Dư luận Anh phẫn nộ vì Maguire bị loại khỏi World Cup, mẹ chỉ trích Tuchel

Maguire sốc nặng vì bị loại khỏi tuyển Anh

Chỉ ít giờ trước khi HLV Thomas Tuchel chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, Harry Maguire đã khiến dư luận bất ngờ khi chủ động xác nhận anh không được triệu tập.

HLV Tuchel gây sốc khi loại Maguire, Palmer và Foden

Trung vệ của Manchester United thừa nhận bản thân “sốc và suy sụp” với quyết định từ chiến lược gia người Đức, đặc biệt sau mùa giải mà anh cho rằng mình đã thể hiện đủ tốt để đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển quốc gia.

Trên Instagram, Maguire viết đầy thất vọng: “Tôi tin rằng mình có thể đóng góp lớn cho đội tuyển mùa hè này sau những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua.

Tôi thực sự sốc và đau lòng với quyết định này. Không gì tuyệt vời hơn việc khoác áo tuyển Anh và đại diện cho đất nước suốt những năm qua".

Dù bị loại, trung vệ 33 tuổi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi gửi lời chúc tốt đẹp tới các đồng đội trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mẹ Maguire nổi giận, CĐV tuyển Anh đồng loạt phản ứng

Không lâu sau chia sẻ của Maguire, mẹ của trung vệ này là bà Zoe lập tức đăng đàn trên mạng xã hội để công khai chỉ trích Thomas Tuchel.

Bà viết ngắn gọn nhưng đầy tức giận: “Thật sự kinh tởm!”.

Sau đó, bà tiếp tục phản hồi dưới bài đăng của con trai: “Con chẳng thể làm gì hơn nữa. Hãy ngẩng cao đầu… Một quyết định đáng xấu hổ!”.

Làn sóng phẫn nộ nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ tuyển Anh. Nhiều CĐV cho rằng Maguire xứng đáng có mặt sau phong độ ổn định thời gian qua.

Một người hâm mộ bình luận: “Không triệu tập Harry Maguire là quyết định đáng xấu hổ”.

Người khác khẳng định: “Không có hậu vệ người Anh nào chơi tốt hơn Maguire mùa này”.

Việc Tuchel loại hàng loạt cái tên quen thuộc như Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White, Adam Wharton càng khiến áp lực đổ dồn lên nhà cầm quân người Đức.

Hàng thủ tuyển Anh bị chê “tầm thường”

Trong danh sách của Tuchel, sự xuất hiện của Ivan Toney bị xem là bất ngờ lớn nhất.

Tiền đạo này gần như không để lại dấu ấn dưới thời Tuchel và mới chỉ có vài phút thi đấu trong trận gặp Senegal sau giai đoạn tập huấn ở Girona năm ngoái.

HLV Tuchel bị chỉ trích thậm tệ sau khi loại Maguire

Ngược lại, việc Maguire bị loại khiến nhiều chuyên gia khó hiểu, nhất là khi tuyển Anh đang thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở hàng thủ. Một số ý kiến còn cho rằng Luke Shaw cũng xứng đáng được trao cơ hội.

Trong khi đó, Dan Burn và Tino Livramento bị đánh giá là “quá may mắn” khi được lựa chọn.

Giới chuyên môn nhận định hàng phòng ngự hiện tại của tuyển Anh chỉ ở mức trung bình và thiếu sự chắc chắn để cạnh tranh với những ứng viên hàng đầu tại World Cup.

Một bài bình luận trên truyền thông Anh thẳng thừng nhận xét: “Ai nghĩ đội hình này có thể vô địch World Cup thì nên đi kiểm tra đầu óc”.

Tuchel đánh cược tất cả, Harry Kane vẫn lạc quan

Dù đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội, Thomas Tuchel vẫn được đánh giá là người dám mạo hiểm và sẵn sàng tạo ra cuộc cách mạng tại tuyển Anh.

ĐT Anh sẽ công bố đội hình vào ngày hôm nay, 22/5

Theo tiết lộ, chiến lược gia người Đức đã trực tiếp gọi điện cho từng cầu thủ trong khoảng từ 16h đến 20h để thông báo quyết định cuối cùng trước ngày công bố danh sách chính thức.

Đáng chú ý, đội trưởng Harry Kane vẫn thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của “Tam sư”. Tiền đạo của tuyển Anh khẳng định đây là đội hình mạnh nhất mà anh từng sát cánh.

Tuy nhiên, phát biểu của Kane không nhận được nhiều sự đồng tình. Nhiều chuyên gia cho rằng tuyển Anh hiện thiếu sự cân bằng, đặc biệt ở hàng thủ, và khó có thể tiến xa tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Thomas Tuchel. Nếu thành công, ông sẽ được ca ngợi như một thiên tài dám phá bỏ lối mòn. Nhưng nếu thất bại, đây có thể trở thành một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử tuyển Anh.