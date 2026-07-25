Những màu iPhone đẹp nhưng “đoản mệnh”, Apple chỉ sản xuất trong thời gian ngắn

Không chỉ là yếu tố thẩm mỹ, nhiều màu iPhone còn phản ánh chiến lược làm mới sản phẩm của Apple. Chính thời gian xuất hiện ngắn đã biến không ít phiên bản trở thành lựa chọn được người dùng và giới sưu tầm đặc biệt quan tâm.

Ra mắt cùng iPhone 13 Pro vào năm 2021, Sierra Blue là tông xanh nhạt ánh kim pha xám bạc, tạo cảm giác sang trọng và khác biệt so với các màu xanh trước đó. Đây là màu đặc trưng của dòng Pro, chỉ tồn tại trong một năm trước khi được Apple thay thế bằng Deep Purple.

Midnight Green là màu độc quyền đầu tiên dành cho dòng iPhone Pro, xuất hiện trên iPhone 11 Pro và Pro Max năm 2019. Sắc xanh rêu pha ô liu trầm mang vẻ lịch lãm, nhanh chóng trở thành màu bán chạy nhất trước khi bị khai tử sau một thế hệ.

Pacific Blue được Apple giới thiệu trên iPhone 12 Pro với tông xanh biển đậm, ít bão hòa hơn các màu xanh truyền thống. Màu sắc này mang phong cách sang trọng, chỉ xuất hiện trong vòng đời của iPhone 12 Pro trước khi được thay thế bằng Sierra Blue.

Desert Titanium là màu đặc trưng của iPhone 16 Pro, sở hữu tông titan vàng cát pha nâu nhẹ thay vì ánh vàng truyền thống. Màu này được sản xuất trong khoảng một năm rồi nhường chỗ cho màu Cosmic Orange trên thế hệ kế tiếp.

Cosmic Orange là màu cam ánh kim nổi bật trên iPhone 17 Pro. Dù vẫn đang được Apple bán trên thị trường, nhưng có thể đây là màu hiếm vì chỉ xuất hiện trên một thế hệ, tương tự các màu đặc biệt khác của dòng Pro.

Ngoài Cosmic Orange, dòng iPhone 17 Pro còn có sự xuất hiện của màu Deep Blue, vốn có tông xanh mực rất đậm, gần giống màu đen hơn là xanh dương thông thường. Đây là lựa chọn màu trầm duy nhất trên iPhone 17 Pro và là sắc xanh hoàn toàn mới trong lịch sử dòng iPhone.

Ra mắt cùng iPhone 14 Pro, Deep Purple là màu đi kèm sắc tím ánh kim thay đổi theo điều kiện ánh sáng. Trong nhà màu máy gần giống xám khói, còn dưới nắng chuyển sang tím đậm. Đây cũng là màu bán chạy nhất của dòng iPhone 14 Pro.

Khác với hầu hết màu hiếm thuộc dòng Pro, Ultramarine (hay Xanh lưu ly) chỉ có trên iPhone 16 và 16 Plus. Màu xanh lam rực rỡ này được đánh giá là gần như không có phiên bản tương tự trên các thế hệ iPhone trước, tạo nên nét nhận diện rất riêng.

Còn Coral là sự pha trộn giữa màu cam và hồng với độ bão hòa cao, xuất hiện trên iPhone XR ra mắt năm 2018. Đây là một trong những màu nổi bật nhất của Apple thời kỳ sử dụng mặt lưng nhiều màu sắc và chưa từng quay trở lại ở các thế hệ sau.

Alpine Green được Apple bổ sung giữa vòng đời iPhone 13 Pro vào tháng 3/2022. Màu xanh rừng ánh kim này chỉ được bán khoảng 6 tháng trước khi dòng iPhone 14 ra mắt, khiến nó trở thành một trong những màu có thời gian xuất hiện ngắn nhất.

Jet Black là màu đen bóng như gương trên iPhone 7 và 7 Plus. Dù được người dùng yêu thích nhờ vẻ ngoài cao cấp, lớp hoàn thiện này rất dễ bám vân tay và trầy xước, khiến Apple không tiếp tục sử dụng trên các thế hệ iPhone sau.

Black & Slate là phiên bản đen kết hợp xám đá phiến trên iPhone 5. Khác với màu đen thông thường, mặt lưng nhôm có ánh xanh xám đặc trưng. Tuy nhiên, lớp sơn dễ bong tróc và trầy xước khiến Apple sớm khai tử màu sắc này.

Thay vì một màu riêng lẻ, bộ bảng màu của iPhone 5c gồm xanh dương, xanh lá, vàng, hồng và trắng được liệt vào nhóm màu hiếm. Đây là lần hiếm hoi Apple sử dụng vỏ nhựa nhiều màu sắc rực rỡ trên iPhone, tạo phong cách hoàn toàn khác biệt so với các thế hệ sau.