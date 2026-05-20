Kết quả bóng chuyền Jiangsu - Ninh Bình: Ngược dòng đỉnh cao, đoạt vé chung kết (VTV Cup)

Jiangsu đang thể hiện phong độ thuyết phục khi toàn thắng cả ba trận vòng bảng. Đội bóng đến từ Trung Quốc nổi bật với lợi thế thể hình, hệ thống chắn bóng hiệu quả cùng lối chơi hiện đại và tốc độ. Các tay đập chủ lực như Zhou Yetong và Fan Boning liên tục tạo ra sự khác biệt bằng khả năng tấn công mạnh mẽ và ổn định.

Ninh Bình (áo vàng trắng) nỗ lực so tài Jiangsu

Trong khi đó, LPBank Ninh Bình càng thi đấu càng cho thấy bản lĩnh của một tập thể giàu kinh nghiệm. Đại diện Việt Nam sở hữu đội hình chất lượng với ngoại binh Kuttika cùng nhiều vận động viên dày dạn kinh nghiệm trận mạc, được đánh giá đủ khả năng tạo nên bất ngờ trước ứng viên vô địch.

Set đầu tiên, Ninh Bình để cho Jiangsu dẫn 7-1 nhưng sau đó ngược dòng ngoạn mục và thắng lại 25-23. Nhưng đội bóng Trung Quốc nhanh chóng chứng tỏ đẳng cấp và thắng lại 25-16 ở set 2.

Các set 3 và 4 chứng kiến sự chênh lệch về mặt thể lực giữa hai đội. Các cô gái Jiangsu có nền tảng tốt hơn và hoàn toàn chiếm thế chủ động. Cả 2 set đấu này đều kết thúc với phần thắng 25-21 nghiêng về đội bóng chuyền Trung Quốc.

Chung cuộc, Jiangsu ngược dòng hạ Ninh Bình 3-1, qua đó ghi danh vào chung kết VTV Cup Bình Điền 2026. Đối thủ của đại diện bóng chuyền Trung Quốc là đội thắng trong cặp bán kết còn lại giữa VTV Cup Bình Điền Long An và Hà Nội Tasco Auto.

Tỷ số chung cuộc: Jiangsu 3-1 Ninh Bình

Tỷ số các set: 23-25, 25-16, 25-21, 25-21