năm. Với giá khởi điểm từ 37,79 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, iPhone 17 Pro Max sở hữu chip A19 Pro mạnh mẽ và 12 GB. Thiết bị còn có viên pin lớn nhất trong dòng iPhone 17, với dung lượng 5.088 mAh, có khả năng duy trì trên 80% dung lượng sau 1.000 chu kỳ sạc.

Về thiết kế, iPhone 17 Pro Max được trang bị khung máy nguyên khối bằng nhôm, mặc dù có khả năng chịu được những cú rơi vô tình nhưng vẫn có thể bị hư hại. Màn hình 6,9 inch được bảo vệ bởi lớp kính Ceramic Shield 2, có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và chống nứt vỡ tốt hơn gấp 4 lần so với các sản phẩm trước đó. Chiếc điện thoại này cũng đạt chuẩn chống bụi và nước IP68.

Apple cung cấp chế độ bảo hành giới hạn 1 năm cho người mua máy, nhưng gói đăng ký AppleCare+ có thể là lựa chọn tốt hơn để được bảo vệ mở rộng.

Galaxy S26 Ultra

Samsung cũng không đứng ngoài cuộc đua với Galaxy S26 Ultra, một mẫu điện thoại hứa hẹn sẽ đáp ứng nhu cầu sử dụng lâu dài. Gói bảo hành mở rộng Samsung Care+ cung cấp bảo hiểm mất cắp, dịch vụ sửa chữa màn hình và mặt kính sau miễn phí, cùng với việc thay thế pin miễn phí khi dung lượng giảm xuống dưới 80%. Galaxy S26 Ultra có thể trải qua 1.200 chu kỳ sạc trước khi dung lượng pin giảm xuống dưới mức này.

Ra mắt cuối tháng 2, Galaxy S26 Ultra trang bị viên pin 5.000 mAh cho thời gian phát video lên đến 31 giờ. Tuy nhiên, việc sạc hàng ngày có thể khiến tuổi thọ pin giảm xuống dưới 80% trong vòng 4 năm. Điện thoại cũng được cam kết cung cấp 7 năm cập nhật phần mềm và bảo mật.

Với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ, Galaxy S26 Ultra có hiệu năng tương đương với iPhone 17 Pro Max. Các thông số kỹ thuật nổi bật khác bao gồm 12 GB RAM, bộ nhớ trong từ 256 GB đến 1 TB, màn hình OLED 6,9 inch với độ phân giải 3.120 x 1.440 và tần số quét 120 Hz, cùng bút cảm ứng S Pen tích hợp.

Galaxy S26 Ultra được thiết kế với khung nhôm Armor Aluminum, màn hình được bảo vệ bởi kính Corning Gorilla Glass Armor 2 và mặt lưng bằng kính Corning Gorilla Glass Victus 2. Điện thoại đạt tiêu chuẩn chống nước IP68, cho thấy sự bền bỉ và khả năng chịu đựng tốt. Tuy nhiên, với giá khởi điểm 31,99 triệu đồng, đây là mẫu điện thoại đắt nhất trong danh sách.

iPhone 17e

Vào đầu tháng 3/2026, Apple đã ra mắt iPhone 17e, một mẫu điện thoại tầm trung với giá 17,99 triệu đồng. Mặc dù một số tính năng đã bị hy sinh so với iPhone 17 tiêu chuẩn, nhưng hiệu năng, độ bền và hỗ trợ phần mềm vẫn được đảm bảo.

Cụ thể, iPhone 17e sử dụng chip A19 tương tự iPhone 17 tiêu chuẩn mang lại hiệu suất gần tương đương với iPhone 17 Pro Max. Cả hai mẫu máy đều dự kiến nhận được cùng số lượng bản cập nhật iOS, đảm bảo hoạt động tốt trong vòng 5 năm. Người dùng cũng có thể mua kèm theo gói bảo hiểm AppleCare+.

Giống như iPhone 17 Pro Max, iPhone 17e cũng được trang bị mặt kính Ceramic Shield 2 giúp tăng khả năng chống trầy xước. Thiết bị có khung nhôm và các thông số kỹ thuật đáng chú ý khác như 8 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Màn hình có kích thước 6,1 inch với độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel, nhưng không hỗ trợ tốc độ làm mới 120 Hz (ProMotion) như iPhone 17 Pro Max. Pin của máy có dung lượng 4.005 mAh cho phép sạc được 1.000 lần trước khi giảm xuống còn 80%, đảm bảo sử dụng ít nhất 3 năm với pin nguyên bản.

Ngoài ra còn có hai cái tên khác cũng được hỗ trợ phần mềm lâu dài là Pixel 10 Pro XL và Fairphone 6. Tuy nhiên, các sản phẩm này