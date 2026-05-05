Đua xe F1, Miami GP: Antonelli ghi chuỗi kỉ lục với chiến thắng tại Miami

Mưa cập bến trường đua Miami từ sáng sớm, ảnh hưởng tới những sự kiện hỗ trợ. Và thời tiết chuyển biến đẹp khi thời điểm lăn bánh tới gần. Mây đen vẫn xuất hiện trong khu vực, nhưng đường đua hoàn toàn khô ráo.

Hadjar đã bị hủy kết quả phân hạng do lỗi theo quy định kỹ thuật, và sẽ phải xuất phát từ pit - đó là trạng thái parc ferme bị vi phạm. Toàn bộ đoàn đua tại khu vực xuất phát đều lụa chọn bộ lốp C4, ngoại trừ Hadjar với bộ lốp C3 trong đường pit.

Tình huống xuất phát đầy hỗn loạn

Ngay khi có tín hiệu, Antonelli đã phản xạ kịp thời, cố gắng phòng thủ trước Verstappen. Tuy nhiên, cả 2 tay đua đều khóa bánh tại góc cua đầu tiên, và Leclerc dễ dàng vươn lên dẫn đầu cuộc đua. Verstappen tiếp tục mất lái tại góc cua thứ 2, tránh mọi chiếc xe đang lao tới, và trở lại tại vị trí thứ 9.

Hamilton và Colapinto có va chạm tại góc cua thứ 11. Tay đua Alpine vươn lên vị trí thứ 6, nhưng ban trọng tài đã để mắt tới tình huống trên. Không có hình phạt nào được đưa ra. Vòng 3, Russell vượt qua Piastri cho vị trí thứ 4. Nhờ màn phòng thủ vững chắc của Leclerc, Norris vượt qua Antonelli cho vị trí thứ 2. Lúc này, cờ vàng phất lên khi 2 vụ tai nạn khác nhau xuất hiện trên đường.

Hadjar có va chạm với rào chắn tại góc cua thứ 14, và Lawson có va chạm với Gasly tại góc cua thứ 17. Safety Car tiến vào đường đua. Hai chiếc xe dừng lại trên đường. Cùng với đó, Lawson, Hulkenberg trở về pit và dừng cuộc đua. Verstappen là tay đua duy nhất thay lốp. Tay đua Red Bull nối đoàn trở lại tại vị trí thứ 16.

Ngôi vị dẫn đầu liên tục được đổi chủ

Vòng 11, Leclerc trở lại dẫn đầu, nhưng Norris và Antonelli nhanh chóng áp sát. Piastri vượt qua Russell cho vị trí thứ 4. Leclerc chống trả quyết liệt, nhưng không thể cầm chân mãnh thú ở phía sau. Tới vòng 14, Antonelli vươn lên, và Leclerc rơi xuống vị trí thứ 3, với Piastri chậm rãi tiến gần.

Verstappen sử dụng toàn bộ sức mạnh của chiếc RB22, tấn công vào mọi khoảng trống, và nhanh chóng trở lại top 10. Tuy nhiên, chiếc xe sô 3 đã bị đánh dấu do nghi ngờ vi phạm tại lối ra đường pit. Vòng 21, Russell chuyển sang bộ lốp Hard mới. Ferrari phản ứng ngay và họ thay lốp cho Leclerc. Tuy nhiên, Mercedes đã thành công có được lợi thế undercut, khi Russell băng qua chiếc Ferrari rời khỏi đường pit một cách sát nút.

Verstappen liên tục tạo nên những tình huống vượt mãn nhãn

Tay đua người Monaco tiếp tục thể hiện sự khó hiểu với quyết định được đưa ra từ đường pit. Mưa bắt đầu xuất hiện gần đường đua, nhưng chỉ với cường độ nhỏ. Vòng 27, Antonelli vào pit. Nhờ vậy, tay đua Mercedes có thể vươn lên dẫn trước khi Norris vào pit sau đó.

Đối mặt với Hamilton và Verstappen vẫn trên bộ lốp cũ, Antonelli và Norris nhanh chóng vượt qua, trở lại dẫn đầu cuộc đua. Cả hai tay đua đều phát hiện ra vấn đề khác nhau, nhưng khoảng cách giữa họ ít có sự thay đổi.

Ở phía sau, Russell phòng thủ vững chãi, nhưng Piastri vẫn có thể tìm được khoảng trống, vươn lên vị trí thứ 5. Vòng 40, Verstappen đơn độc tại vị trí thứ 3. Tuy nhiên, hành trình phi thường của tay đua Red Bull đi gần tới hồi kết.

Leclerc ngày một rút ngắn khoảng cách. Vòng 46, hai chiếc xe đã nối đuôi nhau. Verstappen vẫn kiên cường phòng thủ, nhưng lợi thế lốp lại nằm về phía của Leclerc. Vòng 49, Piastri cũng không gặp nhiều khó khăn khi vượt tay đua Red Bull.

Colapinto ghi thành tích xuất sắc nhất sự nghiệp

Leclerc trở thành con mồi tiếp theo. Với lợi thế lốp, Piastri vươn lên vị trí thứ 3. Ở phía trước, Antonelli hoàn toàn không thể cản phá, cán đích và đi vào lịch sử với chuỗi 3 chiến thắng đầu tiên liên tiếp từ vị trí pole. McLaren tái sinh với Norris và Piastri nằm trong top 3.

Ở phía sau, cuộc đấu cho vị trí thứ 4 nóng trở lại. Leclerc mất lái tại góc cua thứ 2, va chạm với rào chắn và chiếc xe đã bị ản hưởng. Verstappen bám sát theo Russell, và khoảng cách ngày một ngắn dần.

Leclerc tiến tới góc cua thứ 17, nhưng hai chiếc xe ở phía sau đã bắt kịp, lần lượt cán đích thứ 4 và thứ 5. Hamilton cán đích thứ 7 phía sau đồng đội của mình. Colapinto xuất sắc cán đích thứ 8. Và Williams đại thắng với 2 chiếc xe trong top 10.

Ban trọng tài bận rộn sau cuộc đua với những tình huống cạnh tranh giữa Verstappen, Russell, và Leclerc. Phán quyết cuối cùng là Vestappen phải nhận án phạt 5 giây do vi phạm vạch kẻ tại lối ra đường pit. Trong khi đó, Leclerc phải nhận án phạt drive-through, đồng nghĩa với việc cộng 20 giây vào thời gian đua.

Leclerc nhận vị trí thứ 8 chung cuộc. Nhờ vậy, Colapinto có được kết quả tốt nhất sự nghiệp tại vị trí thứ 7.

Kết quả Miami GP 2026

Mercedes đã bị thách thức, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để có thể đánh bại Antonelli. Với gói nâng cấp cập bến Canada tới, liệu chiến thắng đã nằm chắc trong tay “Mũi tên bạc”? Đón xem Formula 1 Grand Prix du Canada 2026 diễn ra từ ngày 22 tới rạng sáng ngày 25 tháng 5