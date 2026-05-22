Dự đoán tỷ số vòng 38 Ngoại hạng Anh: Arsenal mở hội, Tottenham hay West Ham thoát hiểm

Arsenal mở hội

Tưởng như mọi sự chú ý đều đổ dồn vào đội hình mà HLV Oliver Glasner lựa chọn cho trận Crystal Palace tiếp đón Arsenal tại Selhurst Park, bởi màn so tài này được cho là có thể ảnh hưởng lớn tới cục diện cuộc đua cuối mùa.

Declan Rice cười rạng rỡ trong buổi tập đầy thoải mái của Arsenal

Tuy nhiên, việc Man City không thể đánh bại Bournemouth đã khiến cuộc chạm trán giữa hai đội bóng góp mặt ở các trận chung kết cúp châu Âu trở thành ngày hội thực sự tại Selhurst Park.

Arsenal sẽ có dịp ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng Anh sau 22 năm chờ đợi, trong khi HLV Glasner cũng chuẩn bị có trận đấu cuối cùng dẫn dắt Crystal Palace trên sân nhà.

Nhiều khả năng cả hai đội sẽ thực hiện hàng loạt thay đổi trong đội hình. Crystal Palace đang hướng tới trận gặp Rayo Vallecano tại chung kết Conference League vào giữa tuần sau, còn các cầu thủ Arsenal cũng cần hồi phục sau màn ăn mừng thâu đêm hôm 20/5.

Trận đấu này thậm chí có thể chứng kiến lần đầu tiên Christian Norgaard đá chính tại Ngoại hạng Anh kể từ khi chuyển tới Arsenal từ Brentford vào mùa hè năm ngoái.

Nghẹt thở đua trụ hạng

Chức vô địch đã sớm ngã ngũ, trong khi 4 suất dự Champions League thuộc về nhà vô địch Arsenal, Man City, MU và Aston Villa. Vì thế, tâm điểm giờ đây dồn vào những tấm vé châu Âu còn lại, cùng cuộc chiến trụ hạng mà ít ai ngờ tới khi mùa giải khởi tranh, với sự góp mặt của Tottenham và West Ham.

Tottenham hoặc West Ham sẽ phải xuống hạng

Kịch bản ở nhóm cuối bảng lúc này vô cùng rõ ràng và khắc nghiệt: một trong hai đại diện thành London sẽ phải xuống hạng.

Tottenham đang nắm lợi thế lớn hơn khi đứng thứ 17 với 38 điểm, nhiều hơn West Ham, đội xếp thứ 18 và đang nằm trong nhóm cầm đèn đỏ, khoảng cách 2 điểm. Chỉ có một kịch bản khiến “Gà trống” rớt hạng là họ thua Everton trên sân nhà, đồng thời West Ham đánh bại Leeds United.

HLV Roberto De Zerbi của Tottenham chia sẻ: “Khi phải chiến đấu để trụ hạng, bạn phải bám trụ ở giải đấu cho tới những phút cuối cùng của trận cuối cùng mùa giải. Chúng tôi phải sống sót. Đây là một ngày vô cùng quan trọng.

Điều quan trọng nhất là giữ được phẩm giá, giữ được niềm tự hào, để bước vào kỳ nghỉ với cái đầu ngẩng cao chứ không phải cúi gằm”.

Cục diện đua trụ hạng Ngoại hạng Anh

Tottenham nhiều khả năng vẫn sẽ phải chủ động chơi tấn công nhằm tìm kiếm chiến thắng trước Everton, đội bóng chắc chắn rất muốn biến ngày hạ màn ở London thành thảm họa cho “Gà trống”.

Một trong những niềm hy vọng của Tottenham là James Maddison. “Gà trống” đang rất cần sự sáng tạo để kéo đội bóng tiến lên, và việc đội trưởng của họ lần đầu tiên đá chính từ đầu mùa hứa hẹn sẽ mang tới cú hích lớn, không chỉ cho các đồng đội mà còn cho người hâm mộ.

Với West Ham, chiến thắng là điều kiện bắt buộc, nhưng ngay cả như vậy vẫn có thể là chưa đủ. Hiệu số bàn thắng bại kém hơn khiến họ phải trông chờ Everton tạo nên bất ngờ trên sân của Tottenham.

Gay cấn cuộc đua vé cúp châu Âu

Một điểm nóng khác ở vòng đấu cuối cùng chính là cuộc cạnh tranh cho một hoặc hai suất còn lại dự Champions League.

Liverpool đang nắm lợi thế lớn khi tiếp đón Brentford trên sân nhà. Đội bóng vùng Merseyside chỉ cần một trận hòa là đủ để chắc chắn kết thúc mùa giải ở vị trí thứ năm.

Trong khi đó, Bournemouth, đội vừa giành quyền góp mặt ở cúp châu Âu mùa tới sau trận hòa 1-1 với Man City hôm 20/5, hiện kém Liverpool 3 điểm và lép vế đáng kể về hiệu số bàn thắng bại.

Liverpool và Bournemouth đang cạnh tranh quyết liệt vị trí top 5

Sự thăng tiến của Bournemouth được xem là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất mùa giải năm nay. Họ hành quân tới sân City Ground của Nottingham Forest với chuỗi 17 trận bất bại, phong độ ổn định giúp “The Cherries” vươn lên vị trí thứ sáu và trở thành ứng viên thực sự cho suất dự cúp châu Âu.

Cuộc đua thậm chí còn có thể mở ra thêm một suất dự Champions League cho bóng đá Anh. Chức vô địch Europa League của Aston Villa hồi giữa tuần tạo ra khả năng Ngoại hạng Anh có tới 6 đại diện tham dự Champions League mùa tới, nhưng điều kiện là Aston Villa phải cán đích ở vị trí thứ 5 tại giải quốc nội.

Để điều đó xảy ra, Liverpool cần đánh bại Brentford trong trận đấu được dự báo đầy cảm xúc, cũng là lần cuối cùng biểu tượng Mohamed Salah ra sân tại Anfield trong màu áo “Lữ đoàn đỏ”, đồng thời Aston Villa phải thất bại trước Man City, ở trận đấu có thể trở thành màn chia tay giàu cảm xúc của HLV Pep Guardiola sau một thập kỷ gặt hái hàng loạt danh hiệu cùng đội chủ sân Etihad.

Cục diện đua vé dự Cúp C1 ở Ngoại hạng Anh

Nếu Aston Villa kết thúc mùa giải ở vị trí thứ tư, kịch bản mở rộng suất dự Champions League sẽ khép lại, đồng nghĩa đội đứng thứ sáu sẽ xuống chơi tại Europa League.

Brighton, đội sẽ tiếp đón MU, hiện là cái tên sáng giá nhất có thể chen chân vào top 6 khi chỉ kém Bournemouth 3 điểm ở vị trí thứ bảy. Trong khi đó, một nhóm đông đảo gồm Chelsea, Brentford và Sunderland vẫn đang cạnh tranh quyết liệt cho các suất dự Europa League và Conference League trong cuộc đua sít sao ở khu vực giữa bảng xếp hạng.