Top 10 smartphone tốt nhất tháng 4/2026

Hiện tại, các mẫu smartphone đang gặp phải sự cạnh tranh khốc liệt. Các chuyên gia đánh giá của Tom's Guide đã thử nghiệm và liệt kê danh sách 10 smartphone tốt nhất, đáp ứng đầy đủ các tiêu chí về hiệu năng, tính năng camera và thời lượng pin.

Tất cả đều được kiểm tra trong phòng thí nghiệm và trải nghiệm thực tế.

Dưới đây là 10 chiếc điện thoại bạn nên cân nhắc:

1. iPhone 17 Pro Max: Tốt nhất về tổng thể

2. Galaxy S26 Ultra: Điện thoại chụp ảnh tốt nhất

3. Pixel 10a: Smartphone tốt nhất dưới 15 triệu đồng

4. Pixel 10 Pro: Điện thoại thông minh giá tốt nhất

5. iPhone 17: iPhone có giá trị tốt nhất

6. OnePlus 15: Điện thoại Android cao cấp có giá trị tốt nhất

7. Pixel 10: Chụp ảnh zoom với giá thấp hơn

8. Nothing Phone 4a Pro: Smartphone tầm trung có giá trị tốt nhất

9. Galaxy Z Flip 7: Điện thoại màn hình gập tốt nhất

10. iPhone Air: Điện thoại mỏng tốt nhất

1. iPhone 17 Pro Max

Giá bán từ: 37,89 triệu đồng

iPhone tốt nhất cũng đi kèm với hiệu năng tốt nhất. Nếu bạn đang tìm kiếm trải nghiệm tốt nhất trong phân khúc, iPhone 17 Pro Max chính là gợi ý tuyệt vời. Sản phẩm đi kèm thiết kế vật lý được nâng cấp, camera tele được cải tiến và thời lượng pin cực dài.

2. Samsung Galaxy S26 Ultra

Giá bán từ: 31,99 triệu đồng

Về tính linh hoạt của camera, Galaxy S26 Ultra vẫn không có "đối thủ" với 4 cảm biến phía sau, màn hình bảo mật mới, các tính năng AI được cập nhật và thời lượng pin lâu hơn, đảm bảo hoạt động tốt trong thời gian dài.

3. Google Pixel 10a

Giá bán từ: 12,49 triệu đồng

Với chip Tensor G4 cung cấp hầu hết các tính năng AI có trên dòng Pixel 10 cao cấp, Pixel 10a là một lựa chọn thay thế tuyệt vời với mức giá thấp hơn so với các flagship. Thêm vào đó, hệ thống camera của máy cũng hoạt động tốt hơn nhiều so với các điện thoại đắt tiền hơn.