Hỗn loạn "chung kết" giải Scotland: Fan tràn sân, đấm cầu thủ đối phương

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
MXH 24H thích Bóng đá - Thể thao

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Hoàng Anh Gia Lai vs Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
Logo Hoàng Anh Gia Lai - HGL Hoàng Anh Gia Lai
-
Logo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - H3T Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
-
Genoa vs Milan
Logo Genoa - GEN Genoa
-
Logo Milan - MIL Milan
-
Juventus vs Fiorentina
Logo Juventus - JUV Juventus
-
Logo Fiorentina - FIO Fiorentina
-
Pisa vs Napoli
Logo Pisa - PIS Pisa
-
Logo Napoli - NAP Napoli
-
Roma vs Lazio
Logo Roma - ROM Roma
-
Logo Lazio - LAZ Lazio
-
PVF-CAND vs Hà Nội
Logo PVF-CAND - PVF PVF-CAND
-
Logo Hà Nội - HAN Hà Nội
-
Thép Xanh Nam Định vs Thể Công - Viettel
Logo Thép Xanh Nam Định - NDI Thép Xanh Nam Định
-
Logo Thể Công - Viettel - VTL Thể Công - Viettel
-
Manchester United vs Nottingham Forest
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Công An Hà Nội vs Đông Á Thanh Hóa
Logo Công An Hà Nội - CAN Công An Hà Nội
-
Logo Đông Á Thanh Hóa - THO Đông Á Thanh Hóa
-
Inter Milan vs Hellas Verona
Logo Inter Milan - INT Inter Milan
-
Logo Hellas Verona - VER Hellas Verona
-
Brentford vs Crystal Palace
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Everton vs Sunderland
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Sunderland - SUN Sunderland
-
Leeds United vs Brighton & Hove Albion
Logo Leeds United - LEE Leeds United
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Wolverhampton Wanderers vs Fulham
Logo Wolverhampton Wanderers - WOL Wolverhampton Wanderers
-
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Newcastle United vs West Ham United
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo West Ham United - WHU West Ham United
-
Atlético de Madrid vs Girona
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Girona - GIR Girona
-
Sevilla vs Real Madrid
Logo Sevilla - SEV Sevilla
-
Logo Real Madrid - RMA Real Madrid
-
Nantes vs Toulouse
Logo Nantes - NAN Nantes
-
Logo Toulouse - TFC Toulouse
-
Paris FC vs Paris Saint-Germain
Logo Paris FC - PAR Paris FC
-
Logo Paris Saint-Germain - PSG Paris Saint-Germain
-
Olympique Marseille vs Rennes
Logo Olympique Marseille - OM Olympique Marseille
-
Logo Rennes - REN Rennes
-
Strasbourg vs Monaco
Logo Strasbourg - STR Strasbourg
-
Logo Monaco - ASM Monaco
-
Olympique Lyonnais vs Lens
Logo Olympique Lyonnais - OL Olympique Lyonnais
-
Logo Lens - RCL Lens
-
Barcelona vs Real Betis
Logo Barcelona - BAR Barcelona
-
Logo Real Betis - BET Real Betis
-
Arsenal vs Burnley
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Burnley - BUR Burnley
-

Hỗn loạn "chung kết" giải Scotland: Fan tràn sân, đấm cầu thủ đối phương

Sự kiện: Scandal góc tối thể thao

Trận tranh chức vô địch giải Scotland đã kết thúc trong hỗn loạn khi fan tràn xuống sân ăn mừng và tấn công cầu thủ đội khách.

Trong cuộc đua vô địch gay cấn nhất của mùa giải, giải VĐQG Scotland đã kết thúc với trận Celtic - Hearts diễn ra ở vòng cuối cùng và đây lại chính là trận đấu trực tiếp quyết định ngôi vô địch. Celtic phải thắng, còn Hearts chỉ cần hòa để chấm dứt 66 năm không đăng quang.

Celtic lội ngược dòng kịch tính trước Hearts để vô địch Scotland

Celtic lội ngược dòng kịch tính trước Hearts để vô địch Scotland

Hearts bất ngờ vượt lên ở cuối hiệp một nhờ pha đánh đầu dũng mãnh của Lawrence Shankland sau tình huống phạt góc. Nhưng Celtic vùng dậy sau giờ nghỉ, Arne Engels gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền đầu hiệp hai, trước khi vượt lên dẫn trước ở phút 88 một cách đầy tranh cãi. Daizen Maeda đưa bóng vào lưới Hearts trong tình huống đã bị bắt việt vị, nhưng VAR lật ngược quyết định của trọng tài.

Tới phút 90+8, Celtic ghi bàn thắng thứ 3 với khung thành bỏ trống, thời điểm các cầu thủ Hearts dồn hết lên tìm bàn gỡ. Thắng 3-1, Celtic hoàn tất 5 mùa liên tiếp thống trị Scottish Premiership trong khi Hearts bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

Đáng nói là sau bàn thắng thứ 3 của Celtic, fan chủ nhà đã đổ xuống sân Celtic Park ăn mừng và tạo ra cảnh hỗn loạn. Bóng thậm chí đã không được giao để đá nốt thời gian ít ỏi còn lại, các cầu thủ Hearts bị một số fan Celtic chửi bới và tấn công trước khi họ được cảnh sát hộ tống vào đường hầm. Họ mặc nguyên bộ quần áo thi đấu và lên xe bus rời đi.

Khung cảnh hỗn loạn tại Celtic Park

Khung cảnh hỗn loạn tại Celtic Park

Hỗn loạn "chung kết" giải Scotland: Fan tràn sân, đấm cầu thủ đối phương - 3

Hỗn loạn "chung kết" giải Scotland: Fan tràn sân, đấm cầu thủ đối phương - 4

Dưới sân, cảnh sát chống bạo động và thậm chí một số thành viên của Celtic đã phải ra xô đẩy những CĐV quá khích ra khỏi sân. Một số không nhỏ CĐV trên khán đài đã la ó sỉ mắng những người tự ý xuống sân, cảnh tượng hỗn độn phải mất hơn 1 giờ sau mới được giải tỏa.

Nỗi đau của các cầu thủ Hearts trong lúc ra về

Nỗi đau của các cầu thủ Hearts trong lúc ra về

5 giờ sau khi trận đấu kết thúc, CLB Hearts đã ra thông cáo chỉ trích hành động của các fan Celtic và cho biết họ sẽ có hành động pháp lý. Đội bóng này ra về trong sự buồn bã nhưng vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các fan khi về đến thành phố Edinburgh.

Ronaldo "trốn" nhận HB bạc cúp C2 châu Á, khi nào chấm dứt cơn khát danh hiệu?
Ronaldo "trốn" nhận HB bạc cúp C2 châu Á, khi nào chấm dứt cơn khát danh hiệu?

Cristiano Ronaldo tiếp tục lỡ hẹn với danh hiệu cùng Al Nassr khi thất bại ở chung kết AFC Champions League Two, đồng thời để lại khoảnh khắc đáng...

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Q.D (Tổng hợp) ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/05/2026 11:55 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Scandal góc tối thể thao Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN