Chờ "Nữ hoàng điền kinh" Nguyễn Thị Oanh khai thác "mỏ vàng" ở SEA Games 33

Nguyễn Thị Oanh, sinh năm 1995 tại Bắc Giang (nay là Bắc Ninh), nổi lên như biểu tượng bất diệt của điền kinh Việt Nam với 12 HCV qua bốn kỳ SEA Games liên tiếp, và đang chuẩn bị chinh phục kỳ tích thứ năm tại SEA Games 33 trên đất Thái Lan.

Nguyễn Thị Oanh là ngôi sao được đặt kì vọng lớn nhất của đội tuyển điền kinh tại SEA Games 33

Từ SEA Games 29-32, cô thống trị các cự ly trung bình-dài (có tổng 12 HCV SEA Games), đỉnh cao là bốn HCV chỉ trong hai ngày tại SEA Games 32 ở Campuchia (1.500m, 5.000m, 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật), tạo chuẩn mực toàn diện khiến khu vực kinh ngạc. Với đội tuyển điền kinh nhắm 12-14 HCV, Oanh là trụ cột giúp Việt Nam giữ vị thế số 2 khu vực, cạnh tranh với chủ nhà Thái Lan.​

🔥 Phong độ bùng nổ năm 2025

Năm 2025 đánh dấu Oanh ở đỉnh cao mới với chuỗi kỷ lục quốc gia và HCV nội địa ấn tượng. Tại giải vô địch châu Á ở Gumi (Hàn Quốc) tháng 5, cô phá kỷ lục quốc gia 5.000m nữ (15 phút 46 giây 11), nâng tổng kỷ lục cá nhân lên năm, bao gồm 10.000m, 3.000m vượt chướng ngại vật, bán marathon và full marathon.

Tháng 8, tại giải vô địch quốc gia, Oanh giành HCV đầu tiên ở 5.000m (16 phút 28 giây 78) rồi "quét sạch" bốn HCV ở nội dung sở trường, chứng tỏ thể lực siêu việt dù 30 tuổi. Đầu năm, cô phá kỷ lục bán marathon quốc gia, và tháng 12/2024 lập kỷ lục full marathon (2 giờ 39 phút 49), khẳng định sự đa năng hiếm có.​

💪 Hành trình nghị lực từ vực thẳm

Trước ánh hào quang, Oanh từng đối mặt tuyệt vọng khi mắc viêm cầu thận giai đoạn 2014-2015, suýt giã từ đường chạy ở tuổi 20. Với sự hỗ trợ từ gia đình, HLV và y tế, cô trở lại mạnh mẽ, chinh phục HCĐ Asiad 2018 ở 3.000m vượt chướng ngại vật, đây chính là tấm huy chương lịch sử đầu tiên của điền kinh Việt Nam.

Được kết nạp Đảng năm 2023, trao Huân chương Lao động hạng Nhì, Oanh chính là kỷ lục gia mà còn là tấm gương của tinh thần thép, người mang lại cảm hứng qua lối sống giản dị và kỷ luật sắt đá.​​

🏃‍♀️ Chuẩn bị khốc liệt cho SEA Games 33

Đội tuyển điền kinh Việt Nam (55-60 VĐV) tập huấn cường độ cao luân phiên Tam Đảo, Miếu Môn, Trung tâm HLTTQG, với Oanh luôn là trung tâm giáo án. Ở kỳ SEA Games năm nay, Nguyễn Thị Oanh sẽ không thi đấu nội dung 1.500m nữ, để tập trung vào 3 nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật, 5.000m và 10.000m.

Nếu thành công, giành từ 1 HCV trở lên, Oanh "Ốc" sẽ là VĐV điền kinh Việt Nam đầu tiên giành HCV năm kỳ liên tiếp, cân bằng hoặc vượt kỷ lục của nữ VĐV Nguyễn Thị Huyền, ngôi sao đang có 13 HCV SEA Games. Chuyên gia điền kinh Việt Nam dự đoán, điền kinh Việt Nam sẽ hoàn thành chỉ tiêu nếu "Nữ hoàng đường chạy" Oanh khai thác tối đa "mỏ vàng" ở những nội dung thế mạnh.