Nam sinh Trung Quốc tạo ứng dụng AI nhắc ông nội uống thuốc, gây "sốt" MXH

Mới đây, một nam sinh 18 tuổi tại Thượng Hải, Trung Quốc đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng sau khi tự phát triển một ứng dụng AI giúp 'nhắc ông nội uống thuốc đúng giờ'. Không chỉ hỗ trợ theo dõi lịch dùng thuốc, ứng dụng còn có khả năng phát hiện thuốc hết hạn, nhận về nhiều lời khen vì tính thiết thực và ý nghĩa.

Lo ông nội sống một mình, nam sinh tự học AI để tạo ứng dụng nhắc uống thuốc

Được biết, Ma Kai chỉ vừa hoàn thành kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (gaokao) vào tháng 6 vừa qua. Câu chuyện của cậu được biết đến sau khi cậu tham dự Hội nghị Trí tuệ Nhân tạo Thế giới (World Artificial Intelligence Conference - WAIC) diễn ra tại Thượng Hải vào giữa tháng 7 vừa qua. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Shanghai Morning Post, cậu đã giới thiệu ứng dụng do chính mình phát triển nhằm giúp ông nội uống thuốc đúng giờ.

Ứng dụng này được đánh giá rất thiết thực.

Theo chia sẻ, ứng dụng được xây dựng dựa trên mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) MiniCPM, do công ty AI ModelBest (Bắc Kinh) phát triển. Ma Kai cho biết cậu đến sự kiện vì biết các chuyên gia của ModelBest sẽ có mặt và muốn trực tiếp trao đổi để hoàn thiện sản phẩm. Dù vậy, cậu khiêm tốn nói rằng ứng dụng vẫn chỉ đang ở giai đoạn đầu, "mới chỉ là vài dòng mã lệnh".

Ngoài chức năng nhắc lịch uống thuốc, ứng dụng còn có thể kiểm tra hạn sử dụng. Người dùng chỉ cần chụp ảnh vỏ thuốc, hệ thống sẽ tự động nhận diện. Nếu phát hiện thuốc đã hết hạn, ứng dụng sẽ phát cảnh báo bằng giọng nói: "Thuốc đã hết hạn. Vui lòng không sử dụng".

Ma Kai cho biết mình do một tay ông nội (70 tuổi) chăm sóc từ nhỏ đến lớn. Tháng 9 tới, cậu sẽ chuyển đến một thành phố khác để bắt đầu cuộc sống đại học, trong khi ông vẫn sống một mình ở quê nhà.

Cậu rất lo lắng cho sức khỏe của ông mình.

"Ông tôi có một số bệnh nền và phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Chỉ cần sơ suất một chút cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe", Ma chia sẻ.

Nam sinh cũng lo ngại trí nhớ của ông ngày càng suy giảm, có thể quên lịch uống thuốc, nhầm lẫn giữa các loại thuốc hoặc vô tình sử dụng thuốc quá hạn. Chính nỗi băn khoăn đó đã thôi thúc cậu phát triển ứng dụng AI để hỗ trợ ông từ xa.

Cư dân mạng xúc động vì tính nhân văn của ứng dụng này.

Cộng đồng mạng xúc động về câu chuyện đằng sau ứng dụng

Ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ, ứng dụng của Ma Kai nhanh chóng nhận được nhiều lời khen trên MXH. Cư dân mạng cho rằng, đây là ví dụ điển hình cho việc AI có thể giải quyết những vấn đề rất gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Một cư dân mạng bình luận: "AI không chỉ có thể thay đổi thế giới mà còn có thể bảo vệ chính gia đình chúng ta. Cậu làm rất tốt".

Người khác nhận xét: "Câu chuyện này cho thấy cách báo hiếu trong thời đại công nghệ là giúp người lớn tuổi bắt kịp những tiến bộ mới".

Trong khi đó, một tài khoản khác bày tỏ mong muốn ứng dụng sớm được phổ biến rộng rãi: "Ứng dụng này rất thiết thực. Tôi cũng muốn cài cho bố mẹ mình sử dụng".

Câu chuyện của Ma Kai không chỉ gây ấn tượng bởi khả năng ứng dụng AI vào đời sống, mà còn chạm đến trái tim của mọi người nhờ tình cảm mà nam sinh dành cho ông nội. Trong bối cảnh AI ngày càng phát triển, giá trị lớn nhất của công nghệ không nằm ở sự phức tạp, mà ở khả năng giúp mọi người chăm sóc và kết nối với những người thân yêu.