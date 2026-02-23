iPhone 18 Pro có thể “lột xác” với màu đỏ rượu vang

Sự thành công này cho thấy người dùng luôn tìm kiếm những màu sắc tươi sáng cho các mẫu iPhone Pro, và Apple dường như không muốn bỏ rơi cơ hội này bằng cách giới thiệu một màu mới cho iPhone 18 Pro mà công ty ra mắt vào mùa thu năm nay.

Hình ảnh kết xuất gợi ý màu đỏ rượu vang trên iPhone 18 Pro sắp tới.

Theo báo cáo từ chuyên gia Mark Gurman trong bản tin Power On trên Bloomberg, Apple đang xem xét một số màu sắc mới cho iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Ba màu sắc đang được thử nghiệm bao gồm: nâu, tím và đỏ. Trong số này, ông Gurman cho rằng màu đỏ sẽ là lựa chọn cuối cùng của Apple, với tông màu đậm hơn so với những sắc đỏ trước đây, có thể giống như màu rượu vang đỏ.

Ngoài những màu sắc mới, iPhone 18 Pro còn hứa hẹn đi kèm nhiều tính năng ấn tượng khác, bao gồm chip 2nm và modem do tính Apple sản xuất. Đặc biệt, Face ID sẽ được di chuyển xuống dưới màn hình giúp thu nhỏ vùng Dynamic Island nhằm chuẩn bị cho sự xuất hiện của iPhone 20 Pro vào năm tới. Đây là mẫu sản phẩm kỷ niệm 20 năm ngày ra mắt iPhone hứa hẹn đi kèm thiết kế màn hình tràn viền không có phần cắt.

Màu đỏ rượu vang hứa hẹn mang đến thành công giống như cam vũ trụ trên iPhone 17 Pro.

Cuối cùng, Apple Intelligence có thể sẽ thực hiện những lời hứa mà công ty đã đưa ra vào năm 2024 để biến iPhone 18 thành dòng điện thoại “được xây dựng dành cho Apple Intelligence”. Những thay đổi này chắc chắn sẽ khiến iPhone 18 Pro trở thành một trong những chiếc smartphone hàng đầu đáng chờ đợi nhất năm 2026.

Không chỉ Apple mà Samsung dường như cũng đang hướng tới việc sử dụng những màu sắc độc đáo hơn cho sản phẩm của mình. Chẳng hạn, màu xanh lam đậm trên iPhone 16 đã tạo được ấn tượng mạnh, trong khi dòng Galaxy S26 sẽ có màu trắng nổi bật và màu tím coban. Đặc biệt, chiếc MacBook giá rẻ sắp ra mắt cũng sẽ có những màu sắc thú vị chưa từng thấy trên các MacBook để chứng minh sự thay đổi lớn trong triết lý thiết kế của công ty.