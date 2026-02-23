Galaxy S26 Ultra lập kỷ lục điểm Geekbench, iPhone 17 Pro Max lép vế

Đối thủ chính của iPhone 17 Pro Max, Galaxy S26 Ultra, được cho là trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm tại một số thị trường. Mặc dù sản phẩm vẫn còn vài ngày nữa ra mắt, những điểm số đánh giá Geekbench 6 mang đến sự kỳ vọng rất cao.

Điểm số cho thấy Galaxy S26 Ultra đã vượt trội hơn iPhone 17 Pro Max ở cả hạng mục đơn nhân và đa nhân. Điều này cho thấy Samsung đã áp dụng nhiều tối ưu hóa cho chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 nhằm giúp thiết bị cao cấp sắp tới đạt được hiệu suất ấn tượng.

Galaxy S26 Ultra sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc, bao gồm màu Tím Cobalt, Đen Shadow, Trắng Shadow và Xanh Galactic. Thiết kế của máy dự kiến sẽ có các cạnh bo tròn, cụm camera riêng biệt với ba camera, cổng USB-C, bút S Pen và pin 5.000 mAh (một số nguồn tin cho biết pin có thể lên tới 5.200 mAh). Mặc dù vậy, có thông tin cho rằng Galaxy S26 Ultra sẽ không tích hợp nam châm Qi2, điều này có thể hạn chế khả năng tương thích với các phụ kiện MagSafe.

Một số điểm nổi bật trên Galaxy S26 Ultra

Dòng Galaxy S26 được cho là sở hữu màn hình Flex Magic Pixel OLED, cho phép tạo ra công nghệ “màn hình riêng tư”. Công nghệ này sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để làm mờ các góc nhìn, từ đó ngăn chặn việc xem trộm thông tin từ các góc nhìn ngang mà không ảnh hưởng đến độ sáng màn hình.

Về cấu hình camera, Galaxy S26 Ultra dự kiến sẽ được trang bị các thông số đáng chú ý sau:

Camera selfie 12 MP Sony IMX874.

Camera tele 12 MP ISOCELL 3LD S5K3LD với zoom quang 3x.

Camera chính 200 MP ISOCELL HP2.

Camera siêu rộng 50 MP ISOCELL JN3 hoặc Sony IMX564.

Camera kính tiềm vọng 5x 50 MP Sony IMX854.

Samsung dự kiến sẽ tiếp tục cải thiện hiệu năng hệ thống camera trên dòng Galaxy S26 bằng cách triển khai thuật toán giảm nhiễu mới, hứa hẹn mang lại những hình ảnh sắc nét ở độ phân giải cao.