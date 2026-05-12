Siêu sao F1 vừa cưới vợ xinh như hoa, đã tậu ngay siêu du thuyền 390 tỷ đồng

Charles Leclerc tiếp tục khiến giới đua xe và truyền thông choáng ngợp với cuộc sống xa hoa bậc nhất làng F1. Chỉ ít lâu sau khi tổ chức hôn lễ cùng người đẹp Alexandra Saint Mleux, ngôi sao của Scuderia Ferrari đã chính thức nhận bàn giao siêu du thuyền trị giá khoảng 15 triệu USD (khoảng hơn 390 tỷ đồng), được ví như “khách sạn nổi” giữa biển Địa Trung Hải.

Leclerc liên tiếp có tin vui, kết hôn với vợ xinh và tậu du thuyền sang trọng

Cuộc sống như phim của Charles Leclerc và cô vợ xinh đẹp

Leclerc xuất hiện đầy hạnh phúc bên Alexandra Saint Mleux trong lễ ra mắt chiếc siêu du thuyền mới mang tên Riva 102’ Corsaro Super. Cặp đôi liên tục nở nụ cười rạng rỡ khi chứng kiến “siêu phẩm” dài hơn 31 mét chính thức hạ thủy.

Điểm nhấn đặc biệt của buổi lễ là khoảnh khắc Alexandra tự tay thực hiện nghi thức đập chai champagne truyền thống lên thân tàu, trong khi Leclerc và chú chó cưng Leo đứng bên cạnh theo dõi đầy thích thú.

Chiếc du thuyền mới của tay đua người Monaco được thiết kế theo phong cách cực kỳ hiện đại và sang trọng. Không gian nổi bật nhất là khu “beach club” rộng khoảng 35m² nằm phía sau tàu. Phần cửa garage có thể mở hạ xuống để biến thành bệ tắm biển riêng ngay trên mặt nước.

Bên dưới khoang tàu là 4 cabin lớn với phòng tắm riêng khép kín, đủ sức phục vụ thoải mái cho 10 người nghỉ dưỡng. Từ phòng khách, khu ăn uống cho tới boong tắm nắng, mọi chi tiết đều mang đậm phong cách xa xỉ đặc trưng của giới siêu giàu Monaco.

Không khó hiểu khi Leclerc và cô vợ mới cưới tỏ ra vô cùng phấn khích với “đồ chơi” mới đắt đỏ này.

Kiếm tiền như nước, Leclerc sống chuẩn siêu sao F1

Dù mức giá khoảng 15 triệu USD khiến nhiều người choáng váng, khoản đầu tư này thực tế không phải áp lực quá lớn với Leclerc.

Theo truyền thông quốc tế, tay đua 28 tuổi hiện nhận mức lương cơ bản khoảng 28 triệu bảng mỗi năm tại Ferrari. Nếu cộng thêm thưởng thành tích và các hợp đồng thương mại, thu nhập của anh có thể tăng lên gần 39 triệu bảng/năm.

Con số này giúp Leclerc trở thành tay đua hưởng lương cao thứ ba trên toàn bộ làng F1, chỉ đứng sau Max Verstappen và Lewis Hamilton.

Chiếc siêu du thuyền mới cũng được xem là nơi để Leclerc thư giãn cùng gia đình và bạn bè giữa lịch thi đấu F1 dày đặc. Với xuất thân từ Monaco, thiên đường của giới tỷ phú và siêu xe, phong cách sống xa hoa dường như đã trở thành một phần tự nhiên trong cuộc đời tay đua Ferrari.

Ở mùa giải F1 2026, Leclerc hiện đứng thứ ba trên bảng xếp hạng cá nhân sau 4 chặng đua đầu tiên. Anh đang hơn người đồng đội Hamilton 8 điểm, nhưng vẫn bị bộ đôi Mercedes là Kimi Antonelli và George Russell bỏ cách khá xa.

Dẫu vậy, trên đường đua có thể Leclerc chưa phải người dẫn đầu tuyệt đối, nhưng ở cuộc sống ngoài paddock, tay lái người Monaco vẫn đang tận hưởng đúng chuẩn hình ảnh một siêu sao F1 thế hệ mới, trẻ trung, giàu có, nổi tiếng và sở hữu cuộc sống khiến hàng triệu người mơ ước.