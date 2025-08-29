Sự thật về cô gái MMA đánh gã trai xăm trổ no đòn, không phải võ sĩ mà là giáo viên

📚 Hoàng Hằng không phải võ sĩ chuyên nghiệp mà đang là một giáo viên

Cộng đồng mạng đang xôn xao về đoạn video ghi lại cảnh cô gái tập MMA (võ tổng hợp) hạ đo ván một thanh niên xăm trổ ngay tại bãi gửi xe chung cư. Trước đó nhiều thông tin cho rằng cô là võ sĩ chuyên nghiệp nhưng theo phía CLB mà Hoàng Hằng đang tham gia thì cô mới chỉ là học viên tập luyện MMA, còn nghề nghiệp chính đang là một giáo viên.

CLB võ thuật nơi Hoàng Hằng tập luyện, chính thức lên tiếng

Trên Fanpage Vietnam Top Team, nơi Hoàng Thanh Hằng đang tập luyện, chính thức xác nhận vào ngày 28/8: "Hằng hoàn toàn không sử dụng nền tảng Tik Tok. Tất cả tài khoản hiện có đều là giả mạo. Hằng không phải vận động viên hay võ sĩ MMA, top 1 MMA...Nghề nghiệp hiện tại của Hằng là giáo viên. Hằng là học sinh của thầy Trịnh Xuân Anh, nhà vô địch Jiu Jitsu Đông Nam Á 2024. Hằng đang tham gia tập luyện tại các lớp: Jiu Jitsu 3, Jiu Jitsu 4, Kickboxing 6. Hằng tên đầy đủ là: Hoàng Thanh Hằng. Thanh Hằng vẫn đang độc thân".

Về sự việc với thanh niên xăm trổ, đích thân Hằng chia sẻ trước đó: “Khoảng tháng 5 năm nay, khi xuống hầm chung cư ở khu Thượng Đình, Hà Nội, tôi chạm mặt một người đàn ông lạ mặt. Người này buông lời tục tĩu, chỉ vì tôi mặc bra (áo ba lỗ nữ, hở bụng) thể thao. Tôi phản ứng bằng lời nói thì anh ta tiến đến đánh tôi bất ngờ”.

Dù được nhân viên bảo vệ và bạn bè can ngăn, nhưng khi bị tiếp tục xúc phạm, cô đã phản kháng quyết liệt. Xích mích rồi ẩu đả diễn ra trong khoảng 30 phút, Hằng chỉ xây xát nhẹ ở mặt còn thanh niên xăm trổ thì chịu đau và nhận về bài học lớn.

👏 Khán giả ngỡ ngàng khi biết thông tin thật về Hoàng Hằng

Dưới bài viết của CLB MMA Vietnam Top Team, nhiều người hâm mộ đã bày tỏ quan điểm của mình, có ý kiến bất ngờ khi Hoàng Hằng là một cô gái, cũng có người không tin rằng Hằng chỉ là học viên thông thường...

Một tài khoản viết: "Hên là chưa phải võ sĩ, nếu là võ sĩ thì thanh niên kia đã phải nhập viện rồi".

"Cô giáo thế này thì quá ngầu, học sinh nghe danh thì nên ngồi im ngoan ngoãn mà học bài", người khác viết.

"Không phải võ sĩ mà đã cỡ đó, giỏi quá Hằng ơi. Cô giáo uy tín quá ạ, ai cũng phải nể", một người khác bày tỏ.

"Thật tuyệt vời cô gái ấy vẫn còn độc thân, cơ hội vẫn mở rộng cho nhiều chàng trai đó", tài khoản nói vui về Hoàng Hằng.