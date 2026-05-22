Vũ nữ thoát y đồng loạt đình công, giải đua xe tỷ đô bỗng dưng bị vạ lây

Một nghịch lý chấn động vừa bị phanh phui tại Montreal (Canada), các vũ công thoát y không những không có lương mà còn phải nộp tiền túi mỗi đêm để được đi làm. Quá phẫn uất, họ quyết định chọn đúng tuần lễ diễn ra giải đua xe Công thức 1 (F1) để tổng đình công, khiến sự kiện thể thao tỷ đô này bỗng dưng rơi vào cảnh “vạ lây” dở khóc dở cười.

Các vũ công thoát y quyết đình công, điều này có thể khiến chặng đua vào cuối tuần này ở Canada vắng khán giả hơn

Góc khuất cay đắng: Đi làm để... ôm nợ mang về

Montreal từ lâu đã nổi tiếng là một trong những "thủ phủ" giải trí về đêm sôi động nhất Bắc Mỹ. Thế nhưng, phía sau ánh đèn màu huyền ảo và những vũ điệu nóng bỏng là một sự thật bóc lột khiến nhiều người phải ngỡ ngàng.

Theo tiết lộ từ tờ Montreal Gazette, các vũ nữ thoát y tại thành phố này hoàn toàn không phải là nhân viên chính thức và không nhận được bất kỳ khoản lương cơ bản nào. Toàn bộ thu nhập của họ phụ thuộc hoàn toàn vào tiền tip của khách hàng.

Đáng phẫn nộ hơn, để có một suất bước lên sân khấu biểu diễn, mỗi vũ công phải nộp cho chủ hộp đêm một khoản "phí sàn" dao động từ 40 đến 100 USD (khoảng 1 - 2,5 triệu đồng) cho mỗi ca làm việc.

Một vũ công giấu tên cay đắng chia sẻ: "Năm nào cũng vậy, có những đêm vắng khách, chúng tôi phải ra về với chiếc túi rỗng, thậm chí là ôm một khoản nợ ngược lại cho câu lạc bộ. Vì không có hợp đồng lao động, chúng tôi bị gạt ra khỏi mọi quyền lợi bảo hiểm tối thiểu. Khi tôi bị chấn thương và phải nghỉ việc, tôi hoàn toàn không nhận được một đồng trợ cấp nào".

Khi "giọt nước tràn ly" và đòn chí mạng nhắm vào F1

Trước tình cảnh bị bóp nghẹt quyền lợi, Ủy ban Người lao động (CATS) tổ chức đại diện cho các vũ công tại Montreal, quyết định không nhẫn nhịn thêm nữa. Họ đã chọn một thời điểm "vàng" để phát động cuộc tổng đình công quy mô lớn: Tuần lễ diễn ra chặng đua Grand Prix Canada (18-24/5).

Đối với ngành công nghiệp giải trí và dịch vụ tại Montreal, chặng đua F1 chính là "mỏ vàng" lớn nhất trong năm. Hàng trăm nghìn du khách thượng lưu, giới siêu giàu và các tay đua quốc tế sẽ đổ bộ về thành phố, sẵn sàng vung tiền vào các hoạt động ăn chơi, tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Đây là thời điểm các hộp đêm có thể thu về khoản lợi nhuận khổng lồ chỉ trong vài ngày.

Việc các vũ công đồng loạt đình công và dọa bỏ việc ngay trước thềm Grand Prix không khác gì một đòn chí mạng giáng thẳng vào tử huyệt của giới chủ câu lạc bộ. Các vũ nữ tuyên bố sẽ kiên quyết không bước lên sàn diễn cho đến khi họ được công nhận là nhân viên chính thức, có lương cơ bản và được bảo vệ bởi luật lao động tỉnh bang.

Giải đua tỷ đô đứng ngồi không yên

Dù không trực tiếp liên quan đến tranh chấp lao động này, ban tổ chức F1 và ngành du lịch Montreal bỗng dưng trở thành nạn nhân "vạ lây". Sức hút của một chặng đua F1 ngoài những chiếc siêu xe trên đường đua, còn là bầu không khí lễ hội, các bữa tiệc xa hoa hậu đua xe.

Nếu các sàn diễn giải trí ban đêm đồng loạt "tối đèn" và thiếu vắng các bóng hồng quyến rũ, trải nghiệm của các đại gia và du khách quốc tế chắc chắn sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Điều này đe dọa trực tiếp đến uy tín và doanh thu du lịch của thành phố.

Cuộc chiến cân não giữa các vũ công nóng bỏng và những ông chủ hộp đêm đang nóng lên từng giờ khi tiếng động cơ F1 đã cận kề. Liệu giới chủ có chấp nhận nhượng bộ để cứu vãn mùa ăn nên làm ra lớn nhất năm, hay Montreal sẽ trải qua một kỳ Grand Prix "thiếu lửa" nhất trong lịch sử?