Kết quả đua xe F1, Miami GP: Antonelli thống trị, khẳng định vị thế ứng viên vô địch

Antonelli viết tiếp câu chuyện cổ tích

Miami một lần nữa trở thành sân khấu của Kimi Antonelli. Xuất phát từ pole, tài năng trẻ của Mercedes đã đứng vững trước hàng loạt sức ép để cán đích đầu tiên, qua đó hoàn tất cú hat-trick chiến thắng liên tiếp trong mùa giải năm nay.

Kimi Antonelli giành chức vô địch tại Miami GP

Đây cũng là cột mốc lịch sử khi Antonelli trở thành tay đua đầu tiên trong lịch sử F1 chuyển hóa ba pole đầu tiên trong sự nghiệp thành ba chiến thắng. Ở tuổi còn rất trẻ, anh không còn đơn thuần là hiện tượng, mà đã thực sự bước vào hàng ngũ những ứng viên nặng ký cho chức vô địch thế giới.

Dù gặp không ít khó khăn ở giai đoạn cuối khi Lando Norris liên tục bám đuổi, Antonelli vẫn giữ được sự lạnh lùng và bản lĩnh để về nhất với cách biệt 3,264 giây.

Cuộc đua hỗn loạn và màn rượt đuổi nghẹt thở

Ngay từ những mét đầu tiên, chặng đua đã bùng nổ. Antonelli phải đối mặt với thế gọng kìm từ Max Verstappen và Charles Leclerc. Cả Antonelli lẫn Verstappen đều khóa bánh ở góc cua đầu tiên, trước khi Verstappen xoay tròn 360 độ và rơi sâu xuống nhóm sau.

Leclerc từng vươn lên dẫn đầu, nhưng lợi thế liên tục đổi chủ trong một cuộc đua đầy biến động. Hai vụ tai nạn riêng biệt của Isack Hadjar và Pierre Gasly khiến xe an toàn sớm xuất hiện, làm xáo trộn toàn bộ chiến thuật.

Sau loạt pit-stop, cuộc đua dần thu hẹp thành màn song mã giữa Antonelli và Norris. Tay đua McLaren liên tục gây áp lực trong hơn 20 vòng cuối, nhiều thời điểm chỉ cách đối thủ chưa đầy một giây. Tuy nhiên, Antonelli vẫn kiểm soát hoàn hảo để bảo vệ vị trí dẫn đầu.

McLaren áp sát, Ferrari tự đánh rơi cơ hội

Norris về nhì sau một ngày thi đấu đầy tiếc nuối. Nếu chiến thuật vào pit sớm hơn được lựa chọn, McLaren hoàn toàn có thể đã tạo ra kết cục khác. Oscar Piastri cũng thể hiện bản lĩnh khi vượt qua Leclerc ở những vòng cuối để giành vị trí thứ ba.

Leclerc trải qua một chặng đua đầy cảm xúc. Tay đua Ferrari từng dẫn đầu và cạnh tranh sòng phẳng cho podium, nhưng cú xoay xe ở vòng áp chót cùng án phạt 20 giây sau cuộc đua vì liên tục cắt cua đã khiến anh rơi từ vị trí thứ sáu xuống thứ tám.

George Russell tận dụng tốt hỗn loạn để vươn lên thứ tư, trong khi Verstappen, bất chấp sự cố ngay vòng đầu và án phạt 5 giây sau cuộc đua, vẫn xuất sắc cán đích thứ năm.

Top 15 tay đua về đích chặng Miami GP

Bảng xếp hạng 15 tay đua dẫn đầu