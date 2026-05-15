Chấn động boxing: Nam võ sĩ chết đuối bí ẩn sau trận thua đầu tiên trong sự nghiệp

Làng boxing Colombia đang rúng động sau cái chết đầy bí ẩn của Yeiner Andres Gomez Sandoval, võ sĩ trẻ được xem là niềm hy vọng mới của hạng siêu gà nước này. Sau khi nhận thất bại chuyên nghiệp đầu tiên trong sự nghiệp (9/5), tay đấm 28 tuổi được phát hiện tử vong trên sông Magdalena, gần thành phố Barranquilla hôm.

Sau trận thua boxing chuyên nghiệp đầu tiên, Yeiner qua đời vì chết đuối chứ không phải vì chấn thương

Theo truyền thông địa phương, thi thể của Yeiner được các ngư dân phát hiện trôi trên sông vào chiều 11/5. Danh tính nạn nhân được mẹ anh xác nhận sau đó thông qua nhiều hình xăm đặc trưng trên cơ thể, bao gồm hình con rắn ở thân người, đầu rồng trên vai và tên em trai Cristian ở cổ.

Cái chết của võ sĩ này nhanh chóng gây chấn động dư luận Colombia bởi mọi chuyện xảy ra chỉ vài giờ sau trận thua đầu tiên trong sự nghiệp boxing chuyên nghiệp của anh.

Thất bại đầu tiên rồi mất tích bí ẩn

Trước bi kịch, Yeiner Andres Gomez Sandoval được đánh giá là một trong những tay đấm triển vọng của boxing Colombia. Anh bước lên chuyên nghiệp sau giai đoạn nghiệp dư thành công và nhanh chóng gây chú ý với thành tích 6 trận toàn thắng, trong đó có 5 chiến thắng knock-out.

Tuy nhiên, chuỗi bất bại ấy đã khép lại cuối tuần qua tại sự kiện WBA Future Champions Colombia ở Barranquilla. Trong trận đấu chính hạng siêu gà, Yeiner để thua Leider Galvis bằng tính điểm đồng thuận.

Theo người thân, sau trận đấu anh vẫn trở về nhà, dành thời gian bên mẹ và con gái như bình thường. Nhưng tới chiều Chủ nhật (10/5), Yeiner rời khỏi nhà ở khu Carrizal rồi mất liên lạc hoàn toàn.

Điện thoại của võ sĩ 28 tuổi bị tắt trong tối cùng ngày, khiến gia đình lo lắng và báo cảnh sát. Chưa đầy 24 giờ sau, thi thể của anh được phát hiện trên sông Magdalena.

Cuộc điều tra gây rúng động Colombia

Hiện giới chức Colombia đã mở cuộc điều tra hình sự để làm rõ nguyên nhân cái chết của Yeiner Andres Gomez Sandoval. Các điều tra viên đang dựng lại hành trình cuối cùng của võ sĩ này, đồng thời xem xét liệu vụ việc có liên quan tới mâu thuẫn cá nhân hay những vấn đề ngoài võ đài.

HLV Miguel Angel Guzman cho biết ông hoàn toàn bất ngờ trước thông tin học trò qua đời và khẳng định chưa từng nghe Yeiner nhắc tới bất kỳ lời đe dọa nào trước đó.

“Cậu ấy luôn chăm chỉ và tập trung cho boxing”, vị HLV chia sẻ với truyền thông địa phương.

Cái chết đột ngột của Yeiner khiến cộng đồng boxing Colombia bàng hoàng bởi anh từng được xem là gương mặt có tương lai sáng ở hạng siêu gà. Chỉ một ngày sau thất bại đầu tiên trong sự nghiệp, võ sĩ trẻ này lại trở thành tâm điểm của vụ án gây ám ảnh với thể thao Colombia.