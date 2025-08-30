VĐV nữ phải kiểm tra giới tính trước giải điền kinh vô địch thế giới

Các VĐV nữ tham dự đợt chạy chung kết 800 m tại giải điền kinh Diamond League tại Thụy Sĩ. Ảnh: WA

Trước đó, đã có một số trường hợp trục trặc khiến nhiều VĐV phải gấp rút chạy đua để kịp hạn chót vào ngày 1-9. Nhưng những VĐV chưa kịp kiểm tra giới tính trước khi tới Nhật Bản vẫn có thể thực hiện ngay tại Tokyo, nơi giải đấu toàn cầu diễn ra từ ngày 13 đến ngày 21-9.

“Dù phần lớn VĐV sẽ được kiểm tra trước khi đến Tokyo, nếu vẫn còn một số trường hợp chưa làm kịp thì chúng tôi vẫn có thể tiến hành ngay tại đây. Thế nhưng điều này không hoàn toàn có nghĩa, các liên đoàn thành viên được phép chờ đến Tokyo mới thực hiện”, chủ tịch Coe nhấn mạnh trong một cuộc họp trực tuyến.

Trước đó tại cuộc họp hội đồng vào tháng 3, WA đã phê duyệt việc áp dụng xét nghiệm, hòng kiểm tra giới tính sinh học của VĐV nữ.

Nhiều trục trặc trong quá trình xét nghiệm

Quá trình triển khai kiểm tra giới tính, mọi việc diễn ra không hề suôn sẻ. Các VĐV Canada phải vội vàng làm lại xét nghiệm sau khi phát hiện kết quả trước đó không đáp ứng yêu cầu của cơ quan quản lý.

Trong khi đó, các VĐV Pháp buộc phải sang các giải đấu và trại huấn luyện ở nước ngoài để xét nghiệm, do quy định này bị coi là bất hợp pháp tại Pháp. Chủ tịch Coe cho biết, nhóm VĐV này sẽ được kiểm tra tại trại tập huấn trước khi tới Tokyo.

Theo ông Coe, hiện đã có hơn 90% VĐV nữ dự giải hoàn tất xét nghiệm: “Chúng tôi về cơ bản đã hoàn thành mục tiêu khi bước vào Tokyo. Nhiệm vụ của chúng tôi không nhất thiết là phải có đầy đủ kết quả ngay, mà là đảm bảo phần lớn VĐV nữ đã được kiểm tra”.

Dù việc kiểm tra giới tính còn vấp phải chỉ trích, chủ tịch WA cho rằng liên đoàn nhận được sự ủng hộ rộng rãi: “Tôi nghĩ không ai bất ngờ khi chúng tôi luôn nỗ lực bảo vệ, duy trì và phát triển hạng mục dành cho nữ, điều vốn thiêng liêng đối với tôi. Chúng tôi chỉ kiểm tra nhiễm sắc thể Y. Đây là xét nghiệm không xâm lấn, chỉ cần làm một lần, và dữ liệu sẽ bị hủy ngay sau đó. Tôi tin rằng đây là hướng đi đúng cho môn thể thao của chúng ta”.

Không khí chờ đón giải vô địch thế giới

Nhìn về Tokyo, Coe nhấn mạnh đến sức hút của giải: mỗi tối dự kiến có khoảng 50.000 khán giả và nhiều phiên thi đấu đã bán hết vé. Bên cạnh đó, chất lượng chuyên môn hứa hẹn cao với sự góp mặt của nhiều ngôi sao hàng đầu như các VĐV chạy nước rút Noah Lyles, Letsile Tebogo, Julien Alfred; VĐV vượt rào Grant Holloway và “hoàng tử nhảy sào” Mondo Duplantis.

“Chúng ta đang bước vào một giai đoạn mà điền kinh sở hữu những VĐV của thời đại. Tôi không cần phải liệt kê hết tên tuổi, nhưng với mỗi ngôi sao góp mặt, đều có tiềm năng khiến khán giả phải kinh ngạc”, chủ tịch Coe khẳng định.