Đua xe F1, phân hạng Sprint Miami GP: Nhà vô địch trở lại P1, mở ra cuộc đua "tứ mã”

FP1: Leclerc dẫn đầu, Mercedes gặp rắc rối

Do quãng nghỉ quá dài, cộng với những tinh chỉnh luật lệ vừa được công bố và thực tế là tuần đua Miami diễn ra theo thể thức Sprint (chỉ có duy nhất một buổi thử nghiệm), FP1 đã được kéo dài từ 60 phút thông thường lên 90 phút. Điều này giúp các đội đua và tay đua có thêm thời gian để tìm lại cảm giác, làm quen với các thay đổi về luật và đánh giá hàng loạt gói nâng cấp được áp dụng trên xe. Đáng chú ý, Aston Martin là đội duy nhất không công bố bất kỳ cải tiến khí động học nào cuối tuần này.

Thời tiết lý tưởng ngày thứ 6 tại Miami

Không nằm ngoài dự đoán, khi phiên chạy bắt đầu, hàng loạt tay đua nhanh chóng rời pit để thực hiện vòng chạy đầu tiên. Đa số bắt đầu bằng hợp chất lốp Hard để thăm dò đường đua.

Đến mốc 15 phút, Lando Norris tạm giữ vị trí P1 với mốc 1 phút 30,5 giây, theo sau là Verstappen của Red Bull cùng hai chiếc Ferrari của Leclerc và Lewis Hamilton.

Aston Martin sau đó xác nhận garage của họ gặp sự cố về điện và hai tay đua chỉ rời garage sau 20 phút đầu tiên. Trong khi đó, Pierre Gasly báo cáo về "mùi rất lạ" trên chiếc Alpine, còn George Russell phàn nàn rằng bộ tăng áp (turbo) của mình đang "phát ra tiếng động lớn... nghe hơi giống một chiếc tàu hơi nước".

Ferrari và Red Bull đều có nâng cấp quan trọng về cánh gió sau 'flip-flop' ngay từ đầu FP1. Red Bull triển khai một khái niệm “cánh xoay” của riêng họ.

Russell không có ngày thi đấu như ý vì lỗi kỹ thuật

Sau nửa giờ chạy, Kimi Antonelli đã vươn lên ngôi đầu bảng thời gian với thành tích 1 phút 30,079 giây. Trong khi đó, khởi đầu khó khăn của Russell tiếp diễn với một pha khóa bánh cực nặng làm mòn phẳng cả hai lốp trước.

Alonso và Stroll là những người đầu tiên thử sức với hợp chất lốp Soft, nhưng họ chỉ lần lượt đứng thứ 18 và 19, kém vị trí dẫn đầu tới 3 giây. Trong 20 phút cuối, các tay đua đồng loạt chuyển sang lốp Soft, tạo nên một cuộc rượt đuổi ngoạn mục cho đến khi 90 phút kết thúc. Cuối cùng, Leclerc là người nhanh nhất với mốc 1 phút 29,310 giây.

Thành tích của Leclerc giúp anh bỏ xa Verstappen gần 0,3 giây và nhanh hơn Piastri thêm 0,1 giây nữa. Hamilton cũng nằm trong nhóm dẫn đầu dù gặp phải chiếc Audi chạy chậm trong những phút cuối khiến anh phải bỏ dở vòng chạy nhanh.

Ngoại hình đặc biệt của Racing Bulls tại Miami

Mercedes tiếp tục gặp rắc rối khi buổi tập dần khép lại. Antonelli không thể hoàn thành vòng chạy bằng lốp Mềm do các thợ máy phải xử lý sự cố bộ truyền động (power unit), khiến anh tụt xuống thứ 5. Russell chỉ có thể đứng thứ 6 với bộ lốp viền đỏ.

Lando Norris đã phải hủy bỏ vòng chạy lốp Mềm khi tiến gần chiếc Williams của Alex Albon tại khúc cua tay áo (hairpin) cuối cùng và chạy rộng. Hệ quả là nhà Đương kim vô địch thế giới chỉ đứng thứ 7, xếp trên Gasly, Isack Hadjar và Carlos Sainz.

Kết quả FP1 Miami GP

Franco Colapinto và Albon lần lượt xếp thứ 11 và 12. Theo sau là các xe Haas và Audi của Ollie Bearman, Gabriel Bortoleto, Nico Hulkenberg và Esteban Ocon. Các tay đua của Racing Bulls, Cadillac và Aston Martin chia nhau những vị trí cuối bảng.

Phân hạng Sprint: Lando Norris trở lại top 1

​Lando Norris đã có màn trình diễn bùng nổ để chiếm vị trí Pole tại vòng Phân hạng Sprint. Tay lái người Anh giành vị trí xuất phát P1 đầu tiên mùa này cho McLaren, nhanh hơn người đang dẫn đầu bảng xếp hạng cá nhân Kimi Antonelli.

Leclerc có ngày thứ 6 tạm chấp nhận được

​Sau khi phô diễn tốc độ ấn tượng tại SQ1 và SQ2, Norris tiếp tục duy trì phong độ ổn định và dẫn đầu trong lượt chạy quyết định với thành tích 1 phút 27,869 giây. ​Kết quả này giúp anh bỏ xa Antonelli 0,222 giây, trong khi chiếc McLaren còn lại của Oscar Piastri bám sát ngay phía sau (P3). Leclerc dẫn đầu FP1 nhưng chỉ xếp thứ 4 ở lượt chạy này, theo sau là Verstappen của Red Bull.

​George Russell đứng thứ sáu với chiếc "mũi tên bạc" còn lại – kém Norris khoảng 0,6 giây – trong khi Hamilton xếp thứ bảy. Hai chiếc Alpine của Franco Colapinto và Pierre Gasly lần lượt chiếm P8 và P10, xen giữa họ là Isack Hadjar của Red Bull ở vị trí P9.

​Bộ đôi Audi gồm Gabriel Bortoleto và Nico Hulkenberg đã không thể lọt vào top 10 khi bị loại ở SQ2 với vị trí P11 và P12. Ollie Bearman của Haas cũng dừng bước ở vị trí P13.

Red Bull có kết quả triển vọng sau nâng cấp

​Williams cũng có hai chiếc xe dừng bước ở SQ2 khi Alex Albon và Carlos Sainz lần lượt xếp thứ 14 và 15. Tuy nhiên sau khi lượt chạy khép lại, FIA đã xóa thành tích của Albon do lỗi chạy quá giới hạn đường đua ở SQ1 khiến anh rơi xuống P19 ở cuộc đua Sprint. Tiếp theo là bộ đôi của Racing Bulls với tân binh Arvid Lindblad và đồng đội Liam Lawson, người đáng lẽ ra được tham dự SQ2 nếu FIA quyết định sớm hơn.

Các vị trí còn lại thuộc về Esteban Ocon của Haas. Hai chiếc Cadillac của Sergio Perez và Valtteri Bottas đứng hạng 18 và 20, cặp đôi của Aston Martin là Fernando Alonso và Lance Stroll tiếp tục chia nhau hai vị trí cuối bảng (21 và 22).

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng Sprint chặng Miami GP 2026: