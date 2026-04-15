Mẫu iPhone bất ngờ thành “kèo thơm” sau đợt giảm giá mạnh 8,5 triệu đồng

Theo khảo sát tại thị trường Việt, giá iPhone Air hiện tại rơi vào khoảng 23,49 triệu đồng cho phiên bản 256 GB, thấp hơn khoảng 8,5 triệu đồng so với giá khi mở bán. Con số này thậm chí rẻ hơn cả iPhone 17 256 GB cũng từ cùng một cửa hàng, vốn có giá 24,49 triệu đồng.

iPhone Air đã giảm giá đến 8,5 triệu đồng.​​​​​

Cần nhớ rằng, iPhone Air nổi bật hơn iPhone 17 ở chip A19 Pro mạnh mẽ hơn và thiết kế titan sang trọng. Chiếc điện thoại này chỉ dày 5,6 mm, sở hữu màn hình lớn 6,5 inch và trọng lượng nhẹ 165 gram.

Mặc dù iPhone Air là một sản phẩm nổi bật, nhưng mức giá hiện tại khiến người dùng nghi ngờ về sự thành công của nó trên thị trường. Lý do duy nhất cho việc giảm giá mạnh mẽ này có thể là do Apple đã tính toán sai lầm về nhu cầu của thị trường. Công ty có thể đã kỳ vọng iPhone Air sẽ bán chạy hơn, nhưng thực tế lại không như mong đợi, dẫn đến việc giảm giá để xử lý hàng tồn kho.

Đây là động thái thật khó hiểu, nhất là khi iPhone Air lại có doanh số tốt hơn so với các mẫu iPhone Plus. Tuy iPhone Air có hai nhược điểm chính là thời lượng pin không phải là tốt nhất và chỉ có một camera sau, nhưng nó vẫn vượt trội hơn so với nhiều mẫu iPhone khác.

Đây được xem là mức giảm giá bất ngờ cho một điện thoại được đánh giá cao từ Apple.

Thời lượng pin của sản phẩm gần bằng iPhone 17 và tốt hơn so với iPhone 16. Camera 48 MP của iPhone Air cũng cho chất lượng ảnh tốt, với khả năng zoom quang 2x đủ đáp ứng nhu cầu của hầu hết người dùng.

Với những ưu điểm vượt trội và mức giá hấp dẫn, iPhone Air hiện là một trong những lựa chọn tốt nhất cho những ai đang tìm kiếm một chiếc iPhone. Đây là mẫu điện thoại cung cấp cấu hình cao cấp với mức giá hợp lý, chỉ đứng sau iPhone 17e trong danh sách những chiếc iPhone rẻ nhất hiện có.