Dự đoán tỷ số vòng 38 Ngoại hạng Anh: Arsenal mở hội, Tottenham hay West Ham thoát hiểm

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Fiorentina vs Atalanta
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Logo Atalanta - ATA Atalanta
-
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Bologna vs Inter Milan
Logo Bologna - BOL Bologna
-
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Lazio vs Pisa
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Alavés vs Rayo Vallecano
Logo Alavés - ALA Alavés
-
Logo Rayo Vallecano - RAY Rayo Vallecano
-
Real Betis vs Levante
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Celta de Vigo vs Sevilla
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Espanyol vs Real Sociedad
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Real Sociedad - RSO Real Sociedad
-
Getafe vs Osasuna
Logo Getafe - GET Getafe
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Mallorca vs Real Oviedo
Logo Mallorca - MLL Mallorca
-
Logo Real Oviedo - OVI Real Oviedo
-
Real Madrid vs Athletic Club
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Logo Athletic Club - ATH Athletic Club
-
Valencia vs Barcelona
Logo Valencia - VAL Valencia
-
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Girona vs Elche
Logo Girona - GIR Girona
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Parma vs Sassuolo
Logo Parma - PAR Parma
-
Logo Sassuolo - SAS Sassuolo
-
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Logo Burnley - BUR Burnley
-
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Crystal Palace vs Arsenal
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Fulham vs Newcastle United
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Liverpool vs Brentford
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Manchester City vs Aston Villa
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Logo AFC Bournemouth - BOU AFC Bournemouth
-
Sunderland vs Chelsea
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Tottenham Hotspur vs Everton
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Logo Everton - EVE Everton
-
West Ham United vs Leeds United
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Napoli vs Udinese
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Logo Udinese - UDI Udinese
-
Cremonese vs Como
Logo Cremonese - CRE Cremonese
-
Logo Como - COM Como
-
Lecce vs Genoa
Logo Lecce - LEC Lecce
-
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Milan vs Cagliari
Logo Milan - MIL Milan
-
Logo Cagliari - CAG Cagliari
-
Torino vs Juventus
Logo Torino - TOR Torino
-
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Hellas Verona vs Roma
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Logo Roma - ROM Roma
-
Villarreal vs Atlético de Madrid
Logo Villarreal - VIL Villarreal
-
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
PVF-CAND vs Hải Phòng
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hải Phòng - VHP Hải Phòng
-
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Sông Lam Nghệ An - SNA Sông Lam Nghệ An
-
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Logo SHB Đà Nẵng - SDN SHB Đà Nẵng
-
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Logo Ninh Bình - NIN Ninh Bình
-
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Logo Công An TP Hồ Chí Minh - CAH Công An TP Hồ Chí Minh
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Becamex TP Hồ Chí Minh - BEC Becamex TP Hồ Chí Minh
-

Dự đoán tỷ số vòng 38 Ngoại hạng Anh: Arsenal mở hội, Tottenham hay West Ham thoát hiểm

Sự kiện: Premier League 2025-26 Arsenal Manchester City

Mùa giải Ngoại hạng Anh sẽ khép lại vào cuối tuần này, khi cả 10 trận đấu đồng loạt diễn ra trong cùng một khung giờ (22h, 24/5). Vòng đấu hạ màn được dự báo đầy căng thẳng, không chỉ ở cuộc chiến trụ hạng ở nhóm cuối bảng mà còn ở cuộc đua giành suất dự cúp châu Âu, nơi hàng loạt kịch bản vẫn chưa ngã ngũ.

   

Arsenal mở hội

Tưởng như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đội hình mà HLV Oliver Glasner lựa chọn cho trận Crystal Palace tiếp đón Arsenal tại Selhurst Park, bởi màn so tài này được cho là có thể ảnh hưởng lớn tới cục diện cuộc đua cuối mùa.

Declan Rice cười rạng rỡ trong buổi tập đầy thoải mái của Arsenal

Declan Rice cười rạng rỡ trong buổi tập đầy thoải mái của Arsenal

Tuy nhiên, việc Man City không thể đánh bại Bournemouth đã khiến cuộc chạm trán giữa hai đội bóng góp mặt ở các trận chung kết cúp châu Âu trở thành ngày hội thực sự tại Selhurst Park.

Arsenal sẽ có dịp ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi, trong khi HLV Glasner cũng chuẩn bị có trận đấu cuối cùng dẫn dắt Crystal Palace trên sân nhà.

Nhiều khả năng cả hai đội sẽ thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình. Crystal Palace đang hướng tới trận gặp Rayo Vallecano tại chung kết Conference League vào giữa tuần sau, còn các cầu thủ Arsenal cũng cần hồi phục sau màn ăn mừng thâu đêm hôm 20/5.

Trận đấu này thậm chí có thể chứng kiến lần đầu tiên Christian Norgaard đá chính tại Ngoại hạng Anh kể từ khi chuyển tới Arsenal từ Brentford vào mùa hè năm ngoái.

Nghẹt thở đua trụ hạng

Chức vô địch đã sớm ngã ngũ, trong khi 4 suất dự Champions League thuộc về nhà vô địch Arsenal, Man City, MU và Aston Villa. Vì thế, tâm điểm giờ đây dồn vào những tấm vé châu Âu còn lại, cùng cuộc chiến trụ hạng mà ít ai ngờ tới khi mùa giải khởi tranh, với sự góp mặt của Tottenham và West Ham.

Tottenham hoặc West Ham sẽ phải xuống hạng

Tottenham hoặc West Ham sẽ phải xuống hạng

Kịch bản ở nhóm cuối bảng lúc này vô cùng rõ ràng và khắc nghiệt: một trong hai đại diện thành London sẽ phải xuống hạng.

Tottenham đang nắm lợi thế lớn hơn khi đứng thứ 17 với 38 điểm, nhiều hơn West Ham, đội xếp thứ 18 và đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, khoảng cách 2 điểm. Chỉ có một kịch bản khiến “Gà trống” rớt hạng là họ thua Everton trên sân nhà, đồng thời West Ham đánh bại Leeds United.

HLV Roberto De Zerbi của Tottenham chia sẻ: “Khi phải chiến đấu để trụ hạng, bạn phải bám trụ ở giải đấu cho tới những phút cuối cùng của trận cuối cùng mùa giải. Chúng tôi phải sống sót. Đây là một ngày vô cùng quan trọng.

Điều quan trọng nhất là giữ được phẩm giá, giữ được niềm tự hào, để bước vào kỳ nghỉ với cái đầu ngẩng cao chứ không phải cúi gằm”.

Cục diện đua trụ hạng Ngoại hạng Anh

Cục diện đua trụ hạng Ngoại hạng Anh

Tottenham nhiều khả năng vẫn sẽ phải chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng trước Everton, đội bóng chắc chắn rất muốn biến ngày hạ màn ở London thành thảm họa cho “Gà trống”.

Một trong những niềm hy vọng của Tottenham là James Maddison. “Gà trống” đang rất cần sự sáng tạo để kéo đội bóng tiến lên, và việc đội trưởng của họ lần đầu tiên đá chính từ đầu mùa hứa hẹn sẽ mang tới cú hích lớn, không chỉ cho các đồng đội mà còn cho người hâm mộ.

Với West Ham, chiến thắng là điều kiện bắt buộc, nhưng ngay cả như vậy vẫn có thể là chưa đủ. Hiệu số bàn thắng bại kém hơn khiến họ phải trông chờ Everton tạo nên bất ngờ trên sân của Tottenham.

Gay cấn cuộc đua vé cúp châu Âu

Một điểm nóng khác ở vòng đấu cuối cùng chính là cuộc cạnh tranh cho một hoặc hai suất còn lại dự Champions League.

Liverpool đang nắm lợi thế lớn khi tiếp đón Brentford trên sân nhà. Đội bóng vùng Merseyside chỉ cần một trận hòa là đủ để chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm.

Trong khi đó, Bournemouth, đội vừa giành quyền góp mặt ở cúp châu Âu mùa tới sau trận hòa 1-1 với Man City hôm 20/5, hiện kém Liverpool 3 điểm và lép vế đáng kể về hiệu số bàn thắng bại.

Liverpool và Bournemouth đang cạnh tranh quyết liệt vị trí top 5

Liverpool và Bournemouth đang cạnh tranh quyết liệt vị trí top 5

Sự thăng tiến của Bournemouth được xem là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất mùa giải năm nay. Họ hành quân tới sân City Ground của Nottingham Forest với chuỗi 17 trận bất bại, phong độ ổn định giúp “The Cherries” vươn lên vị trí thứ sáu và trở thành ứng viên thực sự cho suất dự cúp châu Âu.

Cuộc đua thậm chí còn có thể mở ra thêm một suất dự Champions League cho bóng đá Anh. Chức vô địch Europa League của Aston Villa hồi giữa tuần tạo ra khả năng Ngoại hạng Anh có tới 6 đại diện tham dự Champions League mùa tới, nhưng điều kiện là Aston Villa phải cán đích ở vị trí thứ 5 tại giải quốc nội.

Để điều đó xảy ra, Liverpool cần đánh bại Brentford trong trận đấu được dự báo đầy cảm xúc, cũng là lần cuối cùng biểu tượng Mohamed Salah ra sân tại Anfield trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”, đồng thời Aston Villa phải thất bại trước Man City, ở trận đấu có thể trở thành màn chia tay giàu cảm xúc của HLV Pep Guardiola sau một thập kỷ gặt hái hàng loạt danh hiệu cùng đội chủ sân Etihad.

Cục diện đua vé dự Cúp C1 ở&nbsp;Ngoại hạng Anh

Cục diện đua vé dự Cúp C1 ở Ngoại hạng Anh

Nếu Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, kịch bản mở rộng suất dự Champions League sẽ khép lại, đồng nghĩa đội đứng thứ sáu sẽ xuống chơi tại Europa League.

Brighton, đội sẽ tiếp đón MU, hiện là cái tên sáng giá nhất có thể chen chân vào top 6 khi chỉ kém Bournemouth 3 điểm ở vị trí thứ bảy. Trong khi đó, một nhóm đông đảo gồm Chelsea, Brentford và Sunderland vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho các suất dự Europa League và Conference League trong cuộc đua sít sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng.

Dự đoán tỷ số vòng 38 Ngoại hạng Anh

22h, 24/5: Brighton 3-2 MU

22h, 24/5: Burnley 1-2 Wolves

22h, 24/5: Crystal Palace 1-1 Arsenal

22h, 24/5: Fulham 0-2 Newcastle

22h, 24/5: Liverpool 2-2 Brentford

22h, 24/5: Man City 4-1 Aston Villa

22h, 24/5: Nottingham Forest 2-3 Bournemouth

22h, 24/5: Sunderland 2-1 Chelsea

22h, 24/5: Tottenham 0-1 Everton

22h, 24/5: West Ham 3-1 Leeds United

8

PSG - Arsenal 30.05

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

PSG
Arsenal
Gửi dự đoán
Trước 23:00 ngày 30/05
Thể lệ
Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, nhận tiền thưởng lớn nhất lịch sử
Arsenal đăng quang Ngoại hạng Anh, nhận tiền thưởng lớn nhất lịch sử

Cơn khát danh hiệu kéo dài 22 năm tại đấu trường Premier League của Arsenal đã chính thức khép lại, sau khi "Pháo thủ" được xác nhận là tân vương của...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Sỹ Ánh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-22/05/2026 09:21 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Premier League 2025-26 Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN