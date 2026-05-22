Fan thở phào vì U17 Việt Nam né "ông kẹ" ở U17 World Cup, mong gây bất ngờ

U17 Việt Nam rơi vào bảng đấu không quá đáng sợ tại giải U17 World Cup 2026. Cụ thể, đoàn quân HLV Roland nằm ở bảng G cùng U17 Mali, U17 Bỉ và U17 New Zealand.

Việc U17 Việt Nam tránh khỏi những tên tuổi lớn như Brazil, Pháp hay Tây Ban Nha giúp cổ động viên Đông Nam Á rất vui mừng. Một số bình luận đáng chú ý được ghi nhận ở fanpage Seasia goal:

"Bảng đấu này có thể coi như dễ thở nhất với U17 Việt Nam ở U17 World Cup; Dự đoán U17 Việt Nam sẽ khó giành điểm trước U17 Mali và U17 Bỉ. Nếu họ muốn có điểm thi đối thủ dễ để đối phó nhất chính là U17 New Zealand;

U17 Mali có lẽ nhỉnh hơn đôi chút so với 3 đội còn lại ở bảng G nhờ nền tảng thể lực vượt trội của đại diện châu Phi. Hy vọng U17 Việt Nam có thể vượt qua vòng bảng; Chúng ta đều biết khoảng cách trong bóng đá trẻ giữa các quốc gia chưa quá lớn, đặc biệt khi các cầu thủ mới chỉ ở độ tuổi dưới 17; Cố lên U17 Việt Nam, các bạn sẽ làm được".

Bảng đấu của U17 Việt Nam

Trong khi đó, fanpage có tên Asean football cũng mong chờ U17 Việt Nam tạo ra khác biệt lớn ở U17 World Cup: "Đây là bảng đấu khó đối với U17 Việt Nam. Nhưng trước đây, U17 Việt Nam đã chứng minh họ đủ sức tạo ra những bất ngờ lớn. Liệu U17 Việt Nam có thể tạo ra thêm khoảnh khắc lịch sử khi bước ra sân chơi thế giới".

U17 World Cup Qatar 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19/11 đến 13/12/2026 với sự tham dự của 48 đội tuyển. Các đội được chia thành 12 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để chọn ra 32 đội vào vòng knock-out, gồm 24 đội nhất - nhì bảng và 8 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Dự kiến, U17 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U17 Bỉ vào ngày 20/11, sau đó đấu U17 New Zealand vào 23/11 và U17 Mali vào ngày 26/11.