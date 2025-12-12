Hot girl Wushu Dương Thúy Vi săn HCV SEA Games 33, chủ nhà chơi khó ra sao?
(Tin thể thao, tin SEA Games) Dương Thúy Vi tiếp tục là niềm hy vọng vàng của Wushu Việt Nam tại SEA Games 33, mang theo bản lĩnh của nữ VĐV hơn 20 năm gắn bó thảm đấu và quyết tâm chinh phục thử thách khó nhất sự nghiệp.
Trong hơn hai thập kỷ qua, cái tên Dương Thúy Vi gắn liền thành công của Wushu Việt Nam. Ở tuổi 32, khi nhiều đồng đội cùng thời đã rời sàn đấu, cô tiếp tục trở thành điểm tựa của đội tuyển tại SEA Games 33 ở Thái Lan, mang theo khát vọng mang thêm tấm HCV nữa cho thể thao nước nhà.
Người đẹp có sự nghiệp gần như trọn vẹn cho thể thao Việt Nam
⭐ 2 thập kỷ trọn vẹn với Wushu
Thúy Vi đến với Wushu từ năm 7 tuổi và dành trọn tuổi thơ cùng thanh xuân cho những buổi tập kéo dài, những lần chấn thương, áp lực, nước mắt. Đổi lại, thể thao Việt Nam sở hữu một trong những nữ VĐV Wushu thành công nhất lịch sử như HCV SEA Games 2013, HCV ASIAD 2014, tấm HCV duy nhất của đoàn Việt Nam năm đó cùng chuỗi thành tích ấn tượng ở các SEA Games 2015, 2017, 2022, 2023.
Kiên trì theo đuổi đỉnh cao suốt hai thập kỷ rưỡi, Thúy Vi giờ đây trở thành “chị cả” của đội tuyển, vừa thi đấu vừa dìu dắt thế hệ trẻ.
⚔️ SEA Games 33, kỳ đại hội khó nhất sự nghiệp
Tại SEA Games 33, Wushu đối mặt với thay đổi lớn nhất trong nhiều năm, nội dung trường quyền, kiếm thuật và thương thuật được gộp thành thi đấu toàn năng. Điều đó đồng nghĩa VĐV muốn giành HCV phải thể hiện hoàn hảo cả ba bài, không được phép mắc lỗi dù nhỏ nhất, một thử thách không đơn giản ngay cả với VĐV giàu kinh nghiệm như "Thánh nữ" Wushu Việt Nam.
Bên cạnh đó, luật chấm điểm 2024 ưu tiên các động tác dễ nhưng đòi hỏi thể lực mạnh, giúp nhóm VĐV trẻ có lợi thế. Điều này buộc Thúy Vi phải nâng độ khó tối đa để tạo khác biệt, dù tiềm ẩn rủi ro với cơ thể của một VĐV đã thi đấu 25 năm.
Thuý Vi vẫn thi đấu nội dung sở trường, nhưng 3 nội dung chỉ gộp lại thành 1 bộ huy chương
SEA Games 33 cũng chứng kiến việc Thúy Vi trở lại nội dung đối luyện nữ sau 12 năm, bắt cặp cùng Nguyễn Thị Hiền. Đây là nội dung yêu cầu độ chính xác và ăn ý tuyệt đối, và sự xuất hiện của Thúy Vi mang ý nghĩa lớn với đội tuyển.
Trước những câu hỏi về khả năng đây là SEA Games cuối cùng, Thúy Vi chưa một lần khẳng định. Cô chỉ luôn giữ quan điểm rõ ràng, chừng nào còn tập luyện, chừng đó vẫn còn thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ của năm ấy.
📌 Những điều cần biết về VĐV Dương Thúy Vi
Họ tên: Dương Thúy Vi
Năm sinh: 1993 (32 tuổi)
Quê quán: Hà Nội
Bắt đầu tập Wushu: Từ 7 tuổi
Số năm thi đấu: 25 năm
Biệt danh: “Nữ hoàng Wushu”, “Cô gái vàng” của Wushu Việt Nam
Số huy chương đã giành: Gần 60 huy chương các loại
Thành tích nổi bật
SEA Games: 7 HCV SEA Games.
ASIAD: HCV ASIAD 17 (2014), HCĐ ASIAD 18 (2018), HCĐ ASIAD 19 (2023)
Giải thế giới: HCV World Games 2022, HCV giải vô địch Wushu thế giới 2013, 2017
Sở trường: Kiếm thuật, thương thuật, trường quyền
