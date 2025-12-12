Võ sĩ Campuchia về nước vẫn vào chung kết, VĐV Thái Lan không đánh cũng có HCV SEA Games

SEA Games 33 tiếp tục chứng kiến những câu chuyện kỳ lạ khó tin, khi một võ sĩ Campuchia đã rút khỏi giải và về nước nhưng vẫn… có suất vào chung kết, còn đối thủ Thái Lan thì được trao HCV taekwondo mà không cần thượng đài.

HLV dễ bậc nhất sự nghiệp của Chareewan Piyachutrutai (Thái Lan)

Chung kết… không có đối thủ

Chiều 11/12, nhà thi đấu taekwondo tại Bangkok ngỡ ngàng khi trận chung kết hạng cân 62-67kg nữ bị hủy ngay trước giờ thi đấu. Bảng điện tử vẫn hiện tên hai võ sĩ, Chareewan Piyachutrutai (Thái Lan) và Vann Borey (Campuchia). Nhưng Vann Borey không xuất hiện, bởi toàn bộ đoàn Campuchia đã rút khỏi SEA Games 33 chỉ ít giờ sau lễ khai mạc.

Theo kết quả bốc thăm ban đầu, nội dung này chỉ có 3 VĐV, Thái Lan, Myanmar và Campuchia. Campuchia được vào thẳng chung kết, còn Thái Lan đấu Myanmar ở bán kết và thắng 2-0. Nhưng khi Campuchia rời giải, trận chung kết lập tức “bốc hơi”, và Chareewan nghiễm nhiên bước lên bục nhận HCV.

Đây được xem là tấm huy chương vàng dễ nhất lịch sử SEA Games: vô địch mà không tốn một giọt mồ hôi ở trận quyết định.

Vì sao có chuyện hy hữu này?

Nguồn cơn bắt đầu từ quy định đăng ký nội dung do chủ nhà Thái Lan áp dụng. Theo điều lệ SEA Games 33, Thái Lan được đăng ký toàn bộ 14 hạng cân đối kháng. Các nước khác chỉ được đăng ký tối đa 10 hạng (5 nam, 5 nữ).

Do vậy, nhiều hạng cân chỉ có 2-3 võ sĩ, thậm chí thiếu VĐV nghiêm trọng. Ở hạng 62-67kg nữ, số lượng VĐV dự kiến đã ít, khi Campuchia rút lui đột ngột, nội dung chỉ còn 2 nước. Tuy vậy, theo luật SEA Games, vẫn được công nhận vì trận bán kết đã diễn ra và đủ điều kiện tổ chức.

Sự việc gây nhiều tranh luận khi lễ trao huy chương chỉ có… hai VĐV đứng chào cờ.

Chuyện “độc lạ” của SEA Games 33

Dù kết quả hợp lệ theo điều lệ giải, tình huống này khiến SEA Games 33 tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý vì những câu chuyện có một không hai:

Một VĐV vào chung kết mà không còn ở Thái Lan.

Một VĐV khác giành HCV mà không cần thi đấu trận cuối.

Một nội dung chỉ có 3 người đăng ký, rồi giảm xuống còn 2 người thi.

Sự cố cũng cho thấy hạn chế trong công tác phân bổ nội dung và quy định đặc thù của chủ nhà, vốn từng nhiều lần gây tranh cãi trong lịch sử SEA Games.

Dù vậy, Chareewan Piyachutrutai vẫn được trao HCV trong sự ngỡ ngàng của khán giả, còn câu chuyện hy hữu này chắc chắn sẽ là một trong những dấu ấn “độc lạ” nhất của SEA Games 33.