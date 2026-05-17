Hỗn loạn "chung kết" giải Scotland: Fan tràn sân, đấm cầu thủ đối phương

Trong cuộc đua vô địch gay cấn nhất của mùa giải, giải VĐQG Scotland đã kết thúc với trận Celtic - Hearts diễn ra ở vòng cuối cùng và đây lại chính là trận đấu trực tiếp quyết định ngôi vô địch. Celtic phải thắng, còn Hearts chỉ cần hòa để chấm dứt 66 năm không đăng quang.

Celtic lội ngược dòng kịch tính trước Hearts để vô địch Scotland

Hearts bất ngờ vượt lên ở cuối hiệp một nhờ pha đánh đầu dũng mãnh của Lawrence Shankland sau tình huống phạt góc. Nhưng Celtic vùng dậy sau giờ nghỉ, Arne Engels gỡ hòa 1-1 từ chấm phạt đền đầu hiệp hai, trước khi vượt lên dẫn trước ở phút 88 một cách đầy tranh cãi. Daizen Maeda đưa bóng vào lưới Hearts trong tình huống đã bị bắt việt vị, nhưng VAR lật ngược quyết định của trọng tài.

Tới phút 90+8, Celtic ghi bàn thắng thứ 3 với khung thành bỏ trống, thời điểm các cầu thủ Hearts dồn hết lên tìm bàn gỡ. Thắng 3-1, Celtic hoàn tất 5 mùa liên tiếp thống trị Scottish Premiership trong khi Hearts bỏ lỡ cơ hội ngàn vàng.

Đáng nói là sau bàn thắng thứ 3 của Celtic, fan chủ nhà đã đổ xuống sân Celtic Park ăn mừng và tạo ra cảnh hỗn loạn. Bóng thậm chí đã không được giao để đá nốt thời gian ít ỏi còn lại, các cầu thủ Hearts bị một số fan Celtic chửi bới và tấn công trước khi họ được cảnh sát hộ tống vào đường hầm. Họ mặc nguyên bộ quần áo thi đấu và lên xe bus rời đi.

Khung cảnh hỗn loạn tại Celtic Park

Dưới sân, cảnh sát chống bạo động và thậm chí một số thành viên của Celtic đã phải ra xô đẩy những CĐV quá khích ra khỏi sân. Một số không nhỏ CĐV trên khán đài đã la ó sỉ mắng những người tự ý xuống sân, cảnh tượng hỗn độn phải mất hơn 1 giờ sau mới được giải tỏa.

Nỗi đau của các cầu thủ Hearts trong lúc ra về

5 giờ sau khi trận đấu kết thúc, CLB Hearts đã ra thông cáo chỉ trích hành động của các fan Celtic và cho biết họ sẽ có hành động pháp lý. Đội bóng này ra về trong sự buồn bã nhưng vẫn nhận được sự chào đón nồng nhiệt của các fan khi về đến thành phố Edinburgh.