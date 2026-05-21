Trực tiếp bóng chuyền VTV Bình Điền Long An - Hà Nội Tasco: Chờ màn so tài của dàn sao

Hà Nội Tasco có phong độ tốt

Hà Nội Tasco Auto đã thể hiện phong độ xuất sắc tại vòng bảng, khi đánh bại Suwon City và Gunma Green Wings để sớm có vé vào bán kết. Đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt đã tạo nên thành tích ấn tượng với chuỗi 12 trận thắng liên tiếp, kéo dài từ các giải quốc nội trước đó.

Chuỗi trận bất bại này chỉ bị chặn đứng khi họ thua LPB Ninh Bình 1-3 ở lượt trận cuối vòng bảng. Tuy nhiên thất bại này không thể làm căn cứ để đánh giá sức mạnh của họ, bởi khi đó ông Kiệt đã tung các nhân tố trẻ vào sân ở 3 set cuối, để họ tích lũy kinh nghiệm thi đấu, cũng như dưỡng sức cho các trụ cột.

Chủ nhà gặp khó khăn

Với VTV Bình Điền Long An, họ đã trải qua vòng bảng khá khó khăn, chỉ giành vé đi tiếp sau khi thắng Binh chủng Thông tin ở lượt đấu bảng cuối cùng. Phong độ mà họ thể hiện chưa thể khiến người hâm mộ hoàn toàn an tâm, bởi sự chệch choạc ở một số thời điểm.