Google khắc phục thiếu sót gây ức chế nhất trên điện thoại Android hai SIM

Đối với những người thường xuyên sử dụng điện thoại hai SIM – đặc biệt là các quản lý, kỹ sư thường dùng một SIM cho công việc và một SIM cho mục đích cá nhân – việc phân biệt cuộc gọi đến mà không cần nhìn màn hình luôn là một thử thách. Trong khi các hãng điện thoại tùy biến như Motorola đã sớm trang bị tính năng này, thì người dùng Android "thuần khiết" của Google vẫn phải mòn mỏi chờ đợi.

Điện thoại Android hai SIM sắp có thể đặt nhạc chuông riêng cho từng SIM.

Sự chờ đợi này có lẽ sắp đi đến hồi kết. Các chuyên gia phân tích mã nguồn vừa phát hiện những dòng lệnh mới nhất trong bản Android Canary 2604, ám chỉ việc thiết lập nhạc chuông cho từng thẻ SIM cụ thể. Cụ thể, các đoạn mã xuất hiện tiêu đề "Sim Ringtone" cùng mô tả cho phép người dùng cá nhân hóa âm báo cho từng dòng riêng biệt. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Google đang xây dựng một giao diện cài đặt nhạc chuông tách biệt hoàn toàn cho SIM 1 và SIM 2 (gồm cả eSIM).

Dù chỉ là một thay đổi nhỏ về mặt phần mềm, nhưng đây lại là bước tiến lớn trong nỗ lực cá nhân hóa trải nghiệm đa SIM của Google. Năm ngoái, hãng đã ra mắt thanh tín hiệu tách biệt cho từng SIM, và việc thêm nhạc chuông riêng sẽ hoàn thiện hệ sinh thái đa SIM.

Ảnh minh họa nhạc chuông Android.

Hiện tại, tính năng này vẫn đang nằm trong giai đoạn phát triển sơ khai dưới dạng các dòng mã nguồn trong nhánh Canary. Giới thạo tin dự đoán sớm nhất phải đến phiên bản Android 17 vào năm sau, người dùng mới có thể chính thức trải nghiệm sự tiện lợi này. Tuy nhiên, với áp lực và sự mong mỏi từ cộng đồng người dùng quá lớn, không loại trừ khả năng Google sẽ đẩy nhanh tiến độ trong các bản cập nhật tính năng (Feature Drop) sắp tới.

Nếu bạn là một người bận rộn và đang sở hữu một chiếc smartphone hai SIM, đây chắc chắn là bản cập nhật đáng để mong chờ nhất để tối ưu hóa cuộc sống công nghệ của mình.