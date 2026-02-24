Top 4 điện thoại Nokia siêu bền, giá chưa tới 2 triệu đồng

Khi smartphone ngày càng đắt đỏ và dễ vỡ, nhóm điện thoại phổ thông bền bỉ vẫn giữ được vị trí riêng nhờ pin lâu, độ ổn định cao và chi phí thấp. Với nhu cầu liên lạc cơ bản, làm điện thoại sơ cua hoặc dành cho người lớn tuổi, các mẫu điện thoại phổ thông của Nokia tiếp tục được nhiều người dùng quan tâm.

Dưới đây là 4 mẫu điện thoại Nokia nổi bật trong phân khúc giá rẻ, tập trung vào tính thực dụng và độ bền thay vì cấu hình phức tạp.

1. Nokia 110 4G

Giá bán từ: 780 nghìn đồng

Nokia 110 4G Pro nằm trong nhóm máy phổ thông bán chạy nhờ mức giá dễ tiếp cận. Máy có thiết kế nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ và thời lượng pin kéo dài nhiều ngày, phù hợp với người cần thiết bị liên lạc đơn giản.

Nokia 110 4G.

Ưu điểm lớn của chiếc điện thoại Nokia này là độ ổn định cao, ít lỗi vặt và khả năng hoạt động bền bỉ. Người dùng thường lựa chọn sản phẩm này làm máy phụ khi đi du lịch hoặc dùng trong môi trường làm việc khắc nghiệt như công trường, nhà xưởng.

Nhược điểm là trải nghiệm giải trí của điện thoại khá hạn chế, màn hình nhỏ và tốc độ xử lý chỉ ở mức cơ bản. Tuy nhiên, với mức giá phổ thông, đây vẫn là thiết bị phù hợp nếu ưu tiên độ bền và sự đơn giản.

2. Nokia 105 4G

Giá bán từ: 690 nghìn đồng

Nokia 105 4G là một trong những mẫu điện thoại phổ thông rẻ nhất hiện nay. Máy tập trung vào chức năng nghe gọi, nhắn tin và thời lượng pin dài, phù hợp với người dùng cần thiết bị “nồi đồng cối đá”.

Nokia 105 4G.

Điểm mạnh của Nokia 105 4G là thiết kế chắc chắn, giao diện đơn giản và thao tác dễ dàng. Với mức giá dưới 1 triệu đồng, người dùng có thể sở hữu một thiết bị liên lạc ổn định mà không cần lo lắng về chi phí.

3. Nokia 3210 4G

Giá bán từ: 1,49 triệu đồng

Nokia 3210 4G là phiên bản hồi sinh của dòng máy huyền thoại, hướng đến người dùng thích thiết kế cổ điển nhưng vẫn cần kết nối hiện đại. Máy có màn hình khoảng 2,4 inch, hỗ trợ mạng 4G giúp nghe gọi rõ ràng hơn so với các dòng 2G cũ.

Nokia 3210 4G.

Điểm mạnh của thiết bị nằm ở thời lượng pin dài, có thể dùng nhiều ngày cho nhu cầu cơ bản. Camera 2MP cho phép chụp ảnh với độ phân giải thấp. Ngoài ra, thân máy gọn nhẹ, giúp người dùng bỏ túi thoải mái khi đi làm, đi du lịch hoặc dùng làm máy phụ.

Tuy nhiên, người dùng cần cân nhắc vì mức giá của Nokia 3210 4G thường nhỉnh hơn 1 triệu đồng ở một số hệ thống bán lẻ. Nếu ưu tiên trải nghiệm hoài niệm và độ bền cao, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc.

4. Nokia 220 4G

Giá bán từ: 980 nghìn đồng

Nokia 220 4G là mẫu điện thoại phổ thông hướng đến người cần thiết bị nghe gọi ổn định với chi phí thấp. Máy sở hữu thiết kế đơn giản, bàn phím vật lý lớn, dễ thao tác – phù hợp cho người lớn tuổi hoặc người dùng cần máy dự phòng. Màn hình kích cỡ 2,8 inch cũng cho phép chủ nhân dùng bằng 1 tay, đủ lớn để người lớn tuổi đọc chữ.

Nokia 220 4G.

Lợi ích lớn nhất với người dùng nằm ở khả năng kết nối 4G và hỗ trợ VoLTE của thiết bị, giúp chất lượng cuộc gọi tốt hơn. Đáng chú ý, sản phẩm có nhiều màu rất bắt mắt, đặc biệt là phiên bản màu cam nổi bật.