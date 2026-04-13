Có nên bỏ qua iPhone 17 để chọn iPhone 15 giá rẻ hơn?

Apple tiếp tục truyền thống ra mắt iPhone mới hàng năm, và hiện tại, dòng sản phẩm mới nhất của hãng là iPhone 17. Dòng sản phẩm này được trang bị nhiều nâng cấp đáng chú ý so với các thế hệ trước, bao gồm trí tuệ nhân tạo Apple Intelligence, cải tiến camera, chip nhanh hơn, thời lượng pin tốt hơn với khả năng sạc nhanh, và thiết kế bền bỉ hơn.

Tuy nhiên, việc sở hữu một chiếc iPhone mới vẫn là một khoản đầu tư lớn khiến nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu có nên chuyển sang mẫu cũ hơn như iPhone 15 để tiết kiệm chi phí hay không.

Đây là câu hỏi không dễ trả lời, vì nó phụ thuộc vào nhu cầu và cách sử dụng của từng người. Được giới thiệu vào cuối năm 2023, iPhone 15 vẫn là một thiết bị hiện đại và có thể sử dụng tốt trong nhiều năm tới nhờ vào chính sách hỗ trợ cập nhật của Apple kéo dài từ 5 đến 7 năm. Mặc dù phiên bản cơ bản của iPhone 15 không có tính năng Apple Intelligence, nhưng phiên bản Pro lại có.

Nếu không cần những thông số kỹ thuật mới nhất, iPhone 15 hiện đang được bán với giá khoảng 17,9 triệu đồng, rẻ hơn nhiều so với iPhone 17. Tuy nhiên, người dùng vẫn có thể mua các mẫu iPhone đời mới với giá hấp dẫn hơn nếu tham gia chương trình thu cũ đổi mới. Dẫu vậy, nhiều ý kiến cho rằng iPhone 15 vẫn đáng giá với mức giá hiện tại. Ngoài ra, người dùng cũng có thể cân nhắc iPhone 16 hoặc mẫu iPhone 16e giá rẻ hơn nếu tìm thấy.

Những điều được và mất của iPhone 15 khi so với iPhone 17

Khi so sánh iPhone 15 với iPhone 17, mẫu máy cũ hơn có màn hình nhỏ hơn và thiếu công nghệ ProMotion, không có màn hình luôn bật, độ sáng tối đa thấp hơn và không có các tính năng camera nâng cao như Center Stage hay Dual Capture. Chip A16 của iPhone 15 cũng chậm hơn so với chip A19 của iPhone 17, dẫn đến thời lượng pin và tốc độ sạc kém hơn.

Tuy nhiên, iPhone 15 là dòng máy đầu tiên sử dụng cổng USB-C thay vì Lightning, cùng tính năng MagSafe cho sạc không dây. Nếu có ngân sách hạn chế và không cần các tính năng mới nhất, iPhone 15 vẫn là một lựa chọn hợp lý, đặc biệt cho những người dùng nhẹ nhàng hoặc cho người lớn tuổi.

Hiện tại, iPhone 15 có giá khoảng 17,9 triệu đồng, thấp hơn khoảng 7 triệu đồng so với iPhone 17. Mặc dù iPhone 16 cũng có giá cao hơn khoảng 3,5 triệu đồng và dễ tìm hơn, nhưng nếu tìm được một mức giá tốt cho iPhone 15 và chấp nhận thiếu một số nâng cấp, đó vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Tóm lại, quyết định giữa iPhone 15 và iPhone 17 phụ thuộc vào nhu cầu và ngân sách của người dùng. Trong trường hợp không nhất thiết cần phiên bản mới nhất, iPhone 15 vẫn có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của mọi người.