Những thói quen tưởng nhỏ nhưng gây rủi ro lớn cho smartphone

Chính vì vậy, việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và kéo dài tuổi thọ của smartphone là điều cần thiết. Nếu đang sử dụng một smartphone Android, người dùng nên tránh làm một số điều để đảm bảo an toàn cho thiết bị của mình.

Bản cập nhật phần mềm rất quan trọng cho smartphone.

Bỏ qua các bản cập nhật phần mềm

Nhiều người thường phàn nàn về thời gian chờ đợi khi cập nhật hệ điều hành Android. Tuy nhiên, các bản cập nhật này không chỉ mang lại tính năng mới mà còn là biện pháp bảo vệ thiết bị khỏi các mối đe dọa an ninh. Do đó, người dùng không nên bỏ qua bất kỳ bản cập nhật nào, bao gồm cập nhật hệ thống, bảo mật và ứng dụng.

Không thường xuyên khởi động lại máy

Nếu hiếm khi khởi động lại smartphone của mình, người dùng có thể đang mắc sai lầm. Việc khởi động lại giúp xóa bộ nhớ tạm thời và đóng các tiến trình chạy ngầm, từ đó giải quyết nhiều vấn đề như ứng dụng bị lỗi hoặc treo máy. Lời khuyên đối với người dùng là nên thực hiện việc này ít nhất một lần mỗi tuần.

Đừng quên khởi động lại máy sau một khoảng thời gian nhất định.

Tải ứng dụng từ các nguồn không xác minh

Cài đặt ứng dụng từ các nguồn bên ngoài Google Play Store có thể mang lại một số lợi ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro mà người dùng nên biết. Những ứng dụng này có thể chứa phần mềm độc hại hoặc mã độc theo dõi hoạt động của người dùng. Để bảo vệ dữ liệu cá nhân, tốt hơn hết là chỉ tải ứng dụng từ các nguồn đáng tin cậy.

Không chú ý quyền truy cập của ứng dụng

Khi cài đặt ứng dụng mới, người dùng sẽ được yêu cầu cấp quyền truy cập vào một số khu vực trên điện thoại. Do nội dung hiển thị dài, nhiều người thường bỏ qua bước này, trong khi việc chú ý đến các quyền mà mình cấp có thể giúp người dùng phát hiện ứng dụng độc hại. Nếu một ứng dụng yêu cầu quyền truy cập vào những phần không quen thuộc, tốt nhất là không nên cho phép.

Hãy tránh sạc pin đến 100% thường xuyên.

Sạc đầy và xả hết pin

Để bảo vệ tuổi thọ pin trên smartphone, người dùng nên tránh việc sạc máy từ 0% đến 100%. Pin lithium trong smartphone có số chu kỳ sạc/xả giới hạn, và việc sạc đầy hoặc xả hết pin sẽ làm giảm hiệu suất của pin. Tốt nhất là giữ mức dung lượng pin ở khoảng 20% đến 80%.

Bằng cách tránh những sai lầm nói trên, người dùng có thể bảo vệ dữ liệu cá nhân trên smartphone cũng như giúp kéo dài tuổi thọ cho thiết bị của mình.