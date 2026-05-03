Đua xe F1, Miami GP: Antonelli ghi danh vị trí pole cho cuộc đua chính

Sự cố đã xuất hiện ngay ở phiên Sprint Race ngày thứ 7 tại bang Florida (Mỹ) mới chuẩn bị bắt đầu. Chiếc xe của Hulkenberg bốc cháy trên đường tiến ra đường đua. Vì vậy, vị trí thứ 12 bị bỏ trống, và Audi mất đi 1 cơ hội ghi điểm.

Ngoài ra, Albon phải xuất phát từ vị trí thứ 19 sau khi ban trọng tài phát hiện vi phạm tại SQ1. Lindblad phải xuất phát từ pit đội ngũ kỹ thuật đã vi phạm thời lượng thiết lập xe. Với 20 chiếc xe tại khu vực xuất phát, lốp C4 được sử dụng cho phần lớn đoàn đua.

Mercedes thể hiện nhạt nhoà trong Sprint

Ngay khi có tín hiệu, Norris và Piastri chiếm vị trí 1-2 của cuộc đua. Leclerc vươn lên vị trí thứ 3. Antonelli chưa thể khắc phục thiếu sót trong khâu xuất phát, rơi xuống vị trí thứ 4, và chịu áp lực từ Russell phía sau.

Verstappen có cú vượt ngoạn mục, đánh bại Hamilton cho vị trí thứ 6. Alpine canh gác vị trí ghi điểm cuối cùng, với Gasly tại vị trí thứ 8, và Colapinto bọc hậu ở phía sau.

Verstappen có màn cạnh tranh nảy lửa với Hamilton

Antonelli tìm kiếm cơ hội leo ngược lên đầu đoàn đua. Nhờ vậy, Russell có cơ hội vươn lên tại góc cua thứ 17. Tuy nhiên, Antonelli giữ được bình tĩnh và phản công tại góc cua thứ 11 sau đó.

Verstappen tiến công tại góc cua thứ 11, nhưng đã đẩy Hamilton ra khỏi khu vực đua. Vị trí được hoàn lại vào cuối vòng đua. Tay đua Red Bull tích trữ năng lượng, và giành lấy vị trí thứ 6 một lần nữa, một cách hợp lệ.

Bộ đôi McLaren có một cuộc đua nhàn rỗi, cán đích và bỏ túi 15 điểm với vị trí 1-2 của Norris và Piastri. Leclerc về đích thứ 3. Antonelli đã vi phạm giới hạn đua, và phải nhận án phạt 5 giây, rơi xuống vị trí thứ 6, phía sau Russell và Verstappen. Hamilton và Gasly ghi điểm tại vị trí thứ 7 và thứ 8.

Kết quả Miami Sprint 2026

Bước vào phiên phân hạng chính, Bortoleto quan sát từ đường pit với chiếc xe bị tháo dỡ. Tay đua Brazil trước đó đã bị hủy kết quả Sprint do chiếc xe vi phạm quy chuẩn kỹ thuật. Trong khi đó, Vestappen tạm dẫn đầu sau lượt chạy đầu tiên, vượt qua Antonelli và Norris.

Trong khi đó, đồng đội của họ lại có kết quả khá khiêm tốn. Russell kẹt lại tại vị trí thứ 12, vươn lên vị trí thứ 7 trong những phút cuối cùng. Piastri thở phào khi nghe tin mình an toàn bước tiếp tại vị trí thứ 16.

Lindblad, Alonso, Stroll, Bottas, Perez, Bortoleto bị loại tại Q1. Audi đã thành công đưa Bortoleto tiến vào đường đua, nhưng chiếc xe bốc cháy giữa đường, chấm dứt phiên phân hạng của tay đua Brazil.

Piastri thoát trong gang tấc tại Q1

Verstappen mất đà tại Q2, và Antonelli tạm dẫn đầu sau lượt chạy đầu. Russell vượt qua Leclerc, lọt vào top 3 cùng đồng đội cũ Hamilton. Norris vắng mặt sau khi mắc lỗi trong vòng chạy của mình.

Cường độ gió mạnh hơn vào nửa sau của Q2. Antonelli tiếp tục cải thiện, nhưng Verstappen đoạt lại vị trí dẫn đầu với thời gian 1 phút 28.116 giây. McLaren tiếp tục có thành tích khiêm tốn với Norris tại vị trí thứ 7.

Alpine xuất sắc lọt vào top 10. Hulkenberg, Lawson, Bearman, Sainz, Ocon, và Albon bị loại tại Q2.

Alpine kết thúc ngày đua thứ 7 với 2 chiếc xe trong top 10

Top 10 đều muốn tận dụng tối đa lợi thế từ sự tiến hoá đường đua. Antonelli đánh bật mọi kẻ khiêu chiến với thành tích 1 phút 27,798 giây, dẫn trước Leclerc, Verstappen, Norris.

Tay đua người Ý không thể cải thiện, nhưng không có bất kỳ tay đua nào có thể đánh bại thành tích mà tay đua trẻ người Ý đã thiết lập trước đó. Antonelli đoạt vị trí pole, cùng với Verstappen chiếm hàng xuất phát đầu tiên. Leclerc xếp thứ 3 chung cuộc, dẫn trước Norris, Russell, Hamilton, Piastri, Colapinto, Hadjar, Gasly.

Thứ tự xuất phát

Với nguy cơ thời tiết có thể chuyển biến xấu vào thời điểm cuối buổi chiều, nên FIA và FOM sau khi bàn bạc, đã quyết định đẩy thời điểm xuất phát lên sớm hơn 3 giờ, để cuộc đua có thể diễn ra một cách trọn vẹn.

Tay đua dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân Antonelli đã bỏ lỡ chiến thắng Sprint hôm nay. Liệu rằng anh có thể nắm lấy cơ hội, từ vị trí pole, để gia tăng khoảng cách trong cuộc đua vô địch? Đón xem cuộc đua chính diễn ra vào 0h ngày 4/5.