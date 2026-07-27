Loạt smartphone có sức mạnh vượt trội hơn những gì người dùng cần

Nếu đang tìm kiếm một chiếc smartphone mới vào năm 2026, người dùng sẽ phải đối mặt với sự lựa chọn giữa sản phẩm của Apple và hàng loạt điện thoại Android trên thị trường.

Việc chọn iPhone mang lại cho bạn chất liệu cao cấp, camera xuất sắc và trải nghiệm phần mềm ổn định, khó có thể sánh kịp. Nhưng nếu đang tìm kiếm một thiết bị tối ưu cho hiệu năng, các smartphone chơi game chuyên dụng trên hệ điều hành Android có thể là lựa chọn tốt hơn. Những sản phẩm này không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng mà còn nổi bật ở các khía cạnh khác như camera và thời lượng pin, thậm chí vượt xa mong đợi của người dùng.

OnePlus 15

Với thiết kế đơn giản, OnePlus 15 không có những điểm nhấn nổi bật như đèn RGB, nhưng vẫn là một trong những chiếc smartphone nhanh nhất hiện nay. Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, sản phẩm có giá 899 USD (23,66 triệu đồng), một mức giá hợp lý cho những gì mà sản phẩm mang lại.

Màn hình AMOLED 1.5K với tần số quét 165Hz và tốc độ lấy mẫu lên đến 3200Hz giúp thiết bị phản hồi nhanh nhạy. Viên pin silicon-carbon 7.300 mAh cho phép người dùng sử dụng trong 2 ngày và sạc đầy trong chưa đến 45 phút với bộ sạc SuperVOOC 80W.

RedMagic 11 Pro

RedMagic 11 Pro là chiếc điện thoại đầu tiên trên thế giới được trang bị hệ thống làm mát bằng chất lỏng kết hợp với quạt làm mát chủ động. Với giá khởi điểm 699 USD (18,4 triệu đồng) cho phiên bản RAM 12 GB và bộ nhớ trong 256 GB, sản phẩm có thể nâng cấp lên 24 GB RAM và 1 TB bộ nhớ trong.

Màn hình AMOLED 6,8 inch với tần số quét 144Hz và tốc độ lấy mẫu cảm ứng gần 2.600Hz mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời. Camera trước được đặt dưới màn hình giúp trải nghiệm chơi game trở nên liền mạch hơn. Hệ thống làm mát chủ động và các nút cảm ứng ở cạnh bên mang lại khả năng điều khiển game vượt trội, cùng jack cắm tai nghe 3.5 mm cho âm thanh không độ trễ.

iPhone 17 Pro Max

Chiếc điện thoại này không chỉ mạnh mẽ về hiệu năng mà còn cung cấp nhiều tính năng phục vụ người dùng chuyên nghiệp. Hệ thống ba camera với cảm biến 48 MP cho phép tạo ra những hình ảnh tự nhiên đáng kinh ngạc.

Đặc biệt, khả năng quay video ProRes và ProRAW giúp người dùng kiểm soát tốt hơn trong quá trình chỉnh sửa. Với thiết kế nguyên khối bằng nhôm và buồng tản nhiệt, iPhone 17 Pro Max giữ cho máy luôn mát mẻ khi chơi game. Giá khởi điểm cho phiên bản nhỏ hơn là 1.099 USD (28,99 triệu đồng) và 1.199 USD (31,55 triệu đồng) cho phiên bản Max.

Nubia Z80 Ultra

Nếu yêu thích smartphone có chất liệu cao cấp và cấu hình mạnh mẽ với giá cả phải chăng, Nubia Z80 Ultra có thể là lựa chọn lý tưởng. Được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, đây là một trong những chiếc điện thoại nhanh nhất hiện nay với giá bán lẻ khoảng 649 USD (17 triệu đồng). Ngay cả khi nâng cấp RAM và bộ nhớ trong lên 16 GB và 512 GB, giá vẫn chỉ khoảng 799 USD (21 triệu đồng).

Mặc dù có khả năng xử lý mọi trò chơi hiện đại, Nubia Z80 Ultra được thiết kế tập trung vào camera với ba ống kính: góc rộng, siêu rộng và tele, tất cả đều có khả năng quay video 4K 120fps. Camera chính còn có thể quay video 8K 30fps. Tuy nhiên, trải nghiệm camera không có gì đặc biệt khi so sánh với màn hình AMOLED 144Hz không có tai thỏ và pin silicon-carbon 7.200 mAh hỗ trợ sạc nhanh 80W.

Oppo Find X9 Pro

Chiếc điện thoại này không chỉ nổi bật về hiệu năng mà còn về khả năng vận hành tổng thể. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 giúp máy dễ dàng xử lý các tựa game tương tự như các thiết bị chơi game chuyên dụng. Với 16 GB RAM và 512 GB bộ nhớ trong, Find X9 Pro mang đến trải nghiệm đa nhiệm mượt mà.

Sản phẩm cũng tập trung vào hiệu năng camera với hệ thống ba camera, gồm chính 50 MP, siêu rộng 50 MP và tele 200 MP cho phép zoom quang lên đến 13x. Ứng dụng camera cho phép zoom lên đến 120x, và Digital Camera World đã chấm điểm tuyệt đối cho Find X9 Pro nhờ vào trải nghiệm chụp ảnh xuất sắc. Máy còn được trang bị pin silicon-carbon 7.500 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 50W, với giá khoảng 1.300 USD (34,21 triệu đồng).