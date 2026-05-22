Thể Công - Viettel vs PVF-CAND
Fiorentina vs Atalanta
Ninh Bình vs Công An TP Hồ Chí Minh
SHB Đà Nẵng vs Hải Phòng
Đông Á Thanh Hóa vs Hoàng Anh Gia Lai
Bologna vs Inter Milan
Lazio vs Pisa
Alavés vs Rayo Vallecano
Real Betis vs Levante
Celta de Vigo vs Sevilla
Espanyol vs Real Sociedad
Getafe vs Osasuna
Mallorca vs Real Oviedo
Real Madrid vs Athletic Club
Valencia vs Barcelona
Girona vs Elche
Becamex TP Hồ Chí Minh vs Sông Lam Nghệ An
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs Công An Hà Nội
Hà Nội vs Thép Xanh Nam Định
Parma vs Sassuolo
Brighton & Hove Albion vs Manchester United
Burnley vs Wolverhampton Wanderers
Crystal Palace vs Arsenal
Fulham vs Newcastle United
Liverpool vs Brentford
Manchester City vs Aston Villa
Nottingham Forest vs AFC Bournemouth
Sunderland vs Chelsea
Tottenham Hotspur vs Everton
West Ham United vs Leeds United
Napoli vs Udinese
Cremonese vs Como
Lecce vs Genoa
Milan vs Cagliari
Torino vs Juventus
Hellas Verona vs Roma
Villarreal vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Arsenal
PVF-CAND vs Hải Phòng
Thép Xanh Nam Định vs Sông Lam Nghệ An
Hoàng Anh Gia Lai vs Hà Nội
Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs SHB Đà Nẵng
Đông Á Thanh Hóa vs Ninh Bình
Công An TP Hồ Chí Minh vs Thể Công - Viettel
Công An Hà Nội vs Becamex TP Hồ Chí Minh
Dư luận Anh phẫn nộ vì Maguire bị loại khỏi World Cup, mẹ chỉ trích Tuchel

HLV Thomas Tuchel đang đối mặt cơn bão chỉ trích dữ dội sau khi chốt danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026. Quyết định gạch tên Harry Maguire cùng hàng loạt ngôi sao khiến dư luận chia rẽ, trong khi nhiều chuyên gia thậm chí khẳng định “Tam sư” không đủ khả năng cạnh tranh chức vô địch.

   

Chỉ ít giờ trước khi HLV Thomas Tuchel chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tuyển Anh tham dự World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, Harry Maguire đã khiến dư luận bất ngờ khi chủ động xác nhận anh không được triệu tập.

Trung vệ của Manchester United thừa nhận bản thân “sốc và suy sụp” với quyết định từ chiến lược gia người Đức, đặc biệt sau mùa giải mà anh cho rằng mình đã thể hiện đủ tốt để đóng vai trò quan trọng cho đội tuyển quốc gia.

Trên Instagram, Maguire viết đầy thất vọng: “Tôi tin rằng mình có thể đóng góp lớn cho đội tuyển mùa hè này sau những gì đã thể hiện trong mùa giải vừa qua.

Tôi thực sự sốc và đau lòng với quyết định này. Không gì tuyệt vời hơn việc khoác áo tuyển Anh và đại diện cho đất nước suốt những năm qua".

Dù bị loại, trung vệ 33 tuổi vẫn giữ thái độ chuyên nghiệp khi gửi lời chúc tốt đẹp tới các đồng đội trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Không lâu sau chia sẻ của Maguire, mẹ của trung vệ này là bà Zoe lập tức đăng đàn trên mạng xã hội để công khai chỉ trích Thomas Tuchel.

Bà viết ngắn gọn nhưng đầy tức giận: “Thật sự kinh tởm!”.

Sau đó, bà tiếp tục phản hồi dưới bài đăng của con trai: “Con chẳng thể làm gì hơn nữa. Hãy ngẩng cao đầu… Một quyết định đáng xấu hổ!”.

Làn sóng phẫn nộ nhanh chóng lan rộng trong cộng đồng người hâm mộ tuyển Anh. Nhiều CĐV cho rằng Maguire xứng đáng có mặt sau phong độ ổn định thời gian qua.

Một người hâm mộ bình luận: “Không triệu tập Harry Maguire là quyết định đáng xấu hổ”.

Người khác khẳng định: “Không có hậu vệ người Anh nào chơi tốt hơn Maguire mùa này”.

Việc Tuchel loại hàng loạt cái tên quen thuộc như Cole Palmer, Phil Foden, Morgan Gibbs-White, Adam Wharton càng khiến áp lực đổ dồn lên nhà cầm quân người Đức.

Trong danh sách của Tuchel, sự xuất hiện của Ivan Toney bị xem là bất ngờ lớn nhất.

Tiền đạo này gần như không để lại dấu ấn dưới thời Tuchel và mới chỉ có vài phút thi đấu trong trận gặp Senegal sau giai đoạn tập huấn ở Girona năm ngoái.

Ngược lại, việc Maguire bị loại khiến nhiều chuyên gia khó hiểu, nhất là khi tuyển Anh đang thiếu những cầu thủ giàu kinh nghiệm ở hàng thủ. Một số ý kiến còn cho rằng Luke Shaw cũng xứng đáng được trao cơ hội.

Trong khi đó, Dan Burn và Tino Livramento bị đánh giá là “quá may mắn” khi được lựa chọn.

Giới chuyên môn nhận định hàng phòng ngự hiện tại của tuyển Anh chỉ ở mức trung bình và thiếu sự chắc chắn để cạnh tranh với những ứng viên hàng đầu tại World Cup.

Một bài bình luận trên truyền thông Anh thẳng thừng nhận xét: “Ai nghĩ đội hình này có thể vô địch World Cup thì nên đi kiểm tra đầu óc”.

Dù đối mặt làn sóng chỉ trích dữ dội, Thomas Tuchel vẫn được đánh giá là người dám mạo hiểm và sẵn sàng tạo ra cuộc cách mạng tại tuyển Anh.

Theo tiết lộ, chiến lược gia người Đức đã trực tiếp gọi điện cho từng cầu thủ trong khoảng từ 16h đến 20h để thông báo quyết định cuối cùng trước ngày công bố danh sách chính thức.

Đáng chú ý, đội trưởng Harry Kane vẫn thể hiện sự tự tin tuyệt đối vào sức mạnh của “Tam sư”. Tiền đạo của tuyển Anh khẳng định đây là đội hình mạnh nhất mà anh từng sát cánh.

Tuy nhiên, phát biểu của Kane không nhận được nhiều sự đồng tình. Nhiều chuyên gia cho rằng tuyển Anh hiện thiếu sự cân bằng, đặc biệt ở hàng thủ, và khó có thể tiến xa tại World Cup 2026.

Trong bối cảnh đó, mọi ánh mắt đang đổ dồn vào Thomas Tuchel. Nếu thành công, ông sẽ được ca ngợi như một thiên tài dám phá bỏ lối mòn. Nhưng nếu thất bại, đây có thể trở thành một trong những quyết định gây tranh cãi nhất lịch sử tuyển Anh.

Harry Maguire tỏ ra vô cùng sốc khi bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

Harry Maguire tỏ ra vô cùng sốc khi bị gạch tên khỏi danh sách tuyển Anh dự World Cup 2026.

