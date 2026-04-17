Tin xấu từ thế giới 7 hành tinh "gần giống Trái Đất"

TRAPPIST-1, hệ sao trở thành tâm điểm của một loạt nghiên cứu khoa học vì có tới 7 hành tinh được xếp vào nhóm "gần giống Trái Đất", tiếp tục hé lộ những điều thú vị liên quan đến 2 thế giới nằm gần sao mẹ nhất là TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1c.

Cũng giống như các hành tinh còn lại trong hệ, TRAPPIST-1b và TRAPPIST-1c là 2 hành tinh đá có kích cỡ chỉ lớn hơn một chút.

Các hành tinh đá xấp xỉ Trái Đất như chúng là loại thế giới mà các nhà thiên văn luôn săn tìm, bởi được cho là có tiềm năng chứa đựng sự sống cao hơn các loại hành tinh khác.

Sao lùn đỏ TRAPPIST-1 cùng 2 hành tinh TRAPPIST-1 b và TRAPPIST-1 c, nhìn từ một thế giới khác trong cùng hệ sao - Ảnh đồ họa: ESO

Thế nhưng, nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Astronomy có thể đem đến một tin xấu.

Sử dụng kính viễn vọng không gian mạnh nhất thế giới James Webb, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà thiên văn học Emeline Bolmont từ Đại học Geneva (Thụy Sĩ) đã vén màn khí hậu của TRAPPIST-1b và TRAPPIST-1c.

Dữ liệu xác nhận chúng là các thế giới bị khóa thủy triều với sao mẹ TRAPPIST-1, tức luôn hướng một mặt duy nhất về phía ngôi sao giống như Mặt Trăng luôn hướng một mặt về phía Trái Đất.

Tình trạng này khiến nhiệt độ mặt ban ngày của 2 hành tinh lần lượt vượt quá 200 độ C và 100 độ C, trong khi ban đêm nhiệt độ giảm xuống mức cực lạnh, dưới -200 độ C.

Sự tương phản cực lớn này cho thấy sự thiếu phân bổ lại năng lượng giữa hai phía của các hành tinh và do đó là sự vắng mặt của bầu khí quyển.

Có thể chúng từng có bầu khí quyển nhưng đã bị tước bỏ hoàn toàn do các điều kiện khắc nghiệt do ngôi sao lùn đỏ TRAPPIST-1 tạo ra.

Kết quả này ủng hộ giả thuyết cho rằng bức xạ mạnh và sự phóng vật chất năng lượng cao từ các sao lùn đỏ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiến hóa của các hành tinh xung quanh chúng và có thể là rào cản chính đối với sự sống.

Mặc dù vậy, niềm hy vọng về TRAPPIST-1 vẫn chưa tắt. Các dữ liệu trước đó cho thấy có ít nhất 3 hành tinh khác trong hệ có thể thuộc "vùng sự sống" Goldilocks của sao mẹ, nơi chúng có khả năng cao giữ được nước lỏng trên bề mặt.

Ngoài ra, ngay cả các hành tinh bị chia 2 nửa ngày đêm giống như TRAPPIST-1b và TRAPPIST-1c vẫn có khả năng chứa đựng một dạng sống nào đó, theo một số nghiên cứu gần đây.

Sự sống đó có thể ẩn mình ở vùng tiếp giáp ngày - đêm, hoặc thậm chí là dạng sống ngầm ở một số khu vực thuộc mặt ban đêm, nếu được các quá trình địa chất sưởi ấm.