4 thứ hấp dẫn của iPhone 18 Pro khiến iFan phải rút ví

iPhone 18 Pro vẫn còn vài tháng nữa mới ra mắt chính thức. Trong số vô vàn tính năng mới được đồn đoán cho đến nay, có 4 nâng cấp trên sản phẩm này được giới công nghệ đặc biệt mong chờ.

#1: Chip A20 Pro mạnh mẽ hơn

Hầu hết các năm, chip mới của iPhone không phải là tính năng hàng đầu khiến nhiều người hào hứng. Nhưng với iPhone 18 Pro, mọi chuyện khác hẳn.

Chip A20 Pro sẽ là một nâng cấp lớn hơn bình thường. Điều đó là nhờ quy trình sản xuất 2nm mới và công nghệ đóng gói WMCM.

Ảnh minh họa.

Ngoài ra, các tính năng Apple Intelligence của iOS 27 sẽ được hưởng lợi rất nhiều từ con chip mới này.

#2: Nâng cấp camera tốt hơn

iPhone 18 Pro có thể mang đến “một số nâng cấp phần cứng camera lớn nhất trong lịch sử dòng sản phẩm”, theo Mark Gurman.

iPhone 17 Pro.

Các tính năng mới được đồn đoán cho iPhone 18 Pro bao gồm:

- Camera chính sẽ có khẩu độ thay đổi

- Camera tele có khẩu độ lớn hơn

Camera chính được cải tiến cũng là lý do khiến phần thân máy của iPhone 18 Pro dày hơn đáng kể. Chi tiết này có thể dày hơn 2mm hoặc hơn, chủ yếu là do “mô-đun camera chính được mở rộng”.

#3: Modem C2 kết nối nhanh hơn

Apple bắt đầu chuyển đổi khỏi modem 5G của Qualcomm với iPhone 16e năm ngoái. iPhone Air và iPhone 17e tiếp tục xu hướng này.

Ảnh minh họa.

iPhone 17 Pro vẫn sử dụng modem Qualcomm nhưng tin đồn cho thấy modem C2 thế hệ tiếp theo của Apple sẽ ra mắt trên iPhone 18 Pro.

C2 là một tính năng mới đặc biệt thú vị vì một số lý do.

Thứ nhất, chúng sẽ là modem được Apple sử dụng để loại bỏ hoàn toàn modem của Qualcomm. Điều đó có nghĩa là C2 sẽ có khả năng tương đương hoặc thậm chí vượt trội hơn so với các modem tốt nhất hiện nay.

Thứ hai, hỗ trợ vệ tinh 5G sẽ là một phần của C2, có khả năng cung cấp năng lượng cho một số tính năng liên quan đến vệ tinh mới.

Cuối cùng, Apple đã chứng minh rằng các modem do chính hãng sản xuất mang lại những lợi ích độc quyền như cải thiện thời lượng pin và các tính năng bảo mật mới.

#4. Giá không cao hơn nhiều so với iPhone 17 Pro

Ảnh concept iPhone 18 Pro.

Theo báo cáo mới từ các nhà phân tích của J.P. Morgan, giá bán iPhone 18 Pro có thể sẽ không tăng mạnh như nhiều dự đoán trước đó. Trong khi một số tổ chức như TechInsights và Wall Street Journal từng ước tính Apple có thể tăng giá từ 270 - 300 USD do chi phí chip nhớ, RAM và linh kiện camera tăng cao, J.P. Morgan cho rằng mức tăng thực tế nhiều khả năng chỉ khoảng 50 USD. Nguyên nhân khiến chi phí sản xuất tăng là tình trạng thiếu chip nhớ và bộ nhớ lưu trữ do nhu cầu AI bùng nổ.

Theo các nguồn tin, cặp flagship iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max được dự kiến ra mắt vào tháng 9 tới cùng với iPhone Ultra. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thêm thông tin về các mẫu iPhone này trong thời gian tới. Mời quý độc giả đón đọc.