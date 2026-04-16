Băn khoăn khi VNeID không hiển thị đủ thuê bao chính chủ

"Tôi nghĩ ứng dụng sẽ liệt kê đầy đủ, thậm chí thừa nếu có những số 'đứng tên nhầm', chứ không phải như hiện tại", anh Minh (Từ Liêm, Hà Nội), nói sáng 16/4.

Là chủ của bốn thuê bao thuộc hai nhà mạng khác nhau, anh Minh nói nóng lòng muốn xác nhận lại các số đang sử dụng và được ghi nhận trên VNeID để có thể yên tâm sử dụng lâu dài, đồng thời loại bỏ sim không chính chủ nếu có. Sau khi Thông tư 08 của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất có hiệu lực từ 15/4, anh chờ cả ngày, thỉnh thoảng lại mở VNeID để kiểm tra nhưng không thấy thông báo mới, cho đến sáng nay.

Tuy nhiên, việc ứng dụng chưa hiển thị đầy đủ số thuê bao khiến anh băn khoăn, không biết có phải thông tin gặp vấn đề hay không. "Khi hỏi một người bạn, họ cũng gặp tình trạng tương tự, nên có thể hệ thống chưa cập nhật hết", anh nói, cho biết sẽ tiếp tục chờ đợi.

Tương tự, anh Tấn Thành (TP HCM) ban đầu cũng ngạc nhiên khi nhận thông báo trên VNeID, nhưng chỉ thấy hai trong ba số đang sử dụng. Sau khi đóng ứng dụng và mở lại vài lần, số còn lại đã hiển thị, nhưng ở trạng thái chưa xác nhận.

Nhiều người dùng phản ánh mục Ví giấy tờ/Số điện thoại của họ vẫn trống trơn, không có bất kỳ thông tin nào dù đã xác thực thuê bao đầy đủ. Số khác có thông báo nhưng thiếu số điện thoại, hoặc chưa cập nhật trạng thái hoạt động.

Giao diện hiển thị số điện thoại trên ứng dụng VNeID của một người dùng, sáng 16/4. Ảnh: Lưu Quý

Một chuyên gia trong lĩnh vực viễn thông cho biết nguyên nhân liên quan đến lượng dữ liệu mà các nhà mạng đổ về hệ thống.

Theo quy định, kể từ ngày thông tư có hiệu lực (15/4), các doanh nghiệp viễn thông có 30 ngày để gửi danh sách, thông tin thuê bao di động đã được đăng ký, sử dụng về cơ quan quản lý căn cước của Bộ Công an để cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ dữ liệu này, cơ quan chức năng mới làm sạch dữ liệu và phân loại các số thuê bao dựa trên CCCD, sau đó gửi đến tài khoản người dùng.

Với hàng chục triệu thuê bao đang hoạt động, việc này dự kiến không thể hoàn thành trong "ngày một ngày hai", vì vậy nhiều người dùng có thể chưa thấy số điện thoại nào xuất hiện trong hồ sơ, hoặc thông tin thuê bao chưa đủ trong giai đoạn đầu.

Ngày 15/4, người dân đổ về các điểm giao dịch để thực hiện xác thực thông tin. Đại diện một nhà mạng cũng cho biết người dùng chưa cần quá lo lắng và thực hiện ngay, bởi có thể gây quá tải, vì công tác này sẽ được duy trì trong cả tháng tới.

Theo quy trình, VNeID được sử dụng làm công cụ hỗ trợ người dùng kiểm tra lại các SIM đang đứng tên, từ đó xác nhận số thuê bao đang sử dụng. Đây cũng sẽ là cơ sở để yêu cầu các nhà mạng tiến hành xác thực lại thuê bao không chính chủ.

Theo đó, trên ứng dụng VNeID, người dùng được đề nghị vào xác nhận tích hợp thông tin, chọn Số điện thoại. Ứng dụng sẽ hiển thị các số họ đang "đứng tên", ở tất cả các mạng di động. Từ đây, họ tiến hành xác nhận những số này có phải của mình hay không.

Trong trường hợp xuất hiện số điện thoại "lạ", người dùng thông báo ngay trên app rằng mình không sử dụng số này. Sau khi nhận được phản hồi, doanh nghiệp viễn thông sẽ có nghĩa vụ thông báo liên tục trong vòng 5 ngày, mỗi ngày ít nhất một lần tới người đang sử dụng số di động đó, yêu cầu thực hiện lại việc giao kết hợp đồng theo quy định và xác thực sinh trắc học ảnh khuôn mặt của thuê bao. Trường hợp cá nhân sử dụng số thuê bao "lạ" không thực hiện, nhà mạng dừng cung cấp dịch vụ viễn thông chiều đi trong 60 ngày, trước khi tiến tới khóa hai chiều trong 60 ngày tiếp theo.

Biện pháp này giúp ngăn chặn tình trạng thông tin của người này đứng tên cho số điện thoại của người khác, một trong những nguyên nhân dẫn đến SIM không chính chủ và vấn nạn cuộc gọi rác thời gian qua.

Quy trình xác thực thông tin số điện thoại. Đồ họa: Lưu Quý/Gemini